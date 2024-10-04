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Экономика Кризис-2024 Почему дорожает сахар? Эксперты о том, каких цен на сладости ждать к Новому году и что с ними сейчас

Почему дорожает сахар? Эксперты о том, каких цен на сладости ждать к Новому году и что с ними сейчас

Лесные пожары, санкции и пошлины повлияли на стоимость сырья

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9 комментариев

Сахар дорожает всё время

В число продуктов, которые резко подорожают, добавились сладости. Дорожают все компоненты для кондитерской промышленности — в среднем от 15% до 50%. Стоимость кондитерских жиров (продукты переработки пальмового масла) поднялась на 50%, муки — на 30%, сухих молочных смесей — на 20%. Повышение цен на сырье напрямую сказывается на конечной стоимости продукции.

Особенно остро подорожание затронуло рынок шоколадных изделий. В 2023–2024 годах ожидается аномально высокий рост цен на какао-бобы и какао-продукты.

В условиях таких ценовых колебаний производители будут вынуждены искать новые источники сырья и оптимизировать свои производственные процессы, чтобы минимизировать потери и сохранить конкурентоспособность. Например, сделать сладости менее сладкими или менее жирными.

Почти на 20 процентов

Экономист Константин Калугин, основатель облачного сервиса мониторинга и анализа цен на продукты питания «Ценозавр», рассказывает MSK1.RU, что только сахар за год (с сентября 2023 года по сентябрь 2024 года) подорожал почти на 20%. Средняя стоимость 900-граммовой упаковки обычного свекловичного сахара-песка — уже немыслимые 108 рублей.

— Почему дорожает сахар?

— Во-первых, в этом году из-за неблагоприятных погодных условий существенно снизилась урожайность сахарной свеклы, она ниже прошлогодних значений примерно на 20%.

Во-вторых, дорожает стоимость выращивания и производства: подорожали ГСМ, рабочая сила, выросли в цене затраты на производство.

В-третьих, растут цены на топливо и логистику. Думаю, к январю можно ожидать увеличение цен на сахар еще в районе 10%.

— А из кондитерских изделий какие подорожали больше всего?

— Подорожало, естественно, почти всё. Зефир (+7,4%), шоколад (+9,1%), конфеты (+9,6%), мармелад (+10,3%). Но больше всего выросла стоимость десертов (+22%).

Если говорить о ценах на импортные кондитерские изделия, они дорожают еще сильнее. Менее всего выросли цены на конфеты (+13,5%) и шоколад (+13,9%), в большей степени выросли цены на зарубежные мармелад (+19,7%), зефир (+22,5%) и опять-таки десерты (+28,4%).

Однако здесь также сказывается повышение не только стоимости сырья, но и пошлин на сладости из «недружественных» стран. Думаю, в целом до января кондитерка подорожает в среднем на 10%. Но поскольку дорожает, помимо сахара, еще и какао, цены на ряд сладостей, например шоколадные конфеты, шоколад, шоколадные десерты, могут вырасти еще на 15%.

Природные катаклизмы всему виной?

Такие ценовые «качели» с каждым годом будут всё сильнее — сказывается даже не геополитическая нестабильность, а прежде всего климатические изменения. Засухи, ливни, наводнения стали привычным явлением для многих стран. Из-за этого в нынешнем году, например, резко сократился урожай кофе и сахара.

— В Бразилии сейчас наблюдается сильнейшая засуха за всю историю. Этим летом в Сан-Паулу, который является одним из основных центров сахарного производства, произошло большое количество лесных пожаров, которые затронули в том числе и поля сахарного тростника, — говорит MSK1.RU директор фонда «Зеленая миссия» Ольга Лакустова. — Это стало причиной роста цен на сахар во всём мире, так как Бразилия выступает одним из основных поставщиков.

И это лишь начало. Средняя температура на планете повышается примерно в 2 раза быстрее, чем 150 лет назад. Судя по динамике, этот процесс будет ускоряться. Так, по прогнозам ученых, уже к 2030 году она поднимется на целых 1,5 градуса. По мнению экспертов, это критический уровень, который запустит новую масштабную волну природных катаклизмов. Несомненно, это нанесет урон сельскому хозяйству, — говорит Лакустова.

А план выполнили

В России, конечно, бразильский сахар не продается. Но и на отечественную сахарную свеклу пагубно повлияли весенние заморозки и летняя засуха.

— Урожайность сахарных культур в России в этом году, вероятно, будет ниже прошлого года, несмотря на то, что площадь посевных на 10% больше, чем в 2023 году, — говорит директор по снабжению компании Mr.Food Дмитрий Ширко. — По данным Росстата, урожайность в этом году будет на уровне 7 млн тонн и произведут, по прогнозам, не менее 6,5 млн тонн сахара.

К слову, внутреннее потребление сахара в стране — 5,8–6 млн тонн, значит, предпосылок для большого роста цен и дефицита сахара нет.

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Комментарии
9
Гость
3 часа
Мне понравилось как обосновали подорожание российского сахара пожарами в Сан-Паоло.
Гость
2 часа
Рубль падает, вот и всё дорожает, ну кроме стоимости труда.
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