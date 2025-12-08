Мэрия Ярославля через суд пытается добиться возобновления работы ДК им. Добрынина

Дворец культуры имени Добрынина закрыли из-за проблем с пожарной сигнализации и системы оповещения в здании Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Мэрия Ярославля ходатайствовала о снятии обеспечительных мер в части запрета работы Дворца культуры им. Добрынина, которые действуют с 17 ноября 2025 года. Об этом Артем Молчанов рассказал в ходе прямой линии с ярославцами 8 декабря на телеканале «ЯПервый».

«Объект с точки зрения функционирования для репетиционного процесса, для секционного процесса, для проведения там занятий является безопасным. Уже выполнены мероприятия, результат которых подтвержден независимой лабораторией. Вот эту позицию, на основании проведенной работы, мы сегодня и заявляли в суде. Надеюсь, что нас услышали, и мы технически готовы это подтвердить», — уточнил глава города.

Мэр отметил, что на протяжении двух лет город судился с подрядной организацией, которая устанавливала во Дворце культуры пожарно-охранную сигнализацию. По словам Артема Молчанова, все договоры с прежним подрядчиком были расторгнуты, компания включена в реестр недобросовестных. За некачественную работу в Ярославле подрядчику не стали платить.

Для возобновления концертов в ДК потребуется новый комплекс пожарно-охранной сигнализации. На его установку из городского бюджета в 2026 году выделят 35 млн рублей.

«Решение об использовании концертной площадки может быть принято только тогда, когда все охранно-пожарные сигнализации сработают в дежурном режиме, в режиме испытаний и дадут нам полную уверенность, что никакие печальные события в нашем ДК не произойдут», — пояснил мэр Артем Молчанов.