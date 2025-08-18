НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Город «В ужасном состоянии все лето»: когда площадь в центре Ярославля приведут в порядок

«В ужасном состоянии все лето»: когда площадь в центре Ярославля приведут в порядок

Власти дали ответ на волнующий жителей вопрос

457
12 комментариев
В Ярославле установили видеоэкран | Источник: Полина Зайцева / 76.RUВ Ярославле установили видеоэкран | Источник: Полина Зайцева / 76.RU

В Ярославле установили видеоэкран

Источник:

Полина Зайцева / 76.RU

Жители Ярославля задают вопросы о том, когда будет окончено благоустройство на площади Труда в центре города. Работы начались еще в мае. За это время на территории установили огромный видеоэкран, а вот пешеходную зону в порядок пока не привели.

«На площади Труда мультимедийный экран установлен, а сама площадь в ужасном состоянии все лето», — пожаловалась ярославна Ольга Пестова в телеграм-канале губернатора Михаила Евраева.

С ответом пришли представители мэрии Ярославля. Там рассказали, что площадь приведут в порядок до конца сентября.

«В настоящее время АО „Ярдормост“ проводятся работы по демонтажу тротуарной плитки, одновременно производится устройство плиточного покрытия, монтаж дренажной системы. Планируемый срок завершения работ — до 30 сентября 2025», — рассказали в городской администрации.

Поиск подрядчика для благоустройства площади Труда в Ярославле начался еще в феврале 2025 года. Тогда стало известно, что власти готовы потратить на работы 65 миллионов 832 тысячи рублей.

Власти обещали, что на территории установят малые архитектурные формы, скамейки, сделают небольшое озеленение. Также рабочие смонтировали огромный видеоэкран. В конце июня его протестировали.

Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Площадь Труда Благоустройство Подрядчик
Комментарии
12
Гость
1 час
Да, смотреть страшно смотреть на эти новые постройки и ужасное табло. Не хватает скамейки - деньги и медвежьей стаи с Екатериной.
Гость
53 минуты
Да зачем вам завершать проект , допилите последние деньги да оставьте все как есть , мы Ярославцы привыкли .
Читать все комментарии
