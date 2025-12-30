Последний избранный. После 12 лет колонии на свободу выходит скандальный экс-мэр Ярославля Евгений Урлашов

Когда выйдет на свободу бывший мэр Ярославля Евгений Урлашов Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиа

Для бывшего мэра Ярославля 58-летнего Евгения Урлашова начало 2026 года предзнаменует новый этап жизни. 30 декабря его выпустят из колонии после 12 лет лишения свободы по уголовному делу о взятках.

В этом тексте вспоминаем, как Евгений Урлашов оказался последним мэром, напрямую избранным ярославцами, и почему он попал за решетку.

С 2014 года градоначальников в региональной столице выбирают депутаты. В конце 2025 года было принято решение, что кандидатов на пост главы Ярославля будет определять губернатор.

Кто такой Евгений Урлашов

Евгений Урлашов — коренной ярославец. Его отец был инженером-строителем, а мать работала научным сотрудником.

Окончив школу, будущий мэр Ярославля пытался поступить на юридический факультет в ЯрГУ имени Демидова, но не набрал нужное количество баллов для поступления и пошел работать на завод «Красный маяк». Затем Урлашов отслужил в армии и по возвращению в Ярославль устроился на местный завод топливной аппаратуры.

Ближе к началу нулевых Евгений Урлашов, все же, воплотил задумку школьных времен и отучился на юриста. А затем получил образование в Российской академии государственной службы при президенте РФ по специальности «государственное и муниципальное управление», в 2006 году — Институт Всемирного банка — МЦСЭИ «Леонтьевский центр» в Санкт-Петербурге.

Параллельно с учебой Евгений Урлашов работал. С 1993 по 1998 год трудился геодезистом в производственно-дорожном кооперативе «Ярославец», принадлежавшем его отцу. Постепенно будущий мэр вырос в должности до заместителя директора, а позднее и до гендиректора предприятия. В это время он пережил личную трагедию: в 1997 году его супруга Ольга погибла в пожаре на даче из-за взрыва газового баллона. Жертвой ЧП также стал ее отец. К тому моменту у пары была годовалая дочка. Ее Евгений Урлашов воспитывал один, жениться второй раз не стал.

«Народный» мэр

В 1999 году Евгений Урлашов основал и возглавил собственный гаражно-строительный кооператив «Юго-Западный». В 2004 году решил начать политическую карьеру и избрался в депутаты муниципалитета четвертого созыва. Тогда он передал свою часть бизнеса партнеру.

В 2007 году Евгений Урлашов пошел работать по специальности — юристом в ООО «Ярстройтехно», в 2008–2012 годах был юристом благотворительного фонда «Правозащитник». Тогда у него зародилась идея участия в выборах мэра Ярославля.

Евгений Урлашов одержал победу на выборах в 2012 году Источник: мэрия Ярославля

В 2012 году самовыдвиженец Евгений Урлашов стал мэром Ярославля, набрав во втором туре 69,65% голосов избирателей. Его оппонент Яков Якушев, баллотировавшийся от «Единой России», получил 27,78% голосов избирателей.

В должность мэра Урлашов вступил 11 апреля, сразу сменив всех заместителей мэра и сократив их количество с семи до пяти. Позже вступил в региональное отделение партии «Гражданская платформа», которую основал миллиардер Михаил Прохоров.

Михаил Прохоров в те годы был известнейшей в стране личностью. В 2012 году он занял третье место в президентских выборах, являлся президентом Союза биатлонистов России с 2008 по 2014 годы. До 2019 года владел баскетбольной командой НБА «Бруклин Нетс», являлся президентом собственного инвестфонда «Онэксим». В 2015 году Прохоров вышел из «Гражданской платформы» и плотно занялся бизнесом. В апреле 2025 года Forbes оценивал состояние бизнесмена в 10,7 млрд долларов.

Евгений Урлашов празднует победу на выборах со своими соратниками Источник: архив 76.RU

Митинги, конфликты с правящей партией

Руководство Урлашова Ярославлем было шумным. Он не скупился на эмоциональные высказывания и акции. Одна из самых громких — санкционированный митинг «Против жуликов и воров», к участию в котором он активно призывал горожан.

