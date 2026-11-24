Рэпер продолжает лечение в рехабе Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

Оксана Самойлова рассказала, как живет семья последние полгода после стрельбы рэпера Джигана (настоящее имя Денис Устименко-Вайнштейн), которую он устроил на глазах у детей в их загородном доме в Подмосковье. По словам блогерши, дети уже восстановились после произошедшего, однако они продолжат и дальше посещать психолога.

«Детям уже гораздо лучше. Прошло полгода, они полностью восстановились, живут свою прекрасную детскую жизнь. Ну, работать с психологом им всю жизнь, однозначно», — сказала Самойлова на премии Voice Man Awards.

Также она сообщила, что практически не общается с бывшим супругом. Что же касается ограничения родительских прав, которое суд установил для Джигана, то, по словам Самойловой, оно действует полгода, дальше все будет зависеть от состояния здоровья рэпера и заключений соответствующих органов.

«Полгода ограничения, и дальше уже по состоянию здоровья. Дальше будем смотреть вместе с судьей, с органами опеки. Джиган лечится. Мы не общаемся. Больше не общаемся, чем общаемся. Я больше ничего не передаю и ничего не контролирую, слава богу!» — сказала блогер.

Помимо этого, Самойлова сообщила, что Джиган пока не планирует возвращаться в Россию.