В феврале 2023 года Люберецкий городской суд Московской области приговорил бывшего губернатора Хабаровского края к 22 годам лишения свободы по обвинению в причастности к организации убийств в нулевые. Его задержали и арестовали в июле 2020 года. Обвинение было предъявлено несколько месяцев спустя, после чего Фургала этапировали в Москву.

В декабре 2025 года Фургалу вынесли новый приговор по делу о хищении активов у МСП-банка и британской топливной компании Global Metcorp Ltd. С учетом первого приговора бывший губернатор получил 25 лет лишения свободы.

Когда Фургала только задержали, жители Хабаровска требовали свободы для главы региона. Люди выходили на несанкционированные митинги в поддержку Фургала, говоря, что пойдут за него «на амбразуру».

Пост губернатора Хабаровского края Фургал занимал с 28 сентября 2018 года по 20 июля 2020-го. Его полномочия были прекращены «в связи с утратой доверия». Соответствующий указ тогда подписал президент России Владимир Путин.