Для организации акции объединились лидеры региональных отделений трех политических партий Александр Воробьев (КПРФ), Анатолий Грешневиков (Справедливая Россия) и Михаил Писарец (Гражданская платформа). Предшествовало митингу заседание муниципалитета Ярославля, где депутаты оценили работу мэра Евгения Урлашова как неудовлетворительную. При этом градоначальник возглавил медиарейтинг глав столиц субъектов ЦФО за 2012 год.

Евгений Урлашов организовал митинг на Советской площади Источник: Анна Домбровская / YouTube.com

Митинг состоялся 19 июня 2013 года на Советской площади. По данным Урлашова, там собралось около 4,5 тысячи человек. Тогда же градоначальник рассказал, что выдвинет свою кандидатуру на следующих выборах губернатора Ярославской области. Свое решение он объяснил конфликтом с руководством региона и депутатами ярославского отделения «Единой России». На тот момент действующим главой региона был Сергей Ястребов, которого, в целом, считали довольно мягким политиком, вернувшим прямые выборы мэра Рыбинска.

Евгений Урлашов рассказал жителям Ярославля, что решил занять губернаторское кресло Источник: Анна Домбровская / YouTube.com

На митинге была подписана резолюция с требованиями: прекратить принятие законов, которые ухудшают жизнь людей, остановить увеличение тарифов на услуги ЖКХ, усилить ответственность чиновников за работу управляющих компаний и другие. За резолюцию проголосовали большинство собравшихся на площади.

Градоначальник выступил перед ярославцами Источник: Анна Домбровская / YouTube.com

Вместо кресла губернатора — СИЗО

19 июня 2013 года Урлашов объявил о намерении занять место в облдуме от «Гражданской платформы». А уже 3 июля градоначальника задержали по подозрению в коррупции. Сам он назвал это «провокацией», а его союзники и последователи «политическим заказом».

Уголовное дело было возбуждено после того, как директор компании «Радострой» Сергей Шмелев написал заявление в СК. Он настаивал, что мэр и его команда вымогали у подрядчика «Радострой» деньги. Компания выигрывала аукционы на обслуживание дорог, а мэрия регулярно предъявляла к «Радострою» публичные претензии.

В тот же день, 3 июля, Урлашова отправили в изолятор, откуда спустя два дня этапировали в Москву.

Момент, когда Евгения Урлашова доставили в Кировский районный суд, попал на видео Источник: «Первый Ярославский»

Соучастниками по делу проходили заммэра Дмитрий Донсков, руководитель агентства по муниципальному заказу Максим Пойкалайнен и советник мэра Алексей Лопатин. По версии следствия, мэр и его подчиненные вымогали взятку, угрожая «Радострою» неоплатой работ по контракту.

Вечером 3 июля сотни ярославцев стихийно вышли на улицы в поддержку Урлашова. А уже утром 4 июля стало известно, что задержанные вместе с мэром Дмитрий Донсков, Максим Пойкалайнен и Алексей Лопатин признали свою вину и готовы давать показания против своего руководителя.

Сам Урлашов отказывался сотрудничать со следствием и свою вину не признавал. Кроме того, в деле появился еще один обвиняемый — Андрей Захаров. По версии следствия, бизнесмен должен был стать посредником при передаче взятки.

Заместитель Евгения Урлашова Дмитрий Донсков был единственным фигурантом дела, полностью оправданным судом Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Предлагали залог в 15 млн рублей

За Урлашова пытались биться сторонники. Лидер «Гражданской платформы» миллиардер Михаил Прохоров готов был предоставить свою московскую квартиру для содержания Урлашова под домашним арестом, и оплатить залог в 15 млн рублей. Политики Борис Немцов и Владимир Милов (признан в РФ СМИ — иностранным агентом в 2022 году) вызвались взять экс-мэра Ярославля под попечительство. Но суд не отпустил Урлашова из СИЗО, хотя тот предлагал сдать свой загранпаспорт.

