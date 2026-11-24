В чемпионате России по футболу на выходных завершился 15-й тур. Все лидеры дружно оступились, но это не помешало выявить чемпиона первого круга. Рассказываем о результатах.
Результаты 15-го тура
«Ростов» — «Крылья Советов» 3:0
Голы: Олусегун, 14 (1:0). Сулейманов, 60 (2:0). Шанталий, 90+4 (3:0).
Ростовчане одержали разгромную победу, но счет не показывает того, что было на поле. «Крылья Советов» такого поражения не заслужили.
«Оренбург» — «Балтика» 0:2
Голы: Хотулев, 13 — в свои ворота (0:1). Голенков, 65 (0:2).
Обе команды считаются неуступчивыми. Победу в таком матче одержала калининградская «Балтика».
«Акрон» — «Факел» 0:2
Голы: Турищев, 43 (0:1). Пуси, 45+1 (0:2).
«Факел» в гостях обыграл «Акрон» в важном матче соперников, борющихся за выживание.
«Рубин» — «Зенит» 3:1
Голы: Бабаев, 27 (1:0). Вуячич, 30 (2:0). Луис Энрике, 50 (2:1). Ходжа, 67 (3:1).
Казанцы преподнесли главную сенсацию тура, обыграв дома «Зенит». Залогом успеха стала уверенная игра в первом тайме.
ЦСКА — «Ахмат» 1:2
Голы: Садулаев, 52 — с пенальти (0:1). Мелкадзе, 63 (0:2). Кармо, 69 (1:2).
Главный тренер «Ахмата» Ролан Гусев нанес поражение команде, в которой стал чемпионом России, когда был футболистом.
«Динамо» — «Краснодар» 1:1
Голы: Кордоба, 12 (0:1). Гладышев, 27 (1:1).
Защитник «Динамо» Максим Осипенко в конце первого тайма получил красную карточку. Во второй половине встречи москвичи в меньшинстве смогли выстоять и вырвали ничью.
«Динамо» Махачкала — «Спартак» 1:1
Голы: Зобнин, 14 (0:1). Лесовой, 89 (1:1).
«Спартак» забил быстрый гол, но не смог удержать преимущество, пропустив в самой концовке матча. Красно-белые упустили возможность выйти на первое место.
«Родина» — «Локомотив» 0:1
Гол: Мостовой, 8 (0:1).
«Локомотив» одержал победу в первом матче при старшем тренере Сергее Овчинникове. «Родина» создала много моментов, но реализовать их не смогла.
Турнирная таблица
Чемпионом первого круга стал московский «Динамо», который еще никогда не становился чемпионом России. При этом стоит отметить, что коллектив Сандро Шварца провалил старт турнира.
В тройку сильнейших входят «Зенит» и «Спартак». От лидера они отстают на одну победу.
Гонка бомбардиров
Больше всех голов забили игроки «Зенита» Александр Соболев и Максим Глушенков. На их счету по десять точных попаданий.