Утром 24 ноября в селе Кулунда Алтайского края произошел взрыв газа в пятиэтажном доме. Рассказываем, что известно о ЧП.
По словам, местной жительницы Татьяны Тереховой, звук был такой силы, что разнесся по всей округе.
«Я лежу в телефоне, оно как бабахнет. Я как подскочила, думаю: „Что такое, стреляет кто-то что ли?“. Сильный хлопок был, сильный. У меня еще окно было открытое на проветривание», — поделилась она с NGS22.RU.
По предварительным данным алтайских спасателей, под завалами может находиться один человек.
Читатели NGS22.RU поделились снимками с места взрыва.
Для оказания психологической помощи работает телефон горячей линии: 8 983 182-13-36.
Тушение пожара продолжается, огонь локализовали на площади около 60 квадратов.
Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).
Видео с места взрыва публикует алтайский следком.
При взрыве газа погиб 52-летний мужчина, который находился в соседней с эпицентром квартире. Достоверной информации о числе пострадавших пока нет.
Для эвакуированных из дома развернут пункт временного размещения на базе одной из школ Кулундинского района. На месте происшествия работают пожарные, сотрудники Следственного комитета, полиции, администрации муниципального округа.
Фото с места ЧП публикуют алтайские спасатели.
Медики оказывают помощь пострадавшим. Из разрушенной части дома 8 человек вышли сами, 5 человек эвакуировали, один может находиться под завалами.
По данным МЧС Алтайского края, взрыв газа произошел в пятиэтажном доме в 4-м или 5-м подъезде с последующим возгоранием и обрушением. На месте работают пожарно-спасательные подразделения МЧС России, а также все взаимодействующие службы. Идет ликвидация возникшего пожара и эвакуация жителей. Информация о пострадавших уточняется.
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