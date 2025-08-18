«В ужасном состоянии все лето»: когда площадь в центре Ярославля приведут в порядок

Жители Ярославля задают вопросы о том, когда будет окончено благоустройство на площади Труда в центре города. Работы начались еще в мае. За это время на территории установили огромный видеоэкран, а вот пешеходную зону в порядок пока не привели.
«На площади Труда мультимедийный экран установлен, а сама площадь в ужасном состоянии все лето», — пожаловалась ярославна Ольга Пестова в телеграм-канале губернатора Михаила Евраева.
С ответом пришли представители мэрии Ярославля. Там рассказали, что площадь приведут в порядок до конца сентября.
«В настоящее время АО „Ярдормост“ проводятся работы по демонтажу тротуарной плитки, одновременно производится устройство плиточного покрытия, монтаж дренажной системы. Планируемый срок завершения работ — до 30 сентября 2025», — рассказали в городской администрации.
Поиск подрядчика для благоустройства площади Труда в Ярославле начался еще в феврале 2025 года. Тогда стало известно, что власти готовы потратить на работы 65 миллионов 832 тысячи рублей.
Власти обещали, что на территории установят малые архитектурные формы, скамейки, сделают небольшое озеленение. Также рабочие смонтировали огромный видеоэкран. В конце июня его протестировали.