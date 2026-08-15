Погода 15 августа предсказывает, каким будет сентябрь, — важные приметы

В субботу, 15 августа, отмечается народно-христианский праздник Степанов день. Православная церковь чтит память святого Стефана — христианского мученика и архидиакона. По народным поверьям, по погоде 15 августа можно определить, каким будет сентябрь.
Если день будет ясным и теплым, то и начало осени стоит ждать сухим и комфортным. Также порадует погожими деньками бабье лето. Дождь и гроза предвещают сырой сентябрь, но при этом картошка должна уродиться хорошей.
Сильный ветер — знак холодного начала осени с ранним приходом заморозков. Также погода в сентябре будет переменчивой.
Что можно делать в этот день
Помогать соседям и участвовать в общих работах. Даже если нет сенокоса, можно предложить помощь тем, кому она нужна: считалось, что доброе дело в Степанов день особенно ценится;
благодарить тех, кто вам помогает. Это могли быть работники, родственники, друзья — любые люди, чей труд вы цените;
заготовить травы и цветы для сухих букетов. К середине августа многие луговые травы уже набирают зрелость, но сохраняют аромат: их собирали и сушили для украшения дома;
провести ревизию запасов. Проверить, сколько заготовлено сена, овощей, солений, и составить план на остаток лета;
устроить семейное чаепитие с медом или вареньем. Простая, но теплая традиция, которая символизировала достаток и мир в доме.
Что не рекомендовалось делать
Начинать крупные новые дела. День считали подходящим для завершения начатого, а не для старта: «Степан-сеновал — не время для новых строек»;
ссориться из‑за урожая, сена или раздела работ. Считалось, что конфликт в этот день может надолго испортить отношения в общине;
выбрасывать остатки еды после общей трапезы. Остатки старались отдать скоту или птицам, а не выбрасывать: это воспринималось как дурная примета для хозяйства.