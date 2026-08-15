Мощное землетрясение произошло у берегов Индонезии — в стране объявили угрозу цунами

О жертвах пока не сообщается Источник: Daryono Perwira Sakti / X

Землетрясение магнитудой 7,7 зафиксировано у берегов индонезийского острова Флорес. Об этом сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Источник: Kitty K / X

Подземные толчки зафиксированы в 00:58 мск в 162 километрах от города Лабуан-Баджо. Очаг залегал на глубине 35 километров. После случившегося в стране объявили угрозу цунами.

Источник: Daryono Perwira Sakti / X

Пока официально власти не сообщали информацию о пострадавших или повреждениях. Однако в социальных сетях местные жители делятся видео разрушенных домов. На кадрах также запечатлен момент подземных толчков.

Источник: Kitty K / X

Источник: Mario Nawfal / X

Отметим, что самое сильное за историю страны землетрясение произошло 26 декабря 2004 года. В Индийском океане зафиксировали подземные толчки магнитудой 9,1–9,3, которые стали причиной разрушительного цунами. Эпицентр находился в Индийском океане примерно в 150 километрах к северо-западу от северной части острова Суматра (Индонезия). Это событие стало одним из самых смертоносных в современной истории.



Несмотря на то что системы мониторинга успешно сработали, передать предупреждения о надвигающейся катастрофе зачастую было просто некому. Это привело к катастрофическим последствиям. Гигантские волны обрушились на прибрежные районы десятка стран, находящихся за тысячи километров от эпицентра землетрясения. Цунами буквально сровняло с землей сотни деревень и городов, унесло сотни тысяч жизней — не только местных жителей, но и туристов, отдыхавших на популярных курортах.

Буквально пару дней назад на западе Колумбии произошло мощное землетрясение магнитудой 7,4. Толчки ощущались в столице Боготе, а также в соседних странах — Эквадоре и Венесуэле. Только в городе Манисалес погибли 12 человек. Также появляются сообщения о 40 пострадавших. Точное количество жертв стихии пока неизвестно.