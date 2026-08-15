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Происшествия Атака БПЛА на Ярославль Ярославскую область атакуют беспилотники, перекрыта трасса М-8 — что делать

Ярославскую область атакуют беспилотники, перекрыта трасса М-8 — что делать

Опасность с воздуха объявлена с 3:59

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Содержание
Над Ярославской областью снова угроза налета БПЛА | Источник: Читатель 76.RU Над Ярославской областью снова угроза налета БПЛА | Источник: Читатель 76.RU

Над Ярославской областью снова угроза налета БПЛА

Источник:

Читатель 76.RU

В 3:59 утра 15 августа в Ярославской области завыли сирены, предупреждающие об угрозе с воздуха. Губернатор региона объявил «беспилотную опасность».

Если вы слышали вой сирен, главное — соблюдайте спокойствие и найдите безопасное место в квартире или доме.

«Если вы находитесь на улице — покиньте открытые участки, постарайтесь укрыться в ближайших зданиях. В помещениях важно зашторить окна плотными занавесками или опустить жалюзи, отойти от окон на безопасное расстояние и стараться находиться в комнатах со сплошными стенами. Подразделения Министерства обороны и силовых ведомств ведут работу по отражению атаки», — сообщил губернатор Михаил Евраев.

В целях безопасности перекрыли въезд и выезд из Ярославля в сторону Москвы. Аэропорт Ярославля закрыт для полетов с 3:34 — сообщала Росавиация.

Перекрытие начинается с перекрестка Московского проспекта с Юго-западной окружной дорогой и, как правило, растягивается до 236-го километра трассы М-8

Источник:

Яндекс / Map

Накануне днем 14 августа в Ярославской области объявляли ракетную опасность.

Что важно знать

  • Где следить за новостями об атаках и что делать во время них — инструкция.

  • Как объехать перекрытую трассу М-8 на подъезде к Ярославлю — карты.

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Анна ЁлкинаАнна Ёлкина
Анна Ёлкина
главный редактор
Атака БПЛА Трасса М-8 Холмогоры
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Комментарии
3
Гость
11 минут
Пора покупать беруши, спать охота 🥱
Гость
12 минут
Что не спится им в выходной 😡
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Гость
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