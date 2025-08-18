«В ужасном состоянии все лето»: когда площадь в центре Ярославля приведут в порядок

В Ярославле установили видеоэкран Источник: Полина Зайцева / 76.RU

Жители Ярославля задают вопросы о том, когда будет окончено благоустройство на площади Труда в центре города. Работы начались еще в мае. За это время на территории установили огромный видеоэкран, а вот пешеходную зону в порядок пока не привели.

«На площади Труда мультимедийный экран установлен, а сама площадь в ужасном состоянии все лето», — пожаловалась ярославна Ольга Пестова в телеграм-канале губернатора Михаила Евраева.

С ответом пришли представители мэрии Ярославля. Там рассказали, что площадь приведут в порядок до конца сентября.

«В настоящее время АО „Ярдормост“ проводятся работы по демонтажу тротуарной плитки, одновременно производится устройство плиточного покрытия, монтаж дренажной системы. Планируемый срок завершения работ — до 30 сентября 2025», — рассказали в городской администрации.

Поиск подрядчика для благоустройства площади Труда в Ярославле начался еще в феврале 2025 года. Тогда стало известно, что власти готовы потратить на работы 65 миллионов 832 тысячи рублей.