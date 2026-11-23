Чиновника задержали в Москве, куда он приехал по работе Источник: Александра Балаба / 51.RU

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис, которого задержали в Москве, задекларировал за 2025 год доход в 5,1 миллиона рублей. В эту сумму входит таунхаус площадью 176 квадратных метров в Испании и три участка под Мурманском. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на документы о доходах и имуществе.

Как пишет издание, декларацию публиковали в связи с выдвижением Чибиса на выборах депутатов Госдумы в составе региональной группы, в которую входят Мурманская область и Карелия. Из документов следует, что на момент их подачи у Чибиса на счетах было 7,2 миллиона рублей.

Также, согласно документам, у губернатора в собственности указаны две квартиры в Москве, три земельных участка в Мурманской области и нежилые помещения, здания и сооружения в столице и Заполярье. Помимо этого, Чибис задекларировал внедорожник Toyota Land Cruiser 200, кроссовер Mercedes-Benz ML 250 BlueTEC 4Matic, квадроцикл BRP Can-Am Outlander 800R X-MR EFI и снегоход Arctic Cat Bearcat Z1 XT LTD.

Кроме того, у семьи Чибиса есть таунхаус в Испании площадью 176 квадратных метров. Особняк приобрели в 2012 году за 300 тысяч евро. Стоимость объекта в декларации оценивается в 11,7 миллиона рублей.

Губернатора Мурманской области Андрея Чибиса задержали в Москве 23 ноября. Его обвиняют в хищениях 39 миллионов рублей и растрате более 1 миллиарда рублей, которые выделили на реконструкцию автодороги Апатиты — Кировск, а также в «незаконных валютных операциях».

«Следственный департамент МВД России продолжает предварительное расследование уголовного дела по обвинению группы лиц в совершении ряда преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159, частью 4 статьи 160, пунктами «а», «б» части 3 статьи 193.1 УК РФ», — говорится в заявлении официального представителя МВД России Ирины Волк.