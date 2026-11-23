23 ноября в 18 часов 20 минут в Ярославле на улице Красноборской, в районе дома № 17, машина сбила двух подростков на мотоцикле.
«По предварительной информации, 57-летняя женщина-водитель, двигаясь на автомобиле Renault Logan по улице Красноборской со стороны проспекта Авиаторов на пересечении с улицей Серго Орджоникидзе, осуществляя левый поворот, не уступила дорогу мотоциклу Kugoo, движущемуся прямо со встречного направления», — сообщили в Управлении ГИБДД по Ярославской области.
На мотоцикле ехали два несовершеннолетних юноши. Они получили травмы. С места происшествия их увезли в больницу.
На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства происшествия.
Напомним, 23 ноября в Ярославской области машина насмерть сбила пешехода. ДТП произошло в 12 часов 30 минут в Пошехонском округе на автодороге Сергиев Посад — Калязин — Рыбинск — Череповец. По предварительной информации ГИБДД, 57-летний водитель-мужчина, управляя автомобилем Lada Kalina, совершил наезд на пешехода. Пострадавший от полученных травм скончался до приезда бригады скорой помощи.