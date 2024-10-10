«За кило — почти 100 рублей»: ярославцы пожаловались на дорогой сахар. Смотрим цены в магазинах

Сколько стоит килограмм сахара Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Жители Ярославля пожаловались на дорогой сахар. Читательница 76.RU рассказала, что в супермаркете у ее дома цена на кило песка практически достигла отметки в 100 рублей.

— Привыкла покупать рублей по 60, но беру редко. Раз в два месяца примерно, так как использую мало. А сейчас заметила, что почти 100 рублей за килограмм. Это что за цены? — задалась вопросом жительница Фрунзенского района Ярославля.

Мы обошли несколько продуктовых супермаркетов, чтобы сравнить цены на сахар. Они разнятся: в некоторых местах стоимость песка действительно перевалила за 90 рублей за килограмм.

Ценник за кило сахара дошел до отметки в 98 рублей Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В некоторых местах сахар стоит дешевле 60 рублей Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Правда, на другой полке кило сахара в прозрачной упаковке можно купить по цене в 59 рублей за килограмм.

Сахар оптом выходит почти по 60 рублей за кило — если купить 5 килограммов за 299 рублей Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В другом магазине сахар стоит под 80 рублей за килограмм Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











При взгляде на полку с песком в другом супермаркете становится понятно: прозрачная упаковка не залог дешевизны. За килограмм сахара здесь просят 76 рублей.

Сахар кубиками еще дороже обычного Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Прессованный сахар еще дороже — сформированные в кубики гранулы продают от 61 до 99 рублей за полкило. Цена за килограмм может приблизиться к 170 рублям.

Где-то цены на сахар понизили Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В другом магазине сахар от того же производителя продают по скидке — 49 рублей за 500 граммов. Без желтого ценника он обойдется в 69 рублей.

Кое-где стоимость сахара дошла до 150 рублей за кило Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Пакет сахара экстра будет стоить 150 рублей за килограмм. Но с ним соседствует и более бюджетный вариант — за 58 рублей.

Тростниковый сахар дороже обычного рафинада Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Здесь цена за килограмм сахара тоже перевалил за 85 рублей Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Почему дорожает сахар?

Экономист Константин Калугин, основатель облачного сервиса мониторинга и анализа цен на продукты питания «Ценозавр», рассказывал нашим коллегам из MSK1.RU, что за год — с сентября 2023-го по сентябрь 2024-го — сахар подорожал почти на 20%.

— Во-первых, в этом году из-за неблагоприятных погодных условий существенно снизилась урожайность сахарной свеклы, она ниже прошлогодних значений примерно на 20%. Во-вторых, дорожает стоимость выращивания и производства: подорожали ГСМ, рабочая сила, выросли в цене затраты на производство. В-третьих, растут цены на топливо и логистику. Думаю, к январю можно ожидать увеличение цен на сахар еще в районе 10%, — пояснил эксперт.

Специалисты прогнозируют, что урожайности сахарной свеклы в России в этом году, вероятнее, будет меньше, чем в прошлом. Виной тому — перепады погоды. Заморозки весной и засуха летом.

— Урожайность сахарных культур в России в этом году, вероятно, будет ниже прошлого года, несмотря на то, что площадь посевных на 10% больше, чем в 2023 году, — рассказал журналистам директор по снабжению компании Mr.Food Дмитрий Ширко. — По данным Росстата, урожайность в этом году будет на уровне 7 млн тонн и произведут, по прогнозам, не менее 6,5 млн тонн сахара.

К слову, внутреннее потребление сахара в стране — 5,8–6 млн тонн. Из этого можно сделать вывод, что дефицита опасаться не стоит.

Растущая стоимость сырья, по мнению экспертов, одна из причин, по которой в России дорожает кондитерка. Эксперты рассказывали, на какие сладости, по их прогнозам, повысятся цены в ближайшее время.

Тем временем по отчетам еженедельного мониторинга Ярославльстата, сахар, напротив, подешевел чуть больше чем на 2%. Средняя стоимость килограмма рафинада в регионе, по данным ведомства на 30 сентября 2024 года, держится на отметке в 69 рублей и 10 копеек.

Сахарный бум

В конце февраля 2022 года случился сахарный бум. У многих он уже стерся из памяти. Но в то время ярославцы бежали в супермаркеты, чтобы закупить товар, который вдруг стал дефицитным. Стоимость сахара тогда резко подскочила, дошло до того, что продавали по одной упаковке в руки только на кассе. А люди старались при возможности скупить как можно больше сахара, опасаясь вновь увидеть пустые полки.

Людей призывали держать себя в руках и не провоцировать искусственный дефицит. Но это останавливало не всех. Были даже организованы целые сахарные ярмарки. Когда ажиотаж сошел на нет, цены опустились. А экономисты рассказывали, чего ждать в дальнейшем.