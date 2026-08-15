Миллиарды на коронавирусе и гоночная трасса в Германии. Чем известен миллиардер Виктор Харитонин, которого хвалил Путин

В президентский пул Виктор Харитонин попал как выпускник НГУ и меценат, вложившийся в СУНЦ НГУ Источник: kremlin.ru

11 августа 2026 года президент России Владимир Путин вместе с пулом управленцев в сфере науки и владельцев наукоемкого бизнеса прилетел в Новосибирск на торжественное открытие СКИФа. Среди бизнесменов был и выпускник НГУ 1994 года Виктор Харитонин — российский миллиардер, входящий в список Forbes и имеющий доли в крупнейших фармацевтических компаниях. NGS.RU изучил биографию известного выпускника университета и собрал на него профайл.

Контекст

Осмотрев не законченный (но уже частично функционирующий) СКИФ, Владимир Путин провел в новосибирском Академгородке заседание совета по науке и образованию. На нем вместе с управленцами от науки, министрами, коммерсантами и учеными он обсудил как перспективы использования кольцевого источника фотонов, так и состояние науки в целом. В ходе своего выступления президент максимально лестно высказался об одном из участников заседания — российском миллиардере Викторе Харитонине.

«Я бы, знаете, хотел обратить внимание на то, что делает Виктор Владимирович, выпускник Новосибирского университета. Хотел бы поблагодарить его и всех людей из сферы бизнеса, которые уделяют должное внимание и время тратят, и средства направляют на поддержку центров подобного рода (СУНЦ НГУ. — Прим. ред.), но в то же время и, надеюсь, извлекают пользу для своей практической деятельности», — аттестовал миллиардера другим участникам встречи президент, добавив, что он не забывает об альма-матер.

Виктор Харитонин — третий справа Источник: t.me / novasiberia

В ответ Виктор Харитонин подробно, но не слишком конкретно рассказал о важности появления спецшкол, крупных университетов и масштабных проектов вроде СКИФа не только в Москве и Петербурге, но и за Уралом. А также заверил, что результатами прикладных исследований на синхротроне крупный бизнес совершенно точно заинтересуется.

«Конечно, для бизнеса здесь тоже огромное поле для деятельности. Мы должны участвовать в обучении людей, мы должны принимать участие в работе с академическими институтами. Мы, конечно же, найдем свое место, как сказал Михаил Валентинович (Ковальчук, президент Курчатовского института. — Прим. ред.), и в работе на таких установках, как эта. То есть здесь большое поле для деятельности, мы будем усердно работать», — ответил он.

Бизнесмен в Академгородке действительно известен не только как добившийся значительных финансовых успехов выпускник, но и как крупный благотворитель. По данным издания VN.ru, в 2021 году он выделил 4 миллиарда рублей на строительство нового кампуса СУНЦ НГУ.

NGS.RU попытался узнать, как относится миллиардер к своей популярности в родном университете, но по телефону Виктора Харитонина ответили, что поговорить с ним не получится.

Досье

Миллиарды на арбидоле и коронавирусе

Виктор Харитонин родился в 1972 году в Петропавловске Казахской ССР, в 1994-м — закончил механико-математический факультет Новосибирского государственного университета, но вместо теоретических исследований предпочел применять математические знания на практике — при подсчете средств.

В посвященной ему статье «Википедии» указано, что первый бизнес выпускник НГУ открыл в 1997 году, а уже в 2003-м стал одним из основателей холдинга «Фармстандарт». Позже бизнесы предпринимателя начали исчисляться десятками.

По данным Forbes, уже в 2011 году его состояние оценивалось в 1,5 миллиарда долларов. По состоянию на апрель 2026 года (более свежих данных не опубликовано) Виктор Харитонин занимает 24-е место в рейтинге российских миллиардеров, его состояние оценивается в 7,9 миллиарда долларов.

Согласно базе сервиса Rusprofile, Виктор Харитонин является соучредителем шести юридических лиц: от банка и застройщика до сельскохозяйственного производства в Тульской области. Общая выручка компаний по состоянию на конец 2025 года составила 226 миллионов рублей, а чистый убыток — 3,6 миллиона рублей.

Все эти юридические лица не связаны с фармацевтическим производством, но, по данным Forbes, через афиллированые юрлица он все еще владеет долями в российских фармацевтических производителях «Фармстандарт», «Отисифарм», «Биокад» и «Генериум». Их суммарная прибыль за 2025 год, по Rusprofile, составила 144 миллиарда рублей. Наиболее высокий рост компании показали в 2020 году, когда на многих заводах, в том числе, «Биокаде», «Генериуме» и «Лекко», начали производить вакцину от коронавируса «Спутник V».

Что это за компании Узнать По данным сервиса Rusprofile, АО «Фармстандарт» (деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле прочими отдельными видами товаров) была зарегистрирована в 2006 году в Долгопрудном, генеральным директором юрлица является Дмитрий Зайцев. Учредители компании не известны в силу его организационно-правовой формы, ранее как учредитель была указана международная компания «Огмент Инвеститментс лимитед», зарегистрированная на Кипре. Двое учредителей компании скрыли свои данные согласно ФЗ № 129 (он применяется, когда бизнесмены не хотят пополнить санкционные списки). Но, по данным Forbes, ее 70% принадлежат именно Виктору Харитонина. По состоянию на конец 2025 года выручка «Фармстандарта» составила 142 миллиарда рублей, чистая прибыль — 21 миллиард рублей.



