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Лето Когда от яблок нет спасу: 5 быстрых способов оприходовать урожай и не поседеть

Когда от яблок нет спасу: 5 быстрых способов оприходовать урожай и не поседеть

Некоторые варианты позволяют обойтись даже без сахара

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Запасаться витаминами легко&nbsp;— мягкие яблоки удобно отправлять в пюре и варенье, а плотные плоды лучше подходят для сушки | Источник: GPTЗапасаться витаминами легко&nbsp;— мягкие яблоки удобно отправлять в пюре и варенье, а плотные плоды лучше подходят для сушки | Источник: GPT

Запасаться витаминами легко — мягкие яблоки удобно отправлять в пюре и варенье, а плотные плоды лучше подходят для сушки

Источник:

GPT

Яблочный урожай умеет за пару дней превратиться из радости в бытовую проблему. Если яблоки уже заполнили все полки и корзины, а соседи и родственники просят больше не приносить им пакеты с фруктами, есть несколько способов быстро их переработать.

Пряное варенье в мультиварке

Так можно пристроить яблоки разного размера: внешний вид здесь не важен, потому что плоды всё равно измельчаются. Цитрус добавляет свежесть, а специи делают вкус интереснее.

Понадобится:

  • 2 кг яблок;

  • 600 г сахара;

  • 1 апельсин;

  • 1/2 лимона;

  • палочка корицы;

  • 5 бутонов гвоздики.

Мультиварка берет на себя основную часть приготовления и избавляет от необходимости постоянно стоять у плиты | Источник: GPTМультиварка берет на себя основную часть приготовления и избавляет от необходимости постоянно стоять у плиты | Источник: GPT

Мультиварка берет на себя основную часть приготовления и избавляет от необходимости постоянно стоять у плиты

Источник:

GPT

Как готовить:

  1. Вымойте яблоки, удалите сердцевины и поврежденные места. При желании снимите кожуру.

  2. Пропустите мякоть через мясорубку или измельчите в комбайне.

  3. С цитрусов снимите немного цедры без белой части и выжмите сок.

  4. Смешайте яблоки, сахар, сок и цедру в чаше. Включите «Разогрев» примерно на 15 минут.

  5. Добавьте специи и готовьте около полутора часов в режиме «Тушение» или аналогичном. Если масса жидковата, последние минуты можно готовить с приоткрытой крышкой, если это разрешает инструкция к прибору.

  6. Уберите специи, переложите варенье в чистые банки, остудите и поставьте в холодильник. Для более долгого хранения его можно заморозить порциями.

Яблочные чипсы без сахара

Здесь активной работы почти нет: главное — нарезать плоды одинаково тонко. Для домашней сушки фруктов рекомендуют невысокую температуру около 60–65 °C; тонким яблочным ломтикам обычно требуется несколько часов, а точное время зависит от духовки и толщины нарезки.

Понадобится:

  • 1–2 кг плотных яблок;

  • 1–2 ст. л. лимонного сока — по желанию;

  • корица — по желанию.

Одинаковая тонкая нарезка помогает яблочным ломтикам высыхать более равномерно | Источник: GPTОдинаковая тонкая нарезка помогает яблочным ломтикам высыхать более равномерно | Источник: GPT

Одинаковая тонкая нарезка помогает яблочным ломтикам высыхать более равномерно

Источник:

GPT

Как готовить:

  1. Удалите сердцевины, кожуру можно оставить.

  2. Нарежьте яблоки кружками или дольками толщиной около 3–4 мм.

  3. Чтобы мякоть меньше темнела, ненадолго опустите ломтики в воду с лимонным соком и обсушите.

  4. Разложите их одним слоем на решетке или противне.

  5. Сушите при 60–65 °C, обеспечив циркуляцию воздуха. В некоторых духовках дверцу оставляют чуть приоткрытой — только если это допускает производитель.

  6. Полностью остудите чипсы и уберите их в герметичную емкость. Внутри ломтиков не должно оставаться заметной влаги.

Сладкая яблочная стружка для морозилки

Идею тертых яблок с сахаром удобнее превратить в морозильную заготовку. Зимой ее можно добавлять в шарлотку, оладьи, кашу, сырники или начинку для пирогов, причем готовится она буквально за несколько минут. Замораживание считается одним из простых способов сохранить яблоки, а для фруктов подходят влагонепроницаемые контейнеры и специальные пакеты.

