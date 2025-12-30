Вышедший из колонии экс-мэр Ярославля рассказал, в каком городе будет жить

Евгений Урлашов рассказал, где планирует жить Источник: Михаил Контуев / MSK1.RU

30 декабря на свободу вышел экс-мэр Ярославля Евгений Урлашов. В беседе с нашим коллегой из MSK1.RU бывший градоначальник, осужденный по коррупционным статьям, поделился, что не планирует возвращаться в столицу Золотого кольца.

«Я буду жить в Москве и периодически приезжать в Ярославль», — рассказал Евгений Урлашов.

Ранее мы сообщали, что Евгений Урлашов планирует посетить родной город, чтобы увидеться с родными и друзьями. Отправиться в Ярославль экс-мэр планирует в ближайшие дни.

Хочу увидеть маму, увижу дочь, нескольких приятных для меня людей. Евгений Урлашов экс-мэр Ярославля, вышедший из колонии

Напомним, Евгений Урлашов был последним мэром Ярославля, которого избирали граждане. Выборы состоялись 1 апреля 2012 года. 3 июля 2013 года его арестовали по подозрению в получении взятки. Расследование и суд длились около трех лет.

В 2016 году на тот момент уже экс-градоначальника признали виновным по двум эпизодам — покушение на взятку в 14 миллионов рублей от дорожника Сергея Шмелева и получение взятки в 17 миллионов рублей от бизнесмена Эдуарда Авдаляна. Его приговорили к 12,5 года колонии (время проведенное под арестом в СИЗО зачли в этот срок) и штрафу в 60 миллионов рублей. По словам самого Урлашова, ему осталось выплатить чуть больше 19 миллионов рублей.

Напомним, изначально Евгений Урлашов отбывал наказание в рыбинской исправительную колонии № 2. А в сентябре 2022 года после жалоб на условия содержания его перевели в тверскую ИК-1. Политик несколько раз подавал прошения об УДО и просил помилования у президента, но получал отказы.