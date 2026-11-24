До обследования полезно фотографировать новые синяки Источник: Евгений Вдовин / 161.RU

Врач назвала опасные причины постоянно появляющихся синяков. По словам специалиста, иногда кровоподтеки возникают из-за удара, но когда синяк образовывается даже при небольшом давлении на кожу, то в этом случае стоит бить тревогу. Об этом заявила врач-терапевт, эксперт телеканала «Доктор» Ольга Титаренко.

По словам медика, если на теле часто появляются синяки, то нужно вспомнить, какие лекарства вы принимали в последнее время. Как объяснила Титаренко, аспирин и антикоагулянты влияют на свертываемость крови, некоторые обезболивающие (в том числе ибупрофен) тоже могут усиливать кровоточивость, а кортикостероиды и вовсе могут истончать кожу. Еще одна возможная причина — это нехватка витаминов С и К.

Иногда синяки появляются из-за того, что в организме есть проблемы с тромбоцитами. Если их мало или они плохо выполняют свою функцию, даже небольшое повреждение вызывает кровоподтек.

«Тромбоциты — это клетки-„ремонтники“, которые первыми закрывают повреждение в сосуде», — пояснила терапевт «Газете.Ru».

На свертывание влияют и белки, которые вырабатывает печень. Иногда причиной могут быть проблемы с костным мозгом.

«Чтобы понять, пора ли записываться к врачу, важно оценить не один конкретный синяк, а общую картину», — отмечает эксперт.

По словам врача, обследоваться стоит, если кровоподтеки возникают без причины или же синяки образовываются на животе, спине, груди и лице. Отдельного внимания заслуживают мелкие красные или фиолетовые точки, которые не бледнеют при надавливании, — петехии.

Срочно обратиться к врачу стоит, если синяки появляются вместе с носовыми кровотечениями, кровоточат десны, месячные стали необычно обильными, а кровь при любом порезе долго не останавливается. Насторожиться также нужно, если возникает непонятная слабость, бледность, повышенная температура или увеличенные лимфоузлы. А если мелкая точечная сыпь быстро расползается по телу и при этом высокая температура.

В первую очередь стоит обратиться к терапевту, он уточнит, когда появились синяки, какие препараты и добавки вы принимаете, и при необходимости назначит общий анализ крови с подсчетом тромбоцитов и исследования свертывания. До обследования полезно фотографировать новые синяки и отмечать даты их появления.