Понадобится:

  • 1 кг яблок;

  • 50–100 г сахара;

  • 1 ст. л. лимонного сока — по желанию.

Порционная заморозка превращает тертые яблоки в готовую основу для выпечки, каш и домашних десертов | Источник: GPTПорционная заморозка превращает тертые яблоки в готовую основу для выпечки, каш и домашних десертов | Источник: GPT

Порционная заморозка превращает тертые яблоки в готовую основу для выпечки, каш и домашних десертов

Источник:

GPT

Как готовить:

  1. Удалите сердцевины и подпорченные места. Жесткую кожуру лучше снять.

  2. Натрите яблоки на крупной терке.

  3. Добавьте сахар и лимонный сок, быстро перемешайте.

  4. Разделите массу на порции по 200–300 г.

  5. Разложите по пакетам или контейнерам для заморозки, удалите лишний воздух и разровняйте.

  6. Заморозьте тонким слоем. Такие пакеты компактнее и быстрее оттаивают. Сахар здесь нужен для вкуса, а не как основной способ сохранения продукта.

Яблочное пюре

Этот вариант особенно удобен для мягких яблок. Специалисты по домашним заготовкам отмечают, что яблочное пюре можно делать вообще без сахара; хороший вкус получается, если смешать сладкие и более кислые сорта.

Понадобится:

  • 1,5 кг яблок;

  • 100–150 мл воды;

  • сахар — по желанию;

  • корица — по желанию.

Яблочное пюре можно готовить без добавленного сахара, особенно если плоды сами достаточно сладкие | Источник: GPTЯблочное пюре можно готовить без добавленного сахара, особенно если плоды сами достаточно сладкие | Источник: GPT

Яблочное пюре можно готовить без добавленного сахара, особенно если плоды сами достаточно сладкие

Источник:

GPT

Как готовить:

  1. Вымойте яблоки, вырежьте сердцевины и нарежьте мякоть кусочками.

  2. Сложите в кастрюлю, влейте воду и нагревайте, периодически помешивая.

  3. Готовьте примерно 10–20 минут, пока яблоки не станут очень мягкими.

  4. Для гладкой текстуры пробейте массу блендером, для более грубой — разомните толкушкой.

  5. Попробуйте пюре и только затем добавляйте сахар или корицу.

  6. Остудите и держите в холодильнике либо заморозьте порциями.

Яблочная пастила-пласт

Еще один вариант — тонкий фруктовый пласт, который за рубежом называют «фруктовая кожа». По сути это пюре, распределенное тонким слоем и высушенное до гибкого состояния. Яблоки для такого способа подходят хорошо, а сахар можно не добавлять вовсе.

Понадобится:

  • 1 кг яблок;

  • 2–4 ст. л. воды;

  • 1 ст. л. лимонного сока;

  • сахар, мед или корица — по желанию.

Фруктовый пласт получается из высушенного пюре и не требует обязательного добавления сахара | Источник: GPTФруктовый пласт получается из высушенного пюре и не требует обязательного добавления сахара | Источник: GPT

Фруктовый пласт получается из высушенного пюре и не требует обязательного добавления сахара

Источник:

GPT

Как готовить:

  1. Удалите сердцевины, нарежьте яблоки кубиками и сложите в кастрюлю.

  2. Добавьте немного воды и тушите под крышкой до мягкости.

  3. Измельчите в однородное пюре, вмешайте лимонный сок и при необходимости немного подсластителя.

  4. Распределите массу по застеленному противню слоем примерно 3–5 мм.

  5. Сушите при температуре около 60–63 °C несколько часов. Пласт готов, когда перестает липнуть, легко отделяется от поверхности и остается гибким. Понадобится примерно от четырех до десяти часов сушки при 60–63 °C.

  6. Остудите, нарежьте полосками и сверните рулетиками. Уберите в герметичную упаковку.

При большом урожае удобнее не выбирать один рецепт, а сортировать яблоки по состоянию. Красивые оставить свежими, мягкие превратить в варенье или пюре, плотные высушить, а те, что нужно переработать немедленно, натереть и заморозить. Тогда несколько ведер фруктов не превращаются в тягостную ношу, а дают запас разных заготовок на осень и зиму.

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Мария ДжанлыМария Джанлы
Мария Джанлы
корреспондент эвергрин-редакции
Яблоко Рецепт Консервирование
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