Вечером 23 ноября стало известно о задержании губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Он возглавил регион в марте 2019 года. Задержание действующего главы региона — случай не уникальный, хоть и редкий. «Фонтанка» собрала другие истории последних лет в карточках.
- Город гудел, когда его задержали: Сергей Фургал, Хабаровский край
- 12 лет за взятку: Иван Белозерцев, Пензенская область
- Руководил чуть больше полугода: Алексей Смирнов, Курская область
- Обвинение во взятках на 270 миллионов: Николай Любимов, Рязанская область
- Другие задачи: Максим Егоров, Тамбовская область
Город гудел, когда его задержали: Сергей Фургал, Хабаровский край
В феврале 2023 года Люберецкий городской суд Московской области приговорил бывшего губернатора Хабаровского края к 22 годам лишения свободы по обвинению в причастности к организации убийств в нулевые. Его задержали и арестовали в июле 2020 года. Обвинение было предъявлено несколько месяцев спустя, после чего Фургала этапировали в Москву.
В декабре 2025 года Фургалу вынесли новый приговор по делу о хищении активов у МСП-банка и британской топливной компании Global Metcorp Ltd. С учетом первого приговора бывший губернатор получил 25 лет лишения свободы.
Когда Фургала только задержали, жители Хабаровска требовали свободы для главы региона. Люди выходили на несанкционированные митинги в поддержку Фургала, говоря, что пойдут за него «на амбразуру».
Пост губернатора Хабаровского края Фургал занимал с 28 сентября 2018 года по 20 июля 2020-го. Его полномочия были прекращены «в связи с утратой доверия». Соответствующий указ тогда подписал президент России Владимир Путин.
12 лет за взятку: Иван Белозерцев, Пензенская область
В конце января 2024 года тогда уже бывший губернатор Пензенской области Иван Белозерцев получил 12 лет колонии строгого режима за получение взятки и незаконное хранение оружия. Также ему назначили штраф — 450 миллионов рублей.
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев был задержан 21 марта по подозрению в получении взятки в размере 31 миллиона рублей, днем позже суд отправил его под арест на два месяца. При обыске у него обнаружили около 500 миллионов рублей наличными.
23 марта 2021 года Путин отправил Белозерцева в отставку в связи с утратой доверия. Главой Пензенской области Белозерцев был с мая 2015 года.
Руководил чуть больше полугода: Алексей Смирнов, Курская область
В апреле 2026 года экс-губернатора Курской области Алексея Смирнова приговорили к 14 годам колонии строгого режима и штрафу в 400 миллионов рублей по делу о получении взяток. Также суд постановил конфисковать у него имущество более чем на 20 миллионов рублей.
Задержали Смирнова в апреле 2025 года.
В мае 2024 года Алексей Смирнов стал врио губернатора Курской области. В сентябре того же года возглавил регион после выборов. В декабре 2024-го Смирнова отправили в отставку.
Обвинение во взятках на 270 миллионов: Николай Любимов, Рязанская область
В январе 2026 года экс-губернатора Рязанской области и сенатора Николая Любимова обвинили в получении взяток на общую сумму более 270 миллионов рублей. Приговора по этому делу пока не было.
В середине декабря 2024 года Любимов сложил с себя сенаторские полномочия и почти сразу после этого был взят под стражу по делу о взятке в особо крупном размере, сумму тогда не называли. По версии следствия, ему платили деньгами и имуществом за покровительство и содействие именно как губернатору.
Возглавлял Рязанскую область Любимов с 2017 по 2022 год. До этого он был мэром в Калуге, а также возглавлял местный парламент.
Другие задачи: Максим Егоров, Тамбовская область
24 июля 2025 года по подозрению в получении взятки в особо крупном размере задержали экс-главу Тамбовской области Максима Егорова. На следующий день его отправили в СИЗО на два месяца. В декабре 2025 года стало известно, что арестовано имущество Егорова и его семьи на 130 миллионов рублей.
Губернатором региона он был с сентября 2022 года (врио — с октября 2021-го) по ноябрь 2024-го. Егоров покинул должность, заявив, что «руководство страны ставит другие задачи на федеральном уровне».
Приговор Егорову пока не вынесен.