В ДК им. Добрынина рассказали, что будет с творческими коллективами после закрытия учреждения в Ярославле

Творческие студии ДК имени Добрынина на время ремонта переедут на другие площадки Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

С 17 ноября в Ярославле приостанавливает работу ДК им. Добрынина. Причина — необходимость установки пожарной сигнализации и системы оповещения. Работу учреждения запретил суд. По словам директора, дворец будет закрыт минимум до лета 2026 года.

«Коллективы будут заниматься на других площадках. Это будем решать совместно с управлением культуры и директорами других учреждений в понедельник, 17 ноября», — сообщил 76.RU директор ДК Игорь Дербин.

Во дворце культуры, согласно сайту, занимаются несколько десятков творческих коллективов, от танцевальных студий до театра. По информации дворца, всего — 2300 участников. Силами творческих ансамблей из года в год организуется более 500 мероприятий.

Полный список творческих коллективов ДК им. Добрынина:

студия шитья «Шьем с мадам Burda»;

студия игры на гитаре «Акварель»;

студия современного танца «Dance Victory»;

школа юных фотографов;

эстрадный оркестр имени В. Н. Павлушова;

арт-группа «SV»;

танцевальный клуб «Apriori»;

хор «Русские узоры»;

камерный хор «Лауда»;

академический хор имени М. П. Зиновьева;

мастерская «Авторская кукла»;

вокально-инструментальный ансамбль «Бриз»;

ансамбль русской песни «Северянка»;

студия изобразительного искусства;

молодежный театр;

ансамбли казачьей песни «Плетенька» и «Чарочка»;

вокальная студия;

театр эстрады «Веселая семейка»;

детская балетная студия;

ансамбль танца «Счастливое детство»;

театр танца;

театр балета;

оркестр народных инструментов «Струны Руси»;

ансамбль танца «Волжанка».

ДК имени А. М. Добрынина работает как муниципальное автономное учреждение города Ярославля, оно подведомственно управлению культуры мэрии. Ранее мы публиковали историю строительства крупнейшего дворца культуры города.