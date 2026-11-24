В 2027 году Банк России намерен снизить ключевую ставку, но не исключает и варианта, при котором ее придется повысить Источник: Сергей Коньков / Городские медиа

В Центробанке ждут снижения ставок по рыночной ипотеке до однозначного показателя. На Уральском форуме недвижимости советник председателя Банка России Кирилл Тремасов рассказал, при каких условиях это произойдет, а также озвучил прогноз по ключевой ставке на 2027 год. Подробности — в материале E1.RU.

«Ипотека во всём мире — это основной инструмент приобретения жилья, это нормально и естественно. Но ставки должны быть другими. Напомню, что с 2016 по 2020 год мы прожили в условиях ценовой стабильности, когда средняя годовая инфляция в стране была ровно 4%, а рыночная ипотека была по ставкам девять с небольшим процентов. В мире, например в США, ставки по ипотеке на 30 лет — 5–7% в среднем. Могут быть у нас такие ставки по ипотеке? Сто процентов могут, конечно. И они будут такими.

Цель по инфляции — это количественный ориентир темпа роста цен, которого Центральный банк стремится достичь и который будет поддерживать в рамках денежно-кредитной политики. Она обеспечивает ценовую стабильность, снижает экономическую неопределенность для бизнеса и граждан, помогает планировать расходы и инвестиции.

Но что нам для этого нужно делать? Американцы 40 лет прожили при низкой инфляции, там в обществе заякорены низкие инфляционные ожидания. Люди понимают, что низкая инфляция, ценовая стабильность — это естественная среда обитания. Нам нужно то же самое. Нам нужно прожить 5–10 лет с низкой инфляцией, не допуская компромиссов и отклонений от этого. Общество должно привыкнуть к тому, что низкая инфляция — это нормально. Вслед за этим мы снизим цель по инфляции», — объяснил Кирилл Тремасов.

По его словам, еще в 2021 году в российской экономике уже были условия для снижения цели по инфляции, но помешали санкции и прочие ограничения.

Да, моментально сделать доступной ипотеку под 5–7%, как в США, мы не можем. Для этого у нас в мозгу должно поменяться что-то. Кирилл Тремасов советник председателя Банка России

«Мы должны проводить такую экономическую политику, чтобы общество действительно поняло, что низкая инфляция теперь с нами навсегда, чтобы выросло доверие к проводимой экономической, денежно-кредитной политике. Вслед за этим, поверьте, снизятся и ставки по ипотеке. Мы точно будем жить с однозначными ставками по ипотеке», — заявил советник председателя Центробанка.

Но ставки эти в следующем году ждать не стоит. На 2027 год Кирилл Тремасов озвучил прогноз по ключевой ставке в 12,5–13,5% при достижении цели по инфляции 4%.

«Напомню, что бюджетные планы предполагают плавное ужесточение бюджетной политики, то есть возвращение к нулевому структурному дефициту в течение трех лет. Если эти планы будут реализовываться, это даст пространство для снижения ключевой ставки.

Если бюджетная политика будет более мягкой, если правительство будет больше тратить и жить с большим дефицитом бюджета (здесь важен не общий размер трат, а дефицит бюджета), то от нас это может потребовать проведения более жесткой денежно-кредитной политики, то есть, грубо говоря, ставки в этом случае могут быть выше. Но в базовом сценарии пространство для снижения ставок есть, и я думаю, мы его плавно, постепенно будем реализовывать», — добавил Кирилл Тремасов.

В июле ЦБ снизил ключевую ставку до 14% и больше ее не менял Источник: Филипп Сапегин / E1.RU

Другие участники пленарного заседания на форуме не оценили посыла о том, что к низкой инфляции нужно привыкнуть и что она вообще снижается. С наиболее яркой речью выступил президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин.

«Мы говорим: „Хватит охлаждать, у нас уже руки-ноги, всё отмерзло“, а нам отвечают: „А по статистике, у вас всё хорошо, вы развиваетесь, и заработная плата растет и всё“. И, Кирилл Викторович, здесь я просто хочу сказать, что если вы ждете снижения инфляционных ожиданий от населения, то вот я — население, от меня не ждите. Их нет у меня и не будет по той простой причине, что мы по-разному как-то с вами оцениваем инфляционные вещи.

Минимальное повышение в строчках квитанции ЖКХ за октябрь у екатеринбуржцев — 11%, средняя — 20%, максимальная — 28%. О каких 4% вы говорите? Я с вами абсолютно согласен в той части, что влиять на рынок будет именно разница между нашими доходами, которые должны расти больше, чем цены. А я вижу, что они у меня всё падают, падают и падают. И что там статистика нам говорит, честно говоря, я не понимаю», — парировал Андрей Беседин.

Еще один эксперт, вице-президент Российской гильдии управляющих и девелоперов Андрей Бриль, и вовсе назвал современную ипотеку губительной для рынка из-за высоких ставок.

«То, что в России называется ипотекой, никогда не было драйвером рынка девелопмента, она ему всегда мешала. Ипотека — это кредит, выданный под 1,5–3% годовых на 20–30 лет. В результате за этот период ты переплатишь от 30 до 40%. Ипотека позволяла увеличить доход домохозяйств, то есть разницу между ценой покупки и доходами. И когда это укладывается в 20–30% дохода домохозяйств — вот это реальная ипотека.

А у нас, если вы под 20% даете ипотеку, то получается, что за этот же период вы переплатите в три-четыре раза. В результате у вас за 70% [выходит] нагрузка на домохозяйство. Надо, чтобы профсообщество понимало эту базовую вещь. Это душит рынок и доходы домохозяйств», — считает Андрей Бриль.