Тем временем в отношении Урлашова возбудили еще одно уголовное дело. Он стал подозреваемым в получении взятки в крупном размере. По версии следствия, в мае 2013 года Евгений Урлашов потребовал от предпринимателя деньги за отказ от арбитражного иска мэрии к его фирме. В СК говорили, что Урлашов получил от экс-депутата муниципалитета и учредителя ныне обанкротившейся строительной компании «Ярдорстрой» Эдуарда Авдаляна полмиллиона рублей на встрече в ресторане. В те времена Авдолян, как и Сергей Шмелев, занимался дорожным бизнесом. Кстати, у двоих бизнесменов даже была совместная фирма.

Следователи изъяли в «Яртелесети» видеозаписи с голосами Евгения Урлашова и обвиняемых, чтобы сравнить их с записью, которой располагало следствие.

На судебных заседаниях Евгений Урлашов вел себя неспокойно Источник: Александр Погорелов / 76.RU

На аудиозаписях, опубликованных журналистами «Комсомольской Правды», градоначальник в резкой манере говорит о том, что Сергей Шмелев должен выполнить свои «обязательства».

«Когда он деньги отдаст? Все уже выполняют давным-давно свои обещания, только этот ***** ничего не делает!» — вопрошал на записи Урлашов.

В ответ посредник сказал ему, что занимается этим вопросом. Но Урлашова такой ответ не удовлетворил.

«Пусть завтра привозит. Скажи ему, что я ему принципиально ничего платить не буду. Он не получит ничего ни за асфальтировку, ни за уборку! Будет с нами судиться! И скажи ему: ты один единственный ******!», — настаивал глава города.

Следствие приобщило видеозапись к материалам дела Источник: НТВ, выпуск программы «ЧП» от 05.07.2013

А позднее появилось и видео из местного кафе «Бакинский дворик», камера в котором сняла Евгения Урлашова в момент получения полумиллиона рублей от Эдуарда Авдоляна. Коммерсант попросил у мэра «посмотреть газету», после чего завернул в нее деньги и вернул Урлашову. Тот спешно сунул газету в портфель и продолжил разговор. Спрашивал, в том числе о том, будут ли заделаны «те две ямы».

Также по версии следствия еще одну часть взятки — 3 миллиона рублей, от дорожника Авдоляна мэр получил в собственном кабинете. В это время на Эдуарде был «жучок». Бизнесмен завел разговор о договоренностях на 30 миллионов, а Урлашов просил его пыть потише, опасаясь, что разговор может быть услышан, а то и записан.

Борьба за мэрское кресло и обращение к президенту

Урлашов, будучи в СИЗО, назначил врио мэра своего зама Олега Виноградова. Александр Нечаев, исполнявший обязанности мэра после ареста Евгения Урлашова, не согласился с постановлением, из-за этого дележка кресла перешла в публичное поле.

Совсем скоро Урлашов лишился должности — его снял с поста Басманный районный суд. Бывший мэр писал публичные письма, начал вести в СИЗО дневник. В ноябре 2013 года после личного обращения Михаила Прохорова президент России Владимир Путин пообещал обратить внимание на громкое ярославское дело.

До последнего Евгений Урлашов надеялся оказаться на свободе Источник: Александр Погорелов / 76.RU

Бывший мэр продолжал настаивать, что невиновен. Вместе с адвокатами он отправил письмо руководителю СКР Александру Бастрыкину с просьбой привлечь к уголовной ответственности Сергея Шмелева, бывшего руководителя агентства мэрии Ярославля по муниципальному заказу Максима Пойкалайнена и заместителя начальника ГУЭБ и ПК МВД России Бориса Колесникова.

Защита Урлашова считала, что их действия подпадают под статью «Провокация взятки либо коммерческого подкупа». По мнению адвокатов, Шмелев в сговоре с Пойкалайненом и Колесниковым пытались передать мэру Ярославля взятку, чтобы создать искусственные доказательства совершения преступления.

