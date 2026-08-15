Ракеты и дроны ударили по двум предприятиям. Перекрыты трассы, без света около тысячи человек. Главное о ночных налетах

В некоторых регионах до сих пор сохраняется режим беспилотной опасности (фото носит иллюстративный характер) Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

В ночь с 14 на 15 августа Россия подверглась массовой атаке ракет и беспилотников. В Пензенской и Самарской области удар пришелся по промышленным предприятиям. В Ярославской области перекрывали трассу, а около тысячи человек в Ростовской области остались без света. В материале собрали все, что известно о ночных ударах.

Атака по промышленным предприятиям

ВСУ нанесли ракетный удар по промышленному предприятию в Самарской области. По информации губернатора Вячеслава Федорищева, в регионе сформировали оперативный штаб.

На месте происшествия работают оперативные службы. Информация о последствиях и пострадавших уточняется, сообщил он в Telegram-канале.

Беспилотная опасность была в Пензенской области. В результате удара дрона там пострадало сельскохозяйственное предприятие.

После налета на его территории возник пожар, сообщил губернатор региона Олег Мельниченко в MAX. К счастью, в результате ударов никто не пострадал. На месте происшествия продолжают работать экстренные службы.

Также в регионе объявляли режим ракетной опасности. Аэропорты не принимали и не выпускали самолеты. К утру всё отменили.

Перекрытие трасс и отключение света

Из-за атаки беспилотников в Ярославской области пришлось перекрыть дорогу на Москву. По информации главы региона Михаила Евраева, движение было ограничено начиная с перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой.

«В целях обеспечения безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной», — сообщил Евраев в Telegram-канале.

В результате налетов жертв и пострадавших нет. На территории области не поражен ни один объект.

В Ростовской области около тысячи человек остались без света. Из-за атаки беспилотников и ракет были повреждены линии электропередачи. Специалисты экстренных служб работают на месте, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Юрий Слюсарь.

«Ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область было уничтожено около десятка БПЛА и ракет в трех районах: Чертковском, Миллеровском и Верхнедонском. Информации о пострадавших не поступало. Но, к сожалению, не обошлось без последствий на земле. В Миллеровском районе между хуторами Хмызов и Закосьнов в поле повреждены линии электропередачи. Из-за этого без энергоснабжения остались около тысячи жителей семи хуторов», — отметил глава региона.

Атака на Москву и Подмосковье

Неспокойно было в Москве и Подмосковье. По информации губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, над областью сбили 8 беспилотников — в Домодедово, Одинцово, Раменском, Чехове, Шатуре и Воскресенске.

«К сожалению, есть пострадавшие. В Шатуре в результате попадания БПЛА в частный дом пострадали 55-летняя женщина и 9-летний ребенок», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

Он отметил, что мальчик находится в тяжелом состоянии. Врачи оказывают ему всю необходимую помощь. В ближайшее время ребенка эвакуируют в Детский научно-клинический центр имени Л. М. Рошаля.

Силы ПВО продолжают отражать атаку. По информации мэра Москвы Сергея Собянина, над городом за утро сбили 15 беспилотников. Данных о пострадавших или серьезных разрушениях пока не поступало.