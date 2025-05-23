В центре Ярославля начали монтировать гигантский телекуб

В понедельник, 19 мая, в Ярославле на площади Труда горожане заметили ремонтные работы. Читатели 76.RU поинтересовались, что монтируют в центре города.
«На данный момент ведется установка каркаса основания будущего телекуба», — ответили 76.RU в пресс-службе мэрии Ярославской области.
Конструкцию собирают на площади Труда в рамках благоустройства. Рабочие ранее сняли тротуарную плитку, собрав ее в огромные мешки. Ремонтные работы планируют завершить к концу лета 2025 года.
«Специалистам предстоит заменить покрытие, установить лавочки и урны, обустроить дополнительное освещение. На территории появится зелень — барбарис, нандина, вербейник, хоста и бересклет. К посадке готовят более 600 единиц растений», — ранее сообщали в городской администрации.
Заниматься ремонтом будет компания «Ярдормост». По контракту организация получит 65,8 миллиона рублей за благоустройство площади Труда.
«Ярдормост» — акционерное общество, образованное 26 декабря 2018. Компания зарегистрирована в деревне Кузнечиха в Ярославском районе. Генеральным директором является Драный Дмитрий, а учредителем Министерство имущественных отношений Ярославской области. Основная деятельность компании — ремонт автомобильных дорог и автомагистралей.