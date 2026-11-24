По словам, местной жительницы Татьяны Тереховой, звук был такой силы, что разнесся по всей округе.

«Я лежу в телефоне, оно как бабахнет. Я как подскочила, думаю: „Что такое, стреляет кто-то что ли?“. Сильный хлопок был, сильный. У меня еще окно было открытое на проветривание», — поделилась она с NGS22.RU.