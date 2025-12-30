«Я делал правильно»: первое заявление освобожденного из колонии экс-мэра Ярославля Евгения Урлашова

Евгений Урлашов поделился, как он изменился за годы жизни в колонии Источник: Михаил Контуев / MSK1.RU

Экс-мэр Ярославля Евгений Урлашов сделал первое заявление после выхода на свободу. В интервью нашим коллегам MSK1.RU он поделился, как двенадцать с половиной лет в тюрьме сказались на нем.

«Безусловно, отпечаток останется. Приличный. По характеру я только закалился. Я не сломался, не согнулся. Наоборот. Всё, что привело меня в тюрьму, я делал правильно. Другое дело, что надо быть аккуратным теперь. Тем более в современное время, с учетом того, что происходит с нашей страной и вообще всё, что происходит в мире», — сказал Евгений Урлашов.

Я не нуждаюсь в обычных бытовых вещах. Многое мне уже не нужно. Да и раньше было не нужно. Может быть, грубым стал. Посмотрим, жизнь это покажет. Евгений Урлашов экс-мэр Ярославля

Напомним, Евгений Урлашов был последним мэром Ярославля, которого избирали граждане. В 2014 году законодательство изменилось, и градоначальников стали назначать.

3 июля 2013 года Урлашова арестовали по подозрению в получении взятки. Расследование и суд длились около трех лет. В 2016 году на тот момент уже экс-градоначальника Ярославля признали виновным по двум эпизодам: покушение на взятку в 14 миллионов рублей от дорожника Сергея Шмелева и получение взятки в 17 миллионов рублей от бизнесмена Эдуарда Авдаляна. Его приговорили к лишению свободы на 12,5 года (время, проведенное под арестом в СИЗО зачли в этот срок) и штрафу в 60 миллионов рублей.

Сначала Евгений Урлашов отбывал наказание в рыбинской исправительной колонии № 2. А в сентябре 2022 года после жалоб на условия содержания его перевели в тверскую ИК-1.