В ДК им. Добрынина рассказали, что будет с творческими коллективами после закрытия учреждения в Ярославле

Ситуацию прокомментировал директор

Творческие студии ДК имени Добрынина на время ремонта переедут на другие площадки

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

С 17 ноября в Ярославле приостанавливает работу ДК им. Добрынина. Причина — необходимость установки пожарной сигнализации и системы оповещения. Работу учреждения запретил суд. По словам директора, дворец будет закрыт минимум до лета 2026 года.

«Коллективы будут заниматься на других площадках. Это будем решать совместно с управлением культуры и директорами других учреждений в понедельник, 17 ноября», — сообщил 76.RU директор ДК Игорь Дербин.

Во дворце культуры, согласно сайту, занимаются несколько десятков творческих коллективов, от танцевальных студий до театра. По информации дворца, всего — 2300 участников. Силами творческих ансамблей из года в год организуется более 500 мероприятий.

Полный список творческих коллективов ДК им. Добрынина:

  • студия шитья «Шьем с мадам Burda»;

  • студия игры на гитаре «Акварель»;

  • студия современного танца «Dance Victory»;

  • школа юных фотографов;

  • эстрадный оркестр имени В. Н. Павлушова;

  • арт-группа «SV»;

  • танцевальный клуб «Apriori»;

  • хор «Русские узоры»;

  • камерный хор «Лауда»;

  • академический хор имени М. П. Зиновьева;

  • мастерская «Авторская кукла»;

  • вокально-инструментальный ансамбль «Бриз»;

  • ансамбль русской песни «Северянка»;

  • студия изобразительного искусства;

  • молодежный театр;

  • ансамбли казачьей песни «Плетенька» и «Чарочка»;

  • вокальная студия;

  • театр эстрады «Веселая семейка»;

  • детская балетная студия;

  • ансамбль танца «Счастливое детство»;

  • театр танца;

  • театр балета;

  • оркестр народных инструментов «Струны Руси»;

  • ансамбль танца «Волжанка».

ДК имени А. М. Добрынина работает как муниципальное автономное учреждение города Ярославля, оно подведомственно управлению культуры мэрии. Ранее мы публиковали историю строительства крупнейшего дворца культуры города.

Оперативную информацию о жизни Ярославля и Ярославской области можно узнать из наших каналов в Telegram и MAX, а также в группе во «ВКонтакте».

Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
ДК Добрынина Ремонт Пожарная сигнализация Творческие коллективы
Комментарии
7
Гость
17 минут
Творить можно и дома!
Гость
17 минут
Творческие коллективы пока могут получить рабочие специальности и поработать на заводах!
Гость
