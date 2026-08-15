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Происшествия Ракеты и дроны ударили по двум предприятиям. Перекрыты трассы, без света около тысячи человек. Главное о ночных налетах

Ракеты и дроны ударили по двум предприятиям. Перекрыты трассы, без света около тысячи человек. Главное о ночных налетах

Есть пострадавшие, среди них ребенок

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В некоторых регионах до сих пор сохраняется режим беспилотной опасности (фото носит иллюстративный характер) | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RUВ некоторых регионах до сих пор сохраняется режим беспилотной опасности (фото носит иллюстративный характер) | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

В некоторых регионах до сих пор сохраняется режим беспилотной опасности (фото носит иллюстративный характер)

Источник:

Олег Фёдоров / CHITA.RU

В ночь с 14 на 15 августа Россия подверглась массовой атаке ракет и беспилотников. В Пензенской и Самарской области удар пришелся по промышленным предприятиям. В Ярославской области перекрывали трассу, а около тысячи человек в Ростовской области остались без света. В материале собрали все, что известно о ночных ударах.

Атака по промышленным предприятиям

ВСУ нанесли ракетный удар по промышленному предприятию в Самарской области. По информации губернатора Вячеслава Федорищева, в регионе сформировали оперативный штаб.

На месте происшествия работают оперативные службы. Информация о последствиях и пострадавших уточняется, сообщил он в Telegram-канале.

Беспилотная опасность была в Пензенской области. В результате удара дрона там пострадало сельскохозяйственное предприятие.

После налета на его территории возник пожар, сообщил губернатор региона Олег Мельниченко в MAX. К счастью, в результате ударов никто не пострадал. На месте происшествия продолжают работать экстренные службы.

Также в регионе объявляли режим ракетной опасности. Аэропорты не принимали и не выпускали самолеты. К утру всё отменили.

Перекрытие трасс и отключение света

Из-за атаки беспилотников в Ярославской области пришлось перекрыть дорогу на Москву. По информации главы региона Михаила Евраева, движение было ограничено начиная с перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой.

«В целях обеспечения безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной», — сообщил Евраев в Telegram-канале.

В результате налетов жертв и пострадавших нет. На территории области не поражен ни один объект.

В Ростовской области около тысячи человек остались без света. Из-за атаки беспилотников и ракет были повреждены линии электропередачи. Специалисты экстренных служб работают на месте, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Юрий Слюсарь.

«Ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область было уничтожено около десятка БПЛА и ракет в трех районах: Чертковском, Миллеровском и Верхнедонском. Информации о пострадавших не поступало. Но, к сожалению, не обошлось без последствий на земле. В Миллеровском районе между хуторами Хмызов и Закосьнов в поле повреждены линии электропередачи. Из-за этого без энергоснабжения остались около тысячи жителей семи хуторов», — отметил глава региона.

Атака на Москву и Подмосковье

Неспокойно было в Москве и Подмосковье. По информации губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, над областью сбили 8 беспилотников — в Домодедово, Одинцово, Раменском, Чехове, Шатуре и Воскресенске.

«К сожалению, есть пострадавшие. В Шатуре в результате попадания БПЛА в частный дом пострадали 55-летняя женщина и 9-летний ребенок», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

Он отметил, что мальчик находится в тяжелом состоянии. Врачи оказывают ему всю необходимую помощь. В ближайшее время ребенка эвакуируют в Детский научно-клинический центр имени Л. М. Рошаля.

Силы ПВО продолжают отражать атаку. По информации мэра Москвы Сергея Собянина, над городом за утро сбили 15 беспилотников. Данных о пострадавших или серьезных разрушениях пока не поступало.

За ночь над Россией сбили 598 беспилотника самолетного типа. Дроны уничтожили над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей, передает Минобороны РФ.

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Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Беспилотник Ракета Атака беспилотника Минобороны России
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