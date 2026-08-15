Ярославскую область атакуют беспилотники, перекрыта трасса М-8 — что делать

В 3:59 утра 15 августа в Ярославской области завыли сирены, предупреждающие об угрозе с воздуха. Губернатор региона объявил «беспилотную опасность».
Если вы слышали вой сирен, главное — соблюдайте спокойствие и найдите безопасное место в квартире или доме.
«Если вы находитесь на улице — покиньте открытые участки, постарайтесь укрыться в ближайших зданиях. В помещениях важно зашторить окна плотными занавесками или опустить жалюзи, отойти от окон на безопасное расстояние и стараться находиться в комнатах со сплошными стенами. Подразделения Министерства обороны и силовых ведомств ведут работу по отражению атаки», — сообщил губернатор Михаил Евраев.
В целях безопасности перекрыли въезд и выезд из Ярославля в сторону Москвы. Аэропорт Ярославля закрыт для полетов с 3:34 — сообщала Росавиация.
Накануне днем 14 августа в Ярославской области объявляли ракетную опасность.
Что важно знать
Где следить за новостями об атаках и что делать во время них — инструкция.
Как объехать перекрытую трассу М-8 на подъезде к Ярославлю — карты.