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Город В центре Ярославля начали монтировать гигантский телекуб

В центре Ярославля начали монтировать гигантский телекуб

В мэрии рассказали, что за работы ведутся

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19 комментариев
В Ярославле установят телекуб | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU В Ярославле установят телекуб | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле установят телекуб

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В понедельник, 19 мая, в Ярославле на площади Труда горожане заметили ремонтные работы. Читатели 76.RU поинтересовались, что монтируют в центре города.

«На данный момент ведется установка каркаса основания будущего телекуба», — ответили 76.RU в пресс-службе мэрии Ярославской области.

На площади в Ярославле занялись установкой телекуба | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНа площади в Ярославле занялись установкой телекуба | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

На площади в Ярославле занялись установкой телекуба

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Конструкцию собирают на площади Труда в рамках благоустройства. Рабочие ранее сняли тротуарную плитку, собрав ее в огромные мешки. Ремонтные работы планируют завершить к концу лета 2025 года.

«Специалистам предстоит заменить покрытие, установить лавочки и урны, обустроить дополнительное освещение. На территории появится зелень — барбарис, нандина, вербейник, хоста и бересклет. К посадке готовят более 600 единиц растений», — ранее сообщали в городской администрации.

Заниматься ремонтом будет компания «Ярдормост». По контракту организация получит 65,8 миллиона рублей за благоустройство площади Труда.

«Ярдормост» — акционерное общество, образованное 26 декабря 2018. Компания зарегистрирована в деревне Кузнечиха в Ярославском районе. Генеральным директором является Драный Дмитрий, а учредителем Министерство имущественных отношений Ярославской области. Основная деятельность компании — ремонт автомобильных дорог и автомагистралей.

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Варвара Киселёва
корреспондент
Площадь Ремонт
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Комментарии
19
Гость
6 часов
Постройте детские и взрослые поликлиники, отремонтируйте дворы,... Хватит пыль в глаза народу пускать и тратить деньги (тоже народные)!
Гость
6 часов
Соберем плитку, разберем плитку... Недавно только положили, уже разобрали. Как надоело это воровское благоустройство...
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