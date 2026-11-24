Вблизи горизонта Луна может казаться значительно больше из-за оптической иллюзии Источник: GPT

Вечером 24 ноября стоит поднять глаза к небу. Особенно если Луна только появляется над горизонтом: в такие минуты она порой выглядит настолько большой, будто приблизилась к крышам домов. Но действительно ли наш спутник станет ближе к Земле и можно ли будет увидеть что-то необычное?

Здесь есть интересная деталь. Огромная Луна над горизонтом и настоящее суперлуние — не совсем одно и то же. Более того, иногда самое впечатляющее зрелище создается вовсе не астрономией, а особенностями нашего зрения.

Когда смотреть суперлуние 24 ноября 2026 года

Астрономический пик полнолуния наступит 24 ноября в 17:53 по московскому времени. Именно в этот момент обращенная к Земле сторона Луны будет максимально освещена Солнцем.

Наблюдать явление можно вечером 24 ноября и в ночь на 25 ноября. Причем ждать строго 17:53 не нужно: Луна будет выглядеть практически полной и накануне, и на следующий день.

Самое интересное время для наблюдений — вскоре после восхода Луны, примерно на закате Солнца. В это время она будет находиться низко над восточным горизонтом. Точное время восхода зависит от города.

Лучше выбрать место с открытым видом на восток, подальше от высоких зданий. Телескоп не понадобится: главное зрелище будет прекрасно видно невооруженным глазом, если не помешают облака.

Лучшее время для наблюдения за лунной иллюзией — вскоре после восхода Луны Источник: GPT

Почему Луна станет больше обычного

Луна движется вокруг Земли не по идеальному кругу, а по вытянутой орбите. Поэтому расстояние между ними постоянно меняется.

Когда полнолуние совпадает с периодом, в который Луна находится близко к Земле, возникает суперлуние. В ноябре 2026 года расстояние до нашего спутника составит около 361 тысячи километров.

Из-за этого лунный диск действительно выглядит немного крупнее и ярче, чем при обычном полнолунии. Но ждать огромного светящегося шара, занимающего половину неба, не стоит. Человеческий глаз без сравнения обычно не способен заметить небольшую разницу в размерах. Зато есть другой эффект, который делает зрелище куда более впечатляющим.

Почему у горизонта Луна кажется гигантской

Представьте Луну, которая поднимается из-за многоэтажного дома. Она выглядит огромной, почти неправдоподобной. Проходит час, спутник оказывается высоко в небе — и словно уменьшается.

В действительности его угловой размер почти не изменился. Это знаменитая лунная иллюзия. Когда рядом с Луной находятся деревья, дома или горы, мозг воспринимает ее размер иначе. А когда спутник оказывается высоко в пустом небе, эффект исчезает.

Проверить иллюзию можно самостоятельно. Сфотографируйте Луну на одном увеличении сразу после восхода, а затем повторите снимок, когда она поднимется выше. Если настройки камеры одинаковые, размер диска на фотографиях будет практически одинаковым.

Темные пятна на Луне — древние лавовые равнины, которые астрономы называют морями Источник: GPT

Что необычного можно увидеть 24 ноября

В эту ночь Луна будет находиться в созвездии Тельца, неподалеку от Плеяд — красивого звездного скопления, известного также как Семь Сестер. Правда, яркий лунный свет может затруднить наблюдение слабых звезд.

На самой Луне можно попробовать различить темные участки, которые с Земли выглядят как пятна. Это лунные моря — обширные равнины, покрытые древними застывшими лавовыми породами. Настоящей воды в них нет. Если взять бинокль, станут заметнее границы светлых и темных областей, а также некоторые крупные кратеры.

Есть и любопытный нюанс: полнолуние не лучшее время для изучения рельефа Луны. Солнечный свет падает на видимую поверхность почти прямо, поэтому тени от гор и кратеров становятся короткими. Во время первой или последней четверти рельеф выглядит гораздо выразительнее.

Поверья на Бобровую Луну: что можно и нельзя делать

Бобровой Луной ноябрьское полнолуние назвали коренные народы Северной Америки. В это время бобры активно готовились к зиме, укрепляли жилища и запасали корм.

Согласно популярным поверьям, в Бобровую Луну принято:

наводить порядок в доме — считается, что вместе с ненужными вещами из жизни уходят старые проблемы;

завершать незаконченные дела — полнолуние символизирует подведение итогов и освобождение места для нового;

мириться с близкими — по поверьям, откровенный разговор в эту ночь помогает избавиться от давних обид;

строить планы на зиму — считается, что Бобровая Луна благоприятствует подготовке к будущему и укреплению семейного благополучия.

А вот ссориться, принимать решения сгоряча и давать невыполнимые обещания в эту ночь суеверия не советуют. Считается, что сильные эмоции в полнолуние могут обернуться затяжными конфликтами.

Впрочем, научных подтверждений тому, что полная Луна влияет на отношения и быт, нет. Эти поверья — скорее современная символическая традиция, чем древние обряды, достоверно связанные с Бобровой Луной.

Оранжевый оттенок Луны у горизонта связан с рассеянием света в земной атмосфере Источник: GPT

Будет ли Луна красной

В социальных сетях суперлуние нередко изображают как гигантский кроваво-красный шар. Однако 24 ноября лунного затмения не ожидается, поэтому настоящей Кровавой Луны не будет.

Тем не менее у горизонта спутник действительно может приобрести желтый, оранжевый или красноватый оттенок. Причина в земной атмосфере: когда свет проходит через ее более толстый слой, коротковолновые цвета сильнее рассеиваются.

По мере подъема Луны над горизонтом она обычно становится светлее.

Когда будет следующее суперлуние

Если ноябрьская погода не позволит увидеть полную Луну, следующая возможность появится уже в декабре.

24 декабря 2026 года наступит еще одно суперлуние. Причем декабрьская Луна окажется ближе к Земле, чем ноябрьская, и будет выглядеть немного крупнее.