«Нет таких людей, на которых я рассчитывал»: Евгений Урлашов рассказал о жизни в колонии

Евгений Урлашов рассказал о жизни в колонии Источник: Михаил Контуев / MSK1.RU

Экс-мэр Ярославля Евгений Урлашов подчеркнул, что ни разу за 12,5 года в колонии не просил ни у кого денег и другой помощи.

«У меня нет таких людей, на которых я рассчитывал. Вы не найдете ни одного человека на нашей планете, у которого я что-то бы попросил. Ничего не просил, ни десяти, ни ста рублей, ни передачек — ничего абсолютно», — рассказал Урлашов в интервью журналисту MSK1.RU Михаилу Контуеву.

Бывший политик вышел из тюрьмы около 10 утра 30 декабря 2025 года. Он отсидел 12,5 года по делу о покушении на взятку в 14 млн рублей от дорожника Сергея Шмелева и получение взятки в 17 млн рублей от бизнесмена Эдуарда Авдаляна. Помимо лишения свободы Урлашову назначили штраф в 60 миллионов рублей. По словам экс-мэра, ему осталось выплатить более 19 млн рублей.

На видео Евгений Урлашов рассказывает, как прошли его годы в заключении Источник: Михаил Контуев / MSK1.RU

В интервью MSK1.RU Евгений Урлашов отметил, что не признает свою вину по делам, по которым его судили.

«Первое — я не признал вину, поэтому считаю, что я чист, абсолютно чист. И второе — любой зэк, который вышел на свободу, отсидев срок до конца или выйдя по закону, всё равно тоже не виновен. Государство назначило ему наказание, он его отбыл. Он чист и может смотреть в лицо любому человеку», — сказал Урлашов.

