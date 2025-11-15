В ДК им. Добрынина рассказали, что будет с творческими коллективами после закрытия учреждения в Ярославле

С 17 ноября в Ярославле приостанавливает работу ДК им. Добрынина. Причина — необходимость установки пожарной сигнализации и системы оповещения. Работу учреждения запретил суд. По словам директора, дворец будет закрыт минимум до лета 2026 года.
«Коллективы будут заниматься на других площадках. Это будем решать совместно с управлением культуры и директорами других учреждений в понедельник, 17 ноября», — сообщил 76.RU директор ДК Игорь Дербин.
Во дворце культуры, согласно сайту, занимаются несколько десятков творческих коллективов, от танцевальных студий до театра. По информации дворца, всего — 2300 участников. Силами творческих ансамблей из года в год организуется более 500 мероприятий.
Полный список творческих коллективов ДК им. Добрынина:
студия шитья «Шьем с мадам Burda»;
студия игры на гитаре «Акварель»;
студия современного танца «Dance Victory»;
школа юных фотографов;
эстрадный оркестр имени В. Н. Павлушова;
арт-группа «SV»;
танцевальный клуб «Apriori»;
хор «Русские узоры»;
камерный хор «Лауда»;
академический хор имени М. П. Зиновьева;
мастерская «Авторская кукла»;
вокально-инструментальный ансамбль «Бриз»;
ансамбль русской песни «Северянка»;
студия изобразительного искусства;
молодежный театр;
ансамбли казачьей песни «Плетенька» и «Чарочка»;
вокальная студия;
театр эстрады «Веселая семейка»;
детская балетная студия;
ансамбль танца «Счастливое детство»;
театр танца;
театр балета;
оркестр народных инструментов «Струны Руси»;
ансамбль танца «Волжанка».
ДК имени А. М. Добрынина работает как муниципальное автономное учреждение города Ярославля, оно подведомственно управлению культуры мэрии. Ранее мы публиковали историю строительства крупнейшего дворца культуры города.