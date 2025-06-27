В центре Ярославля протестировали огромный видеоэкран. Как он выглядит

В Ярославле начали транслировать экран Источник: Михаил Евраев / Telegram, мэрия Ярославля

27 июня в Ярославле протестировали экран на площади Труда. В конце мая жители заметили, что в центре города начались работы по благоустройству территории. Площадь перегородили и установили каркас будущему экрану. Теперь же по нему показали первый видеоролик.

На площади Труда протестировали экран Источник: Михаил Евраев / Telegram

На видео звучит задорная музыка, а на экране показывают вид на Ярославль сверху. Судя по заднему фону, работы по благоустройству пока не завершены.

«Цифровая конструкция размером 15 метров в диаметре и 10 метров в высоту стала ярким украшением площади. На нем будем показывать видеоролики о городах региона, рассказывать о достопримечательностях, интересных местах и значимых событиях. Также планируем транслировать спортивные мероприятия», — сообщил в телеграм-канале губернатор Ярославской области.

С 76.RU поделились эскизами того, как должна будет выглядеть площадь Труда в итоге: там заменят плитку, пространство разграничат растениями, установят лавочки. Вместо белых опор с эскиза, экран установили на темных опорах.

Благоустройством занимается компания «Ярдормост». По контракту организация получит 65,8 миллиона рублей.

«Ярдормост» — ярославская компания, работающая с 26 декабря 2018 года. Она зарегистрирована в деревне Кузнечиха. По данным сервиса «Контур.Фокус», учредителем фирмы является Министерство имущественных отношений Ярославской области, то есть компания принадлежит региональному правительству. Генеральным директором является Дмитрий Драный. На конец 2024 года чистая прибыль организации составила 5,2 миллиона рублей. Ранее компания также занималась ремонтом улицы Победы.