Сбили двух подростков на мотоцикле Источник: ГИБДД по Ярославской области

23 ноября в 18 часов 20 минут в Ярославле на улице Красноборской, в районе дома № 17, машина сбила двух подростков на мотоцикле.

«По предварительной информации, 57-летняя женщина-водитель, двигаясь на автомобиле Renault Logan по улице Красноборской со стороны проспекта Авиаторов на пересечении с улицей Серго Орджоникидзе, осуществляя левый поворот, не уступила дорогу мотоциклу Kugoo, движущемуся прямо со встречного направления», — сообщили в Управлении ГИБДД по Ярославской области.

На мотоцикле ехали два несовершеннолетних юноши. Они получили травмы. С места происшествия их увезли в больницу.

Видео с места происшествия Источник: ГИБДД по Ярославской области

На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства происшествия.