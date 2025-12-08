НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас0°C

Сейчас в Ярославле
Погода

пасмурно, без осадков

ощущается как -4

0 м/c,

 761мм 86%
Подробнее
1 Пробки
USD 77,27
EUR 89,71
Экопроекты российских компаний
Ожидаются морозы
«Умные решения»
Льготные парковки для каршеринга
Хотят построить новый храм
Как сэкономить на Новый год
Ребенок выпал из окна
Застройка у Толги
Бизнес Марии Горбань
Город Закрытие ДК им. Добрынина Подробности Мэрия Ярославля через суд пытается добиться возобновления работы ДК им. Добрынина

Мэрия Ярославля через суд пытается добиться возобновления работы ДК им. Добрынина

Что об этом известно

227
Дворец культуры имени Добрынина закрыли из-за проблем с пожарной сигнализации и системы оповещения в здании | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUДворец культуры имени Добрынина закрыли из-за проблем с пожарной сигнализации и системы оповещения в здании | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Дворец культуры имени Добрынина закрыли из-за проблем с пожарной сигнализации и системы оповещения в здании

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Мэрия Ярославля ходатайствовала о снятии обеспечительных мер в части запрета работы Дворца культуры им. Добрынина, которые действуют с 17 ноября 2025 года. Об этом Артем Молчанов рассказал в ходе прямой линии с ярославцами 8 декабря на телеканале «ЯПервый».

«Объект с точки зрения функционирования для репетиционного процесса, для секционного процесса, для проведения там занятий является безопасным. Уже выполнены мероприятия, результат которых подтвержден независимой лабораторией. Вот эту позицию, на основании проведенной работы, мы сегодня и заявляли в суде. Надеюсь, что нас услышали, и мы технически готовы это подтвердить», — уточнил глава города.

Мэр отметил, что на протяжении двух лет город судился с подрядной организацией, которая устанавливала во Дворце культуры пожарно-охранную сигнализацию. По словам Артема Молчанова, все договоры с прежним подрядчиком были расторгнуты, компания включена в реестр недобросовестных. За некачественную работу в Ярославле подрядчику не стали платить.

Для возобновления концертов в ДК потребуется новый комплекс пожарно-охранной сигнализации. На его установку из городского бюджета в 2026 году выделят 35 млн рублей.

«Решение об использовании концертной площадки может быть принято только тогда, когда все охранно-пожарные сигнализации сработают в дежурном режиме, в режиме испытаний и дадут нам полную уверенность, что никакие печальные события в нашем ДК не произойдут», — пояснил мэр Артем Молчанов.

Все новости о его работе ДК им. Добрынина мы публикуем в специальном сюжете.

ПО ТЕМЕ
Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Дворец культуры
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
28 минут
В советское время мы ходили туда на елки без всяких современных сигнализаций. Стояли даже не порошковые огнетушители, которые срабатывали как положит на душу. И ничего не происходило. На суды странные, но им из-за прилавка себя не видно.
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Звезда «Слова пацана» снялся в душераздирающем фильме «Одна надежда» — почему его нужно посмотреть каждому
Анна Голубницкая
внештатный корреспондент Городских порталов
Мнение
На каких женщин обращают внимание мужчины и помеха ли для них ребенок? Мнение 39-летнего холостяка
Тюменец
Мнение
«Самая комфортная страна». Архитектор семь лет странствовал и выяснил, где вне Руси жить хорошо
Илья Морозов
Путешественник
Мнение
«Вся зарплата расписана под платежи». Россиянин с доходом почти в 200 тысяч — о жизни в кредит
Анонимный автор
Мнение
«Получают 40 тысяч и ничего не хотят менять». Мать двоих детей — о вечно ноющих людях с низкой зарплатой
Анонимный автор
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление