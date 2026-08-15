Кормилец или спонсор? Сколько должен зарабатывать настоящий мужчина — названа конкретная сумма

Вопрос о том, сколько должен зарабатывать мужчина, один из самых спорных в наше время Источник: Наталья Бурухина / NN.RU

Многие видели ролики блогеров с московских Патриков, где дамы рассуждают, что настоящий мужчина должен зарабатывать от миллиона рублей в месяц и выше. С одной стороны, оно и понятно: Москва регулярно возглавляет рейтинги самых дорогих городов в стране. Но, может, у тех, кто живет за пределами столицы, другое мнение насчет оптимального размера мужского кошелька?

Чтобы это выяснить, журналисты NN.RU вышли в центр Нижнего Новгорода и спросили у прохожих, сколько, по их мнению, должен зарабатывать настоящий мужчина.

Источник: Наталья Бурухина / NN.RU

Как и ожидалось, девушки в Нижнем оказались куда скромнее москвичек. Миллион в месяц им не нужен, хватит и 300 тысяч рублей.

«Чтобы сегодня обеспечить нормально семью, чтобы такой стабильный, достаточный уровень, ну тысяч 300 как минимум», — сказала одна из участниц нашего опроса.

«Если один, то тысяч 200 минимум, а если уже вдвоем, то 300», — ответила другая.

Мужчины оказались солидарны с девушками и тоже остановились на такой сумме.

«Я думаю, одному 150 тысяч достаточно, если у тебя есть жилье. Если с семьей, то тысяч 300 минимум», — сказал один из наших респондентов.

Наименьшим комфортным доходом мужчины большинство опрошенных нами людей назвали 100 тысяч рублей, но были варианты и более скромные.

«Мне вот моих 70 тысяч вполне хватает. Доход где-то от 50 тысяч, иногда даже меньше бывает у меня», — поделился еще один участник опроса.

Сколько денег нужно для счастья?

Как показали результаты опроса SuperJob, средняя цена мужского счастья — всё те же 300 тысяч рублей в месяц. Женщинам нужно меньше — всего 240 тысяч. Как выяснили исследователи, чем человек старше и чем выше его уровень образования, тем больше денег ему нужно.

Если смотреть по городам, то москвича осчастливит сумма в 295 тысяч, петербуржца — 282 тысячи, а жителю Владивостока хватит каких-то 279 тысяч. Самые скромные запросы оказались у кировчан, барнаульцев, липчан и жителей Томска: вожделенные суммы дохода варьируются от 216 до 225 тысяч рублей.