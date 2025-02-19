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Город подробности Установят телеэкран: стало известно, во сколько обойдется благоустройство площади Труда в Ярославле

Установят телеэкран: стало известно, во сколько обойдется благоустройство площади Труда в Ярославле

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10 комментариев
В центре Ярославля установят телеэкран | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ центре Ярославля установят телеэкран | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В центре Ярославля установят телеэкран

Источник:

Стало известно, во сколько может обойтись благоустройство площади Труда в Ярославле. Ранее власти сообщали, что в центре должны установить телеэкран для трансляции спортивных матчей и роликов про город.

Благоустраивать будут территорию между скверами на площади Труда и бизнес-центром Towers. Начальная цена контракта составляет 65 миллионов 832 тысячи рублей. Об этом свидетельствуют данные в плане-графике закупок «Агентства по муниципальному заказу ЖКХ», опубликованном 17 февраля. 

Впервые о планах благоустройства площади Труда сообщил мэр Артем Молчанов на пресс-завтраке с журналистами 15 января.

— Там появятся малые архитектурные формы — скамейки, небольшое озеленение. И мы ожидаем, что будет заключен контракт и там будет установлено телевизионное панно, на котором, возможно, будут транслировать и спортивные матчи, и ролики про наш город, города Ярославской области и Золотого кольца, — уточнил глава города.

Как вам идея с установкой телеэкрана в центре города?

Мне нравится, можно будет спортивные матчи смотреть
Не вижу в этом смысла
Мне все равно
Свое мнение напишу в комментариях
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Комментарии
10
Гость
18 минут
Недавно делали , или с Москвы пример взяли , плитку перекладывать каждый сезон , вечный отмыв
Гость
23 минуты
Ну наконец то. К сожалению спорта у нас не осталось. Зато можно будет обращения Путина транслировать на большом экране.
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