«Я чист, абсолютно чист»: экс-мэр Ярославля Евгений Урлашов высказался по поводу своего уголовного дела

Евгений Урлашов вышел на свободу Источник: Михаил Контуев / MSK1.RU

Экс-мэр Ярославля Евгений Урлашов отметил, что не признаёт свою вину по делам, по которым его осудили на 12,5 года. Бывший политик вышел на свободу 30 декабря 2025 года.

«Я не признал вину, и, исходя из этой позиции, суд дал мне большой срок. Когда наступило время подаваться на УФИЦ, прокурор встал и сказал: „Так он вину не признал“. А в законе написано: я могу признать, могу не признавать [вину], — поделился он в интервью журналисту MSK1.RU Михаилу Контуеву. — А он [прокурор] во главу угла поставил следующее: нельзя его отпускать на УФИЦ, потому что он не признал вину. В законе это не написано, однако он прямым текстом это говорил. Для прокурора это было важно».

УФИЦ (уголовно-исполнительный федеральный инспекторский центр) — это специальное подразделение уголовно-исполнительной системы, где осужденные отбывают наказание в виде принудительных работ.

На видео Евгений Урлашов рассказывает, что не признаёт свою вину Источник: Михаил Контуев / MSK1.RU

По словам Урлашова, на протяжении всего срока его склоняли к тому, чтобы он признал свою вину.

Все 12,5 года они либо уговаривали, либо морально давили, чтобы я признал вину. Для них это было важно. Первое — я не признал вину, поэтому считаю, что я чист, абсолютно чист. И второе — любой зэк, который вышел на свободу, отсидев срок до конца или выйдя по закону, всё равно тоже не виновен. Государство назначило ему наказание, он его отбыл. Он чист и может смотреть в лицо любому человеку. Евгений Урлашов экс-мэр Ярославля

Напомним, Евгений Урлашов был последним мэром Ярославля, которого избирали граждане. В 2014 году законодательство изменилось, и градоначальников стали назначать.

3 июля 2013 года Урлашова арестовали по подозрению в получении взятки. Расследование и суд длились около трех лет. В 2016 году на тот момент уже экс-градоначальника Ярославля признали виновным по двум эпизодам: покушение на взятку в 14 миллионов рублей от дорожника Сергея Шмелева и получение взятки в 17 миллионов рублей от бизнесмена Эдуарда Авдаляна. Его приговорили к лишению свободы на 12,5 года (время, проведенное под арестом в СИЗО, зачли в этот срок) и штрафу в 60 миллионов рублей.

Сначала Евгений Урлашов отбывал наказание в рыбинской исправительной колонии № 2. А в сентябре 2022 года после жалоб на условия содержания его перевели в тверскую ИК-1.

Евгений Урлашов несколько раз подавал прошения об УДО и просил помилования у президента, но в итоге отсидел полный срок.