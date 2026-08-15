Погода 15 августа предсказывает, каким будет сентябрь, — важные приметы

Помогать соседям и участвовать в общих работах. Даже если нет сенокоса, можно предложить помощь тем, кому она нужна: считалось, что доброе дело в Степанов день особенно ценится;

благодарить тех, кто вам помогает. Это могли быть работники, родственники, друзья — любые люди, чей труд вы цените;

заготовить травы и цветы для сухих букетов. К середине августа многие луговые травы уже набирают зрелость, но сохраняют аромат: их собирали и сушили для украшения дома;

провести ревизию запасов. Проверить, сколько заготовлено сена, овощей, солений, и составить план на остаток лета;