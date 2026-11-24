К А Р Т И Н О С Л Е М

Всего в загадке использовано 11 разных букв русского алфавита.

Из них можно составить, например, такие 25 слов:

Романтик, самолет, картон, станок, монстр, монета, стекло, термос, романс, ломтик, тросик, мастер, метро, место, масло, салон, склон, роман, норма, крона, лента, искра, икона, нитка, мелок.

А если вам удалось составить слова, которых нет в нашем списке, обязательно поделитесь ими в комментариях. Посмотрим, сколько еще вариантов получится найти общими усилиями!