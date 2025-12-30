НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Город Дело Урлашова Эксклюзив Экс-мэр Ярославля Евгений Урлашов — про колонии, где ему пришлось сидеть: «Происходили страшные вещи»

Экс-мэр Ярославля Евгений Урлашов — про колонии, где ему пришлось сидеть: «Происходили страшные вещи»

Бывший политик рассказал о своем 12-летнем заключении

662
Евгений Урлашов высказался о колониях, в которых ему приходилось сидеть | Источник: Михаил Контуев / MSK1.RUЕвгений Урлашов высказался о колониях, в которых ему приходилось сидеть | Источник: Михаил Контуев / MSK1.RU

Евгений Урлашов высказался о колониях, в которых ему приходилось сидеть

Источник:

Михаил Контуев / MSK1.RU

Освободившийся 30 декабря из тверской ИК-1 бывший мэр Ярославля Евгений Урлашов рассказал, чем отличались колонии и изоляторы, в которых он проводил заключение.

Припомнил даже свое временное заключение в московском СИЗО «Матросская тишина».

«В Москве более культурные и вежливые люди работают в УФСИН. Кроме того, там очень интересные зэки сидят, известные люди. Вот я-то сидел с известными, там шестой корпус. Их и сейчас по телевиденью показывают. Там теплый хороший спецблок. А в Ярославле я был в спецблоке, там чудовищно холодно, сыро, стены текут. Невозможно было ходить без курточки, свитера. То есть, ты все время ходишь одетый», — рассказал Евгений Урлашов.

Затем Евгений Урлашов вспомнил про условия содержания в рыбинской колонии.

«Рыбинск, он был жесткий очень. Там происходили страшные вещи. Там людей принимали этапом, били их, сажали на корточки и били резиновыми палками. Но меня эта история минула. Потому что они не хотели, чтобы я это видел. Меня отдельно отвели куда-то там, я сидел, ждал. И тогда этап не били. А потом, как вы помните, очень много скандалов же было с Ярославлем, с ФСИНом», — рассказал Евгений Урлашов.

К тверскому СИЗО у Евгения Урлашова вопросов нет.

«Ничего не могу сказать плохого. У них были разные периоды. В разные периоды тут было очень жестко, рассказывали. И били людей и так далее. Но в тот период, когда я был, в сентябре 2022 года, я был всего-то там неделю, нормально все было. Вот так», — резюмировал Евгений Урлашов.

Обо всем, что известно об освобождении Евгения Урлашова, мы рассказываем в онлайн-трансляции.

В скором времени мы выпустим большое интервью с Евгением Урлашовым.

Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Экс-мэр Евгений Урлашов Колония Освобождение СИЗО
Комментарии
2
Гость
1 час
И что?! Офигеть событие!
Гость
48 минут
Онлайн трансляцию чего не запустили? - вышел - закурил первую на свободе сигарету - и тд