По мнению Урлашова, Сергей Шмелев участвовал в подставной схеме Источник: соцсети Сергея Шмелёва

За Евгения Урлашова вступилась омбудсмен по правам человека в России Элла Памфилова — она направила на имя Александра Бастрыкина ходатайство с просьбой выпустить экс-градоначальника из СИЗО. Но все время расследования уголовного дела бывший мэр провел за решеткой.

Голодовка и приговор

В сентябре 2015 года в Кировском районном суде Ярославля начались судебные слушания по «делу Урлашова». Накануне экс-мэр объявил, что устраивает голодовку из-за того, что не успел ознакомиться со всеми материалами дела. Прокуратура же настаивала, что у Евгения Урлашова было достаточно времени, чтобы досконально изучить уголовное дело. Спустя 9 дней бывший мэр прекратил голодовку.

В 2016 году судебные разбирательства подошли к концу. В июне Урлашов воспользовался правом на последнее слово.

Я не признаю вину. Я не совершал того, в чем меня обвиняют. Каждый человек не является безгрешным. Но к тому, в чем меня обвиняют, я не имею отношения. Евгений Урлашов Бывший мэр Ярославля

Также он назвал запрос прокурора о 15 годах лишения свободы и штрафе в 500 млн рублей «медленным убийством человека в тюрьме».

Евгений Урлашов выступил с последним словом Источник: Лев Белков / 76.RU

В августе 2016 года Евгений Урлашов получил 12,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима, 60-миллионный штраф и взыскание 17 миллионов рублей. Экс-градоначальника признали виновным по двум эпизодам — покушение на взятку в 14 миллионов рублей от Шмелева и получение взятки в 17 миллионов рублей от Авдаляна.

За оглашением приговора Евгению Урлашову активно следила общественность Источник: Лев Белков / 76.RU

Во время оглашения приговора маме Урлашова стало плохо — прихватило сердце. Заседание пришлось прервать, пенсионерку увезли на скорой. В суде была и дочь Евгения Урлашова Анастасия. Бывший мэр переживал за состояние родных и пытался отправить их домой.

Сторона защиты попыталась обжаловать решение суда. Но в январе 2017 года Ярославский областной суд оставил приговор в силе.

Перед тем, как Евгения Урлашова увели, он успел выкрикнуть свое мнение о приговоре Источник: Лев Белков / 76.RU

Жаловался и просил помилования, голодал

Еще из СИЗО Урлашов направил письмо с пожеланиями победы на выборах мэра Владимиру Слепцову. Который, в итоге, занял эту должность. Затем Урлашова этапировали в рыбинскую исправительную колонию № 2. Спустя несколько месяцев нахождения в ИК он подал жалобу.

Рассказал, что ему не сообщили о прибытии в колонию депутатов областной думы. Еще, со слов Урлашова, все заключенные остались без зимней обуви, температура воздуха в помещении — ниже нормы, а у заключенных не брали ежегодный анализ крови на ВИЧ и туберкулез. После этого прокуратура организовала проверку, но нарушений не выявили.

После непродолжительного затишья бывший мэр Ярославля попросил о помиловании у президента Владимира Путина. Собравшаяся по этому поводу комиссия рекомендовала сократить срок Евгению Урлашову до девяти лет, но финальное решение оставалось за губернатором Дмитрием Мироновым, который отказался принимать такое решение. Срок остался тем же. Президент также отказался даровать Урлашову помилование.

В августе 2018 года прогремела новость: бывший мэр сообщил о пытках в учреждениях ФСИН. А именно: в рыбинском СИЗО-2 «Софийка», а также в исправительных колониях № 2 и 12 «Шексна». В ярославском УФСИН тогда провели проверку. Общественники сообщили, что изложенные Урлашовым факты, скорее всего, не соответствуют действительности.

В 2019 году Евгений Урлашов объявил голодовку из-за конфликта с другими осужденными. Но в УФСИН эту информацию отрицали. Затем стало известно, что Урлашов наконец-то устроился на работу в колонии: выдавал осужденным матрасы, фуфайки и другие положенные им вещи. К 2020 году Урлашов попытался заменить себе содержание за решеткой обязательными работами, но суд отказал.

