«Медицинская» инфляция обгоняет потребительскую Источник: Дмитрий Гладышев / Городские медиа

В России стремительно дорожает платная медицина. Это происходит быстрее, чем растут цены на другие услуги. При этом доступнее она не становится. В материале наши коллеги из 72.RU разбираются вместе с экспертами, почему так происходит.

Рост до 131%. Как изменились средние цены на медицинские услуги

Национальное рейтинговое агентство опубликовало доклад «Цена здоровья: медицинская инфляция обгоняет рынок». В нем, что понятно по названию, исследуется платная медицина в России. Услуги становятся дороже, но это не значит, что доступнее. Такой тезис содержится в работе экспертов.

«Медицинская» инфляция с 2023 года опережает общий рост потребительских цен, говорится в докладе. Особенно это заметно в последние два года. Быстрее всего дорожают услуги, в которых высокие затраты на квалифицированный труд, дорогое оборудование и расходные материалы. Наиболее высокими темпами — в стоматологии.

Заметно подорожали стоматологические услуги Источник: Дмитрий Гладышев / Городские медиа

Среднедушевые расходы на платную медицину выросли с 5,9 тысячи рублей в 2020 году до 13 тысяч рублей в 2025-м. По итогам 2026 года, согласно прогнозу, могут достичь 14,4 тысячи рублей, а в 2027-м — 16 тысяч рублей. Таким образом, делают вывод аналитики, за рассматриваемый период расходы выросли почти в 2,7 раза. Но это не означает, что россияне стали больше получать платных медицинских услуг.

«Увеличение среднедушевых расходов не означает пропорционального роста объема медицинской помощи, получаемой каждым россиянином. Данный показатель формируется под влиянием как расширения спроса на коммерческие медицинские услуги, так и роста их стоимости», — говорится в докладе.

Согласно прогнозу экспертов, который приводится в их аналитической работе, в ближайшие два года рынок платной медицины будет расти в основном за счет повышения цен, а не увеличения количества услуг. Выгодоприобретателями тенденции они называют частные клиники. А вот для потребителей доступность коммерческой медицины может снизиться, спрос — сместиться в сторону системы ОМС.

«Сдерживать цены клиникам очень сложно»

Как отмечает Ольга Шуппо, основатель и научный руководитель сети клиник иммунореабилитации, адаптационной и превентивной медицины Grand Clinic, темпы укрупнения и консолидации рынка частной платной медицины в России ускоряются.

«Небольшим клиникам сложно справляться с постоянным ростом себестоимости услуг. Рост затрат на оборудование, расходные материалы, зарплаты персонала, аренду и другие операционные расходы снижает маржинальность бизнеса», — объясняет она.

По ее словам, клиники вынуждены ежегодно пересматривать тарифы, что не может не отразиться на доступности услуг.

«Сдерживать цены клиникам очень сложно. Медицинская инфляция толкает их вверх. Задает тон и общая инфляция, к этому добавляются отраслевые факторы — от повышения цен на импортное оборудование и расходные материалы до роста ФОТ [фонд оплаты труда]. Из-за этого „медицинская“ инфляция и оказывается выше обычной», — добавляет Шуппо.

Как объясняет Екатерина Очаковская, главный врач и основатель клиники «Наше время», рентабельность в частных медклиниках сильно зависит от вида деятельности и может составлять от 5–10% до 25–30%.

«Рентабельность на уровне 5–10% считается средней, это значит, что клинике „есть еще куда расти“. А вот 25–30% — это очень хорошая рентабельность, но при условии, что это стабильный показатель, а не разовая история», — добавляет она.

Платная медицина в России — вынужденная строка в бюджете

Валерия Попова, старший аналитик инвесткомпании «Риком-Траст», говорит, что главных драйверов медицинской инфляции несколько и все они структурные: дефицит кадров, зависимость от импорта, налоги и постоянные расходы.

«Платная медицина в России перестала быть „дополнением к ОМС“ и для многих стала вынужденной строкой бюджета. Рост среднедушевых расходов отражает прежде всего цены, а не большее внимание к здоровью», — объясняет эксперт.

По ее словам, доступность платных медицинских услуг распределена по стране неравномерно. Одна лишь консультация — это только первый этап. Далее, продолжает она, обычно требуются обследования, лекарства и повторные приемы, а совокупные траты способны серьезно ударить по семейному бюджету.

Как обращает внимание Попова, особенно остро проблема стоит в небольших городах. Там нередко просто нет нужного специалиста, поэтому к стоимости лечения добавляются расходы на дорогу и проживание, а также потери из‑за пропущенных рабочих дней.

В наиболее уязвимом положении старший аналитик инвесткомпании называет пациентов с хроническими заболеваниями. Она аргументирует это тем, что им приходится регулярно тратиться на поддержание здоровья, и такие повторяющиеся расходы становятся ощутимой нагрузкой.

«Рост цен уже меняет поведение людей. Россияне вынуждены экономить на медицине. Многие откладывают плановые визиты, необходимые при хронических болезнях, и отказываются от профилактических осмотров, хотя именно они помогают выявлять проблемы на ранних стадиях», — констатирует Валерия Попова.

Ранее мы вместе с экспертами обсуждали, как россияне ведут себя на потребительском рынке.