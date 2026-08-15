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Спорт Брачный договор и девичья фамилия: подробности свадьбы Криштиану Роналду и Джорджины Родригес

Брачный договор и девичья фамилия: подробности свадьбы Криштиану Роналду и Джорджины Родригес

«Торжество века» оказалось скромным

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Криштиану Роналду и Джорджина Родригес в отношениях с 2016 года | Источник: Cristiano / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Криштиану Роналду и Джорджина Родригес в отношениях с 2016 года | Источник: Cristiano / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес в отношениях с 2016 года

Источник:

Cristiano / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес сыграли свадьбу и сообщили о ней в социальных сетях. В СМИ появились первые подробности торжества и условий, на которых заключен брак.

Сообщалось, что они должны были сыграть свадьбу на Мадейре, на которую должны были приехать звезды спорта и шоу-бизнеса. 8 августа у кафедрального собора в городе Фуншал собрались поклонники Криштиану Роналду. Они стали свидетелями свадебной церемонии, но не футболиста, а другого человека. Поняли они это не сразу и долгое время выкрикивали: «Криштиану, Криштиану». Португалец отреагировал на это, выложив видео со смайликами в социальных сетях.

11 августа Джорджина в социальных сетях опубликовала фото с обручальными кольцами. По данным агентства Brunswick Group, на свадьбе присутствовали пятеро детей Криштиану Роналду. Свидетелями были друг футболиста Мигел Пайшау, сестра Джорджины Ивана Родригес, испанский ювелир Хосе Родригес Сангиль и его жена Моника Гонсалес Мартинес.

Jornal de Notícias сообщает, что супруги заключили брачный договор. В случае развода каждый из них сохранит имущество, которым владел до брака. Если они купят что-то вместе, то такое имущество будет принадлежать обоим и затем разделено. Отмечается, что Джорджина фамилию мужа брать не стала.

Криштиану Роналду и Джорджина в отношениях с 2016 года. Через год у них родился первый общий ребенок — девочка Алана Мартина. В 2022-м в семье Криштиану Роналду произошла трагедия. Пара ждала двойню. Девочка Белла Эсмеральда появилась на свет в апреле 2022 года, ее брат-близнец Анхель погиб во время родов.

До отношений с Джорджиной у Криштиану Роналду было три ребенка от суррогатных матерей: Криштиану Роналду-младший (2010 год), близнецы Ева и Матео (2017 год).

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Ренат Дайнутдинов
Корреспондент 161.RU
Футбол Криштиану Роналду Спорт
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