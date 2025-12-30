После 12 лет за решеткой: бывший мэр Ярославля Евгений Урлашов вышел из колонии

Источник: Михаил Контуев / MSK1.RU

Бывший мэр Ярославля 58-летний Евгений Урлашов 30 декабря освободился из колонии после отбывания срока в 12,5 лет по коррупционным статьям. Большую часть срока он провел в рыбинской ИК-2, а в 2022 году его этапировали в колонию № 1 в Твери.

Евгения Урлашова должны были освободить 2 января 2026 года, но, согласно действующему законодательству, если дата окончания отбывания наказания выпадает на праздники, то заключенного выпускают на свободу в последний рабочий день перед выходными.

Напомним, Евгений Урлашов был мэром Ярославля недолго — его избрали 1 апреля 2012 года. Спустя чуть больше года, 3 июля 2013 года, его арестовали по подозрению в получении взятки. Экс-градоначальника сразу отправили в СИЗО, откуда он не вышел до самого приговора.

Судом было установлено, что Урлашов и его подчиненные с декабря 2012-го по июль 2013-го вымогали у бизнесмена 6% от стоимости подписанного с ним контракта на уборку Ярославля на полгода. Экс-градоначальника признали виновным по двум эпизодам — покушение на взятку в 14 миллионов рублей от дорожника Сергея Шмелева и получение взятки в 17 миллионов рублей от бизнесмена Эдуарда Авдаляна.

Евгений Урлашов был приговорен к 12,5 года лишения свободы. Время, проведенное под арестом — с 3 июля 2013 по 31 июля 2016, зачли. Также бывший градоначальник должен был выплатить штраф в 60 миллионов рублей.

Экс-мэра направили отбывать наказание в рыбинскую исправительную колонию № 2, но в сентябре 2022 года после жалоб на условия содержания, его этапировали в тверскую ИК-1.

Колония, где Урлашов провел остаток срока после перевода из ИК в Рыбиснке Источник: Михаил Контуев / MSK1.RU