«Мне уже неинтересно работать мэром»

Бывший мэр Ярославля, в свою очередь, не опускал руки. Он давал интервью, где признавался, что грезит политической карьерой на федеральном уровне. Мол, градоначальником быть уже неинтересно.

«Мне уже неинтересно работать мэром, потому что я же почти десять лет был депутатом, и когда стал мэром, увидел финансовую перспективу нашего города. Она лежала передо мной, эта перспектива. И исходя из того наличия финансовых средств, какое было, я мог бы представить, что мы можем построить, изменить, отремонтировать. И уже к тому времени это было уже смешно», — рассказал тогда Евгений Урлашов.

Было мало возможностей для творчества, но я старался, делал что мог. Евгений Урлашов Бывший мэр Ярославля

В конце 2021 года Евгений Урлашов подал прошение об УДО, но сам же от него отказался. Позднее соратница политика Светлана Ефимова рассказала, что прошение было бессмысленным, поскольку когда информация о возможном досрочном освобождении бывшего мэра Ярославля стала публичной, у него в характеристике появилось два замечания: за шапку, не надетую на улице, и, напротив, за головной убор, не снятый в помещении.

Перевод в другую колонию

В 2022 году вновь прогремел скандал с участием Евгения Урлашова: бывший мэр объявил голодовку в колонии. О напряженной атмосфере среди заключенных он рассказал своей соратнице Светлане Ефимовой.

Мол, обитатели ИК-2 изнывают от давления на них группы других заключенных. Последние, как утверждал Евгений Урлашов, — представители АУЕ (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ).

Сергей Бабуркин провел проверку в колонии после жалобы экс-градоначальника Источник: Уполномоченный по правам человека в Ярославской области / Vk.com

После этого в колонии провели проверку омбудсмен по правам человека и прокуроры. В ответ бывший мэр прекратил голодовку, а спустя несколько месяцев его этапировали в Тверскую область. Бытовало мнение, что это было сделано как раз из-за разногласий Евгения Урлашова и другими заключенными.

«Там с точки зрения бытовых вещей приличнее ситуация намного. Там дисциплина четкая. Без перегибов. Всё четко по расписанию. С одной стороны — меньше свободного времени, с другой — без неожиданностей, — рассказала тогда 76.RU Светлана Ефимова.

Светлана, описывая экс-мэра после лет заключения, отмечала, что к нему «не липнет блатная, тюремная история». А сохранять здравый рассудок ему помогало чтение книг.

Евгения Урлашова этапировали в Тверь Источник: Яндекс.Карты

В апреле 2024 года экс-глава Ярославля вновь попросился на волю досрочно. Но суд отказал. Причиной назвали нестабильное поведение политика. При этом в суде отметили, что Евгений Урлашов никогда не пользовался мобильным телефоном в колонии, не употреблял алкоголь и не вступал в конфликты с другими заключенными. Через переписки и телефонные переговоры поддерживает связь с родственниками.

Один из любимых мэров ярославцев

После последнего прошения об УДО Евгений Урлашов затих. В ноябре 2025 года редакция 76.RU сообщала, что он должен оказаться на свободе 2 января 2025 года.

В комментариях под новостями о Евгении Урлашове периодически фигурирует фамилия бывшего мэра. В 2022 году редакция 76.RU делала опрос, где предлагала жителям города выбрать лучшего мэра всех времен в свете внезапного ухода с поста Владимира Волкова.

Так турнирная таблица мэров выглядела в первые минуты голосования Источник: 76.RU / vk.com

Примечательно, что в первый час голосования Урлашов оказался на втором месте в рейтинге ярославцев, обогнал его лишь Виктор Волончунас. Затем люди начали активно голосовать за Владимира Волкова. Ажиотаж продолжался ровно 30 минут, пока Волков не обошел конкурентов и не оказался на первом месте рейтинга.

В итоге лидерскую позицию, все же, занял Виктор Волончунас. Во «ВКонтакте» Урлашов оказался на втором месте в рейтинге, а в «Телеграме» занял третью строчку.