АО «Отисифарм», согласно тому же сервису, занимается производством лекарственных препаратов для медицинского применения. Руководит компанией генеральный директор Ольга Медникова, данные об учредителях в ЕГРЮЛ отсутствуют. За минувший год фармакологический гигант заработал 25 миллиардов рублей и извлек 15 миллиардов рублей чистой прибыли.



Той же деятельностью занимается и зарегистрированная в 2001 году в Санкт-Петербурге компания ООО «Биокад», в списках учредителей которой до 2021 года фигурировали два физлица: Татьяна Дубровская и Дмитрий Морозов. В 2025 году петербургское производство показало выручку в 93 и чистую прибыль в 44 миллиарда рублей.



АО «Генериум» было зарегистрировано в 2009 году в городе Вольгинский Владимирской области. Компания работает в сфере производства лекарственных препаратов для медицинского применения, а также имеет лицензии на фармацевтическую деятельность, производство биомедицинских клеточных продуктов и работу с возбудителями инфекционных заболеваний. Управляет компанией Виталий Пантюшенко, в списке учредителей до 2021 года значилась компания АО «Лекко», которой в свою очередь владело АО «Фармстандарт». По состоянию на конец 2025 года «Генериум» заработал 119 миллиардов рублей и извлек чистую прибыль 64 миллиарда рублей. Резкий рост финансовой успешности компании начался в 2020 году.

Во время пандемии коронавируса заводы Виктора Харитонина выпускали вакцину Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Помимо вакцины, Forbes связывает с именем олигарха такие бренды как «Компливит», «Пенталгин», «Коделак», «Биосулин», «Феррогематоген» и скандально известный «Арбидол», который позиционируется как противовирусный, но, по данным ВОЗ, не обладает доказанной эффективностью и был включен порталом mediqlab.com в так называемый «расстрельный» список препаратов.

Расстрельный список препаратов — список лекарств, не обладающих доказанной эффективностью, впервые был составлен в 2014 году неврологом Никитой Жуковым.

Помимо этого, по информации наших коллег из MSK1.RU, Виктору Харитонину принадлежит доля в компании АО «МИГ» («МедИнвестГрупп»), которая строит центры ядерной медицины «ПЭТ-Технолоджи» в российских регионах, включая и Новосибирск. 87,33% компании принадлежит все той же кипрской «Огмент Инвеститментс лимитед». Также Виктор Харитонин владеет или владел (по состоянию на 2022 год) долей в ТОО «Карагандинский фармацевтический комплекс», который производил в Казахстане «Спутник-V».

С начала СВО, по данным Forbes, миллиардер решил покупать российский бизнес иностранных компаний. В августе 2022 года холдинг «Огмент Инвестментс Лимитед» попытался купить за 95 миллиардов рублей лесодобывающую компанию у австрийской группы Mondi, но сделку не согласовала комиссия по иностранным инвестициям. В апреле 2023-го он приобрел долю в российском бизнесе химического концерна Henkel за 54 миллиарда рублей.

Имя предпринимателя числится в санкционных списках Канады и Украины, но под санкциями ЕС Виктор Харитонин не находится.

Семья

У Виктора Харитонина двое взрослых детей. В 2024 году оба они попали в рейтинг самых богатых наследников российских миллиардеров. 23-летний сын Виктора Харитонина Иван отучился на факультет компьютерных наук Вышей школы экономики по специальности «программная инженерия» и, вероятно, пошел в отца по части талантов к бизнесу.

По данным сервиса Rusprofile, Иван Викторович Харитонин является соучредителем ООО «Норд Лайтс» (47,5 %)с четырьмя официальными сотрудниками. Компания ведет деятельность рекламных агентств и по состоянию на конец 2025 года заработала 529 миллионов рублей и чистую прибыль 193 миллиона рублей.

В зарегистрированном в 2025 году ООО «2ГРАЙНД» (сфера деятельности ресторанов и услуги по доставке продуктов питания) Иван Харитонин является единственным учредителем и руководителем. Финансовые успехи этого юрлица чуть более скромные, хотя тоже исчисляются миллионами рублей: выручка за 2025 год — 113 миллионов рублей, чистая прибыль — 13 миллионов. Помимо этого молодой человек зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя.

Сеть кофеен сын миллиардера открыл в 2024 году Источник: Ярослав Волконский / yandex.ru

19-летняя дочь Виктора Харитонина Таисия, судя по ее странице в социальной сети «ВКонтакте», после окончания московской школы № 57 с углубленным изучением химии и биологии могла связать свою деятельность с искусством. В частности, она подписана на сообщество академии имени Штиглица в Санкт-Петербурге и ее же кафедру анимации и медиадизайна — других открытых подписок у девушки нет.

Оба молодых человека ведут закрытый образ жизни. На странице Ивана Харитонина нет фото, не были они опубликованы даже в публикациях, посвященных тому, что сын миллиардера открыл сеть кофеен. На странице Таисии Харитониной — единственный снимок, на котором лицо девушки закрывает мобильный телефон.

Большие покупки большого человека

В ряду новостей о Викторе Харитонине можно найти и совершенно экзотические: периодически долларовый миллиардер балует себя крупными покупками в Германии. В 2014 году Виктор Харитонин купил гоночную трассу Нюрбургринг в Германии — старейшую в Европе. Она была введена в строй в 1927 году, впервые приняла гонку «Формулы-1» в 1951 году и принимала ее до 1976 года.

В 2023-м Виктор Харитонин попытался заключить еще более крупную сделку: как писал Forbes, он купил неподалеку от своей трассы обанкротившийся аэропорт. Сумма сделки была оценена в 20 миллионов евро, но, по информации СМИ, не состоялась: другая компания предложила большую сумму.