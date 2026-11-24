Губернатор Мурманской области Андрей Чибис Источник: Александра Балаба / 51.RU

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис задержан в Москве и дает показания. Технократ, Чибис был на хорошем счету и за два срока на посту повидал всякое. Подробности — в материале «Фонтанки».

Дорога, на которой умыкнули миллиард

Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, Чибиса подозревают в причастности к хищению более 39 миллионов рублей из бюджета регионального Минстроя, растрате свыше 1 миллиарда рублей, выделенных на реконструкцию дороги Апатиты — Кировск, а также незаконных валютных операциях.

Речь идет про участок региональной дороги № 47К-034 длиной около 11,6 километра в Хибинском горном районе между Апатитами и Кировском, где находится горнодобывающая инфраструктура Кировского филиала АО «Апатит» (группа «Фосагро»).

История началась еще в 2022 году, когда правительство Мурманской области включило реконструкцию участка Апатиты — Кировск в инфраструктурный проект, финансируемый за счет инфраструктурного бюджетного кредита. Первоначальная стоимость в постановлении составляла 6,5 миллиарда рублей. Планировалось освоить 1,5 миллиарда в 2023 году и 5 миллиардов в 2024-м.

В постановлении правительства Мурманской области от июня 2023 года реконструкция участка связана с инвестиционным проектом развития ресурсной базы Кировского филиала АО «Апатит». Но спустя год начались проблемы с проектной документацией. В октябре региональные власти сообщали, что подрядчик не смог вовремя приступить к работам из-за ошибок в проекте. Требовались дополнительные проектно-изыскательские работы и повторная проверка сметной стоимости. Ситуацию поручили проверить правоохранительным органам, и это была инициатива губернатора Чибиса.

В апреле 2026 года администрация Апатитов сообщила, что проектная документация проходит государственную экспертизу, а на объекте введен технологический перерыв из-за переноса строительных работ. 13 ноября «Мурманскавтодор» в одностороннем порядке отказался от исполнения госконтракта с подрядчиком — ООО «Север Строй». Ведомство объявило, что будет искать новую компанию для реконструкции злополучного участка дороги.

Компания «Север Строй» также фигурирует в другом уголовном сюжете — вокруг ремонта Центра выявления и развития способностей детей и молодежи в Мурманске. В феврале 2026 года УФАС по Мурманской области включило ООО «Север Строй» в реестр недобросовестных поставщиков, а еще в марте ее учредитель Оганес Шанкоян был задержан по подозрению в мошенничестве.

По версии следствия, через подконтрольные Шанкояну предприятия бюджетные средства выводились за границу, а занимался этим бывший глава представительства Мурманской области в Москве Ашот Баблумян. Обвинение в хищении денежных средств из регионального бюджета и незаконном выводе из России 1 миллиарда рублей Баблумяну предъявили еще весной.

Примерно тогда же три года колонии общего режима получил технический директор «Север Строя» Евгений Руш. Суд установил, что в 2022 году он предоставил ложные сведения о выполнении работ по укрытию взрываемых поверхностей при буровзрывных работах. В действительности работы не были выполнены так, как указано в документах. Ущерб бюджету превысил 2 миллиона рублей.

Как Чибис стал губернатором

Пост главы Мурманской области Андрей Чибис занимает с марта 2019 года. Он не был представителем местной элиты, а прибыл в регион из федерального правительства. Карьерный путь начал в Рязанской области в 2004 году советником при губернаторе Георгии Шпаке. Затем служил начальником экспертного отдела администрации президента Чувашии, с 2006 года перешел на руководящие должности в федеральных структурах, занимавшихся строительством и жилищной политикой, а в кресло губернатора Мурманской области переехал с поста замминистра строительства и ЖКХ РФ. Ради губернаторства ему пришлось оставить сразу две серьезные должности, одновременно был главным государственным жилищным инспектором России.

В марте марта 2019 года Марина Ковтун объявила об уходе с поста губернатора Мурманской области, и Владимир Путин назначил Чибиса временно исполняющим обязанности главы региона. В сентябре того же года Чибис победил на выборах с результатом 60,07%. А в 2024 году переизбрался на второй срок с 73,99% голосов.

Война подъездов и коктейль Молотова в окно

Чибис строил публичный образ технократа, который умеет привлекать федеральные деньги и инвестиции, решать хозяйственные вопросы и продвигать развитие Арктики.

Он пришел в регион со слоганом: «На Севере — жить!», под которым подразумевалось благоустройство, обновление городской среды, жилье, социальная инфраструктура и попытки остановить отток населения. Чибис выступал за превращение Мурманска в ключевой логистический центр Арктики, за газификацию и туризм. Именно при Чибисе Териберка стала модным направлением для путешествий. По иронии судьбы, дорога к ней оказалась одним из самых проблемных инфраструктурных проектов.

В 2020 году Мурманская область стала одним из первых регионов, где ввели всеобщую самоизоляцию.

На следующий год губернатор вступил в противостояние с бывшим мэром Мурманска и действующим депутатом Госдумы Алексеем Веллером и мурманской городской администрацией. Чибис пытался добиться избрания лояльных ему руководителей Мурманска, однако депутаты городского совета сопротивлялись и не поддерживали кандидатов, которых предлагала команда губернатора. Этот сюжет получил название «война подъездов»: правительство области и городская администрация находились в соседних подъездах одного здания, но политически не могли договориться. В здание областного правительства как-то даже прилетели две бутылки с коктейлем Молотова, спустя несколько дней задержали местного паренька, который сказал, что имел «личные мотивы».

Покушение и рывок в космос

В ноябре 2023 года Мурманская область опять оказалась в центре новостей, уже не только федеральных, но и международных. Финляндия начала закрывать пункты пропуска на границе с Россией, и иностранцы, которые пытались попасть туда транзитом, устремились к самому северному и последнему открытому — «Райа-Йоосеппи». Группы выходцев из Сирии, Йемена, Ирака, Сомали и других стран прибывали к российско-финской границе, покупали велосипеды и пересекали границу на двух колесах — иногда по снегу и в неподходящей для русской зимы одежде. Губернатор активно комментировал в СМИ, как регион справляется с неожиданным миграционным наплывом из Африки.

В апреле 2024 года на Чибиса совершили покушение: после встречи с жителями в Апатитах мужчина ударил губернатора ножом в живот. Чибиса экстренно прооперировали, а нападавшего осудили на 13 лет колонии.

Судя по официальным новостям, Чибис был на хорошем счету у федеральных властей. Вскоре после покушения он сообщил президенту о намерении идти на второй срок. Путин тогда выдвижение публично поддержал с такими словами: «Вы в материале абсолютно, я знаю вашу активность и уверен, что она будет приводить к нужным нам всем результатам».

Последняя личная встреча Чибиса с Путиным состоялась 24 ноября 2025 года, когда губернатор представил президенту комплексный проект развития Арктики и формирования Трансарктического транспортного коридора. Чибис тогда произнес формулу «Арктика — новый космос» и добавил, что она может стать национальной идеей. «Меня в этом убеждать не нужно, я всё это понимаю и согласен с вами», — ответил Путин.

В июне Чибис возглавил региональную группу «Единой России» на выборах в Госдуму. Как говорится, ничто не предвещало.