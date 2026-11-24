«Динамо» стал чемпионом первого круга Источник: пресс-служба ФК «Динамо»

В чемпионате России по футболу на выходных завершился 15-й тур. Все лидеры дружно оступились, но это не помешало выявить чемпиона первого круга. Рассказываем о результатах.

Результаты 15-го тура

Источник: пресс-служба РПЛ

«Ростов» — «Крылья Советов» 3:0

Источник: пресс-служба ФК «Ростов»

Голы: Олусегун, 14 (1:0). Сулейманов, 60 (2:0). Шанталий, 90+4 (3:0).

Ростовчане одержали разгромную победу, но счет не показывает того, что было на поле. «Крылья Советов» такого поражения не заслужили.

«Оренбург» — «Балтика» 0:2

Источник: пресс-служба ФК «Оренбург»

Голы: Хотулев, 13 — в свои ворота (0:1). Голенков, 65 (0:2).

Обе команды считаются неуступчивыми. Победу в таком матче одержала калининградская «Балтика».

«Акрон» — «Факел» 0:2

Источник: пресс-служба ФК «Факел»

Голы: Турищев, 43 (0:1). Пуси, 45+1 (0:2).

«Факел» в гостях обыграл «Акрон» в важном матче соперников, борющихся за выживание.

«Рубин» — «Зенит» 3:1

Источник: пресс-служба ФК «Рубин»

Голы: Бабаев, 27 (1:0). Вуячич, 30 (2:0). Луис Энрике, 50 (2:1). Ходжа, 67 (3:1).

Казанцы преподнесли главную сенсацию тура, обыграв дома «Зенит». Залогом успеха стала уверенная игра в первом тайме.

ЦСКА — «Ахмат» 1:2

Источник: пресс-служба ПФК ЦСКА

Голы: Садулаев, 52 — с пенальти (0:1). Мелкадзе, 63 (0:2). Кармо, 69 (1:2).

Главный тренер «Ахмата» Ролан Гусев нанес поражение команде, в которой стал чемпионом России, когда был футболистом.

«Динамо» — «Краснодар» 1:1

Источник: пресс-служба ФК «Динамо»

Голы: Кордоба, 12 (0:1). Гладышев, 27 (1:1).

Защитник «Динамо» Максим Осипенко в конце первого тайма получил красную карточку. Во второй половине встречи москвичи в меньшинстве смогли выстоять и вырвали ничью.

«Динамо» Махачкала — «Спартак» 1:1

Источник: пресс-служба «Динамо» Махачкала

Голы: Зобнин, 14 (0:1). Лесовой, 89 (1:1).

«Спартак» забил быстрый гол, но не смог удержать преимущество, пропустив в самой концовке матча. Красно-белые упустили возможность выйти на первое место.

«Родина» — «Локомотив» 0:1

Источник: пресс-служба ФК «Родина»

Гол: Мостовой, 8 (0:1).

«Локомотив» одержал победу в первом матче при старшем тренере Сергее Овчинникове. «Родина» создала много моментов, но реализовать их не смогла.

Турнирная таблица

Источник: пресс-служба РПЛ

Чемпионом первого круга стал московский «Динамо», который еще никогда не становился чемпионом России. При этом стоит отметить, что коллектив Сандро Шварца провалил старт турнира.

В тройку сильнейших входят «Зенит» и «Спартак». От лидера они отстают на одну победу.

Гонка бомбардиров

Источник: пресс-служба РПЛ