«Направление у нас одно — позитив»: что Евгений Урлашов собирается делать на свободе. Видео

Эксклюзивное интервью экс-мэра Ярославля

965
Евгений Урлашов поделился планами на ближайшее время | Источник: Михаил Контуев / MSK1.RUЕвгений Урлашов поделился планами на ближайшее время | Источник: Михаил Контуев / MSK1.RU

Евгений Урлашов поделился планами на ближайшее время

Источник:

Михаил Контуев / MSK1.RU

Вышедший из тюрьмы 30 декабря экс-мэр Ярославля Евгений Урлашов рассказал, что он собирается сделать в первую очередь на свободе и как будет строить свою жизнь в дальнейшем.

«Сейчас мы походим с супругой по Твери, по старому городу, чтобы почувствовать этот дух свободы, который я с одной стороны как бы не чувствую. Одновременно ощущение, что я до сих пор в тюрьме и как будто никогда не был в тюрьме. Как-то сочетаются эти два чувства. Осознать видимо еще не могу до конца. Но со временем пойдут какие-то дела на свободе и закрутится уже эта история», — рассказал Евгений Урлашов нашему коллеге Михаилу Контуеву из MSK1.RU.

Он добавил, что через несколько дней собирается приехать в Ярославль.

«Хочу увидеть маму, увижу дочь, нескольких приятных для меня людей. Мне надо уже появиться в налоговой по поводу штрафов — их осталось 19 с чем-то миллионов. Я это буду отдавать. Есть целый алгоритм действий. По этому алгоритму и пойдем. За границу я не собираюсь ни бежать, ни уезжать, ни прятаться. Я не видел ни одного человека — россиянина, который бы желал своей стране чего-то плохого. У нас есть расхождения во взглядах, как должна развиваться страна. Но направление у нас одно — позитив», — рассказал Урлашов.

Евгений Урлашов

Я собираюсь жить в России, собираюсь работать в России как бы это ни было сложно, рискованно, опасно. Но это моя страна, я ее люблю.

Евгений Урлашов

экс-мэр Ярославля

Евгений Урлашов рассказал о планах

Источник:

Михаил Контуев / MSK1.RU

Напомним, Евгений Урлашов был избран мэром Ярославля 1 апреля 2012 года. 3 июля 2013 года его арестовали по подозрению в получении взятки. Расследование и суд длились около трех лет. В 2016 году на тот момент уже экс-градоначальника признали виновным по двум эпизодам — покушение на взятку в 14 миллионов рублей от дорожника Сергея Шмелева и получение взятки в 17 миллионов рублей от бизнесмена Эдуарда Авдаляна. Его приговорили к заключению продолжительностью 12,5 года (время проведенное под арестом в СИЗО зачли в этот срок) и штрафу в 60 миллионов рублей.

Сначала Евгений Урлашов отбывал наказание в рыбинской исправительную колонии № 2. А в сентябре 2022 года после жалоб на условия содержания его перевели в тверскую ИК-1.

Евгений Урлашов несколько раз подавал прошения об УДО и просил помилования у президента, но получал отказы. Мы ведем онлайн-трансляцию, где публикуем все, что известно об освобождении «народного» мэра.

Все об освобождении Евгения Урлашова — в нашем сюжете.

Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Комментарии
5
Гость
1 час
Держись! Удачи тебе!
Гость
39 минут
С возвращением домой!
Читать все комментарии
Гость
