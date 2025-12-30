НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Эксклюзив «Меня уже налоговая ждет»: экс-мэр Ярославля Урлашов рассказал, сколько заплатил в качестве штрафа

30 декабря осужденный по статье о коррупции Урлашов вышел из колонии

Евгений Урлашов рассказал, как изменился размер штрафа за 12 лет

Источник:

Михаил Контуев / MSK1.RU

Вышедший из колонии 30 декабря экс-мэр Ярославля Евгений Урлашов рассказал, какую сумму штрафа ему осталось выплатить.

«Я еще не успел никуда выйти, а уже подписал бумагу, что меня уведомили, что меня налоговая ждет», — прокомментировал Евгений Урлашов нашему коллеге из MSK1.RU Михаилу Контуеву.

По его словам, осталось выплатить более 19 миллионов рублей из назначенных 60 миллионов рублей штрафа. Оставшуюся сумму он будет платить по плану.

«Целый есть алгоритм действий, по этому алгоритму и пойдем. Просто от этого никуда не деться, так как я за границу не собираюсь никуда — ни бежать, ни уезжать, ни прятаться. Я собираюсь жить в России, собираюсь работать в России, как бы это ни было сложно, как бы это ни было рискованно, как бы это ни было опасно», — поделился он.

Евгений Урлашов рассказал, сколько штрафа выплатил за 12,5 года

Источник:

Михаил Контуев / MSK1.RU

Напомним, Евгений Урлашов был избран мэром Ярославля 1 апреля 2012 года. 3 июля 2013 года его арестовали по подозрению в получении взятки. Расследование и суд длились около 3 лет. В 2016 году его признали виновным по 2 эпизодам — покушение на взятку в 14 миллионов рублей от дорожника Сергея Шмелева и получение взятки в 17 миллионов рублей от бизнесмена Эдуарда Авдаляна.

Урлашова приговорили к 12,5 года колонии (в этот срок зачли время, проведенное под арестом в СИЗО) и штрафу.

Сначала Евгений Урлашов отбывал наказание в рыбинской исправительной колонии № 2. А в сентябре 2022 года после жалоб на условия содержания его перевели в тверскую ИК-1.

Евгений Урлашов несколько раз подавал прошения об УДО и просил помилования у президента, но получал отказы. Мы ведем онлайн-трансляцию, где публикуем всё, что известно об освобождении «народного» мэра.

Екатерина ТарыгинаЕкатерина Тарыгина
Екатерина Тарыгина
корреспондент
