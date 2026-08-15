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Лето Погода 15 августа предсказывает, каким будет сентябрь, — важные приметы

Погода 15 августа предсказывает, каким будет сентябрь, — важные приметы

Сильный ветер — знак ранних заморозков

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До осени осталось полмесяца | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUДо осени осталось полмесяца | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

До осени осталось полмесяца

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

В субботу, 15 августа, отмечается народно-христианский праздник Степанов день. Православная церковь чтит память святого Стефана — христианского мученика и архидиакона. По народным поверьям, по погоде 15 августа можно определить, каким будет сентябрь.

Если день будет ясным и теплым, то и начало осени стоит ждать сухим и комфортным. Также порадует погожими деньками бабье лето. Дождь и гроза предвещают сырой сентябрь, но при этом картошка должна уродиться хорошей.

Сильный ветер — знак холодного начала осени с ранним приходом заморозков. Также погода в сентябре будет переменчивой.

Что можно делать в этот день

  • Помогать соседям и участвовать в общих работах. Даже если нет сенокоса, можно предложить помощь тем, кому она нужна: считалось, что доброе дело в Степанов день особенно ценится;

  • благодарить тех, кто вам помогает. Это могли быть работники, родственники, друзья — любые люди, чей труд вы цените;

  • заготовить травы и цветы для сухих букетов. К середине августа многие луговые травы уже набирают зрелость, но сохраняют аромат: их собирали и сушили для украшения дома;

  • провести ревизию запасов. Проверить, сколько заготовлено сена, овощей, солений, и составить план на остаток лета;

  • устроить семейное чаепитие с медом или вареньем. Простая, но теплая традиция, которая символизировала достаток и мир в доме.

Что не рекомендовалось делать

  • Начинать крупные новые дела. День считали подходящим для завершения начатого, а не для старта: «Степан-сеновал — не время для новых строек»;

  • ссориться из‑за урожая, сена или раздела работ. Считалось, что конфликт в этот день может надолго испортить отношения в общине;

  • выбрасывать остатки еды после общей трапезы. Остатки старались отдать скоту или птицам, а не выбрасывать: это воспринималось как дурная примета для хозяйства.

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