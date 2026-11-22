Обманутая любовница вывела подлеца на чистую воду Источник: Дмитрий Гладышев / 72.RU

В таких случаях обычно принято проклинать любовниц, мол, нечего лезть в семью, вешаться на занятых мужчин. Но что, если мужчина клянется, что у него никого нет, хотя на самом деле уже давно в отношениях? Ведь тут даже в паспорт заглядывать бесполезно, штампа о гражданском браке не ставят. В такую историю попала наша коллега-журналистка — она по уши влюбилась в коллегу, крутила с ним роман, а потом узнала, что он вообще-то давно живет с другой женщиной. О том, как она стала случайной любовницей — читайте в ее авторской колонке для 72.RU.

Анонимная героиня Девушка случайно стала любовницей

История началась почти три года назад, когда я пришла на новую работу в одну из медиаорганизаций. Я увидела его и сразу подумала, что он самый симпатичный мужчина в коллективе. Мы сначала просто общались как коллеги, а потом наши рабочие переписки и беседы на кухне стали более личными. Нас тянуло друг к другу, но когда я решила ему намекнуть на свидание, то он предложил скрывать наше общение от коллег. Мне показалось это странным, но только до тех пор, пока он не посвятил меня в историю со своей бывшей работой, где у него тоже был роман, но некрасиво закончился и еще долго мусолился в коридорах офиса.

Я поверила ему и согласилась, что лучше связь держать в секрете. Отношения развивались, мы много времени проводили вместе, но упорно продолжали убеждать коллег в том, что между нами ничего нет и никогда не было. Слухи вокруг нашей парочки росли, поэтому мы в какой-то момент даже почти перестали контактировать на работе, уходили из офиса по очереди, только потом садились в машину.

На протяжении всего этого тайного романа я неоднократно пыталась с ним поговорить о нашем будущем. Но он сначала убеждал меня, что у него есть какие-то незакрытые вопросы из прошлой жизни (я предположила, что речь про финансовые). Мол, сначала он разберется с ними, а потом уже всё остальное.

Самая большая ловушка в этой истории — его умение располагать к себе. Смотрела на него и верила каждому слову. К тому же в коллективе у него безупречная репутация — свободного мужчины, надежного друга и товарища.

Я девушка серьезная, мимолетные отношения не моя история. Поэтому, конечно, время от времени я поднимала тему нашего совместного будущего. Но после таких разговоров у нас возникали проблемы, мы то ссорились, то мирились, расходились, сходились. Я думала, что он просто боится сделать шаг навстречу серьезным отношениям, но как же ошибалась…

В период, когда у нас всё было хорошо, состоялся откровенный разговор. Он признался, что официально не разведен. Но этот брак — лишь формальность. С супругой он не живет, лишь помогает с детьми. Объяснял, что разводу мешают какие-то бюрократические вопросы. Но в будущем он не против все же решить эту проблему и вступить в новый брак. Даже на четвертого ребенка согласен (сейчас у него трое детей). Я продолжала верить и сочувствовать ему.

Конечно, брак для меня — это святое. Но я по своим родителям знаю, что иногда мужчина с женщиной супруги только на бумаге, а в жизни — у каждого свой дом, быт, семья. Поэтому почему-то даже этот факт из его биографии не стал для меня тревожным звоночком.

Он уверял, что живет у друга в небольшой квартирке. И поскольку пока наши отношения лучше скрывать от всех, то привести и познакомить меня ни с кем из друзей и родных не может. Я лишь продолжала кивать.

Вместе мы не жили. Время проводили не каждый день, потому что у него всегда находились дела — то работа, то с детьми нужно помочь. Я терпеливо всё принимала, хоть и не всегда мне это нравилось.

По итогу мы так скрывались чуть больше двух лет. В мае этого года он резко изменился, стал холоднее, говорил, что лучше перестать встречаться. Но я не могла смириться с такой метаморфозой и пыталась спасти отношения. И наше общение стало строиться только вокруг интима и очень откровенных переписок. Все так продолжалось до тех пор, пока мы не спалились перед коллегами. Это был переломный момент.

Наши переписки стали достоянием общественности. То есть самый большой его страх воплотился наяву. Кто-то из коллег каким-то непонятным для меня образом (пока меня не было в офисе) увидел на компьютере наш с ним диалог. Переписка была откровенная и, видимо, для кого-то настолько неожиданная, что ее сфотографировали. А потом на одной из вечеринок вне работы ребята стали ее показывать друг другу, обсуждать наши отношения. Я о случившемся узнала не сразу.

Когда это сообщили ему, он психанул. Обвинил во всем меня, что это по моей вине переписку увидели. Но я не была виновата. Я переживала больше из-за его реакции, чем из-за происходящего вокруг, и пыталась выяснить, кто это сделал. Я много плакала и всерьез думала наказать коллег за нарушение неприкосновенности частной жизни, даже консультировалась с юристом. Однако больно мне было вовсе не от этого, а из-за странной реакции возлюбленного, который сказал, что после такого нам лучше вообще не переписываться, максимум созваниваться. Он даже заблокировал меня везде.

Мне было крайне странно это, ведь мы взрослые люди и имеем право на личную жизнь. Почему мы вообще должны скрываться от кого-то? Это коллегам должно быть стыдно за свой поступок, а не нам, мужчине и женщине, которых влечет друг к другу, у которых (как мне казалось) отношения. Лишь после моего личного расследования и долгих разговоров я поняла, что случилось на самом деле. Присаживайтесь поудобнее.

Я поговорила с коллегой, которая рассказала, что на самом деле было на той самой вечеринке. Оказалось, что когда всплыли эти переписки, за моего мужчину (позвольте мне его так называть, поскольку именно так я к нему и относилась) яро заступалась одна девушка — тоже моя коллега. Так вот она стала убеждать, что это всё какая-то ошибка. Он уже два месяца живет с ее подругой, а их отношения завязались чуть ли не пять лет назад.

Я была в шоке. Но я подумала, мало ли что говорят, надо проверить. Решила спросить у него лично. Диалог был примерно такой:

— Это правда, что ты живешь с другой женщиной?

— Что за вопросы!

— Это правда?

— Ну… я начал новую жизнь…

— Это правда?!

— Да.

— Так ты когда со мной, ты и с ней?

— Нет.

И ушел.

Я была разбита. И в моей голове начал складываться пазл. Ведь действительно внутри офиса были намеки, что у него есть кто-то еще. Однажды в рабочем мобильном телефоне в папке «удаленное» я находила селфи, где его в щеку целует какая-то женщина. Тогда он мне говорил, что это просто бывшая коллега, с которой они встретились во время редакционного задания. Потом была ситуация с коллегой (той, что на вечеринке с пристрастием допрашивала моего мужчину о связи со мной). Она как-то ездила на репортаж и предлагала ребятам у ее героини купить сладости. Тогда я услышала странный диалог между ними: «А любимой женщине трайфл не хочешь взять?» Меня это смутило, учитывая, что он от коллег скрывает свою личную жизнь. Поэтому спросила чуть погодя, о какой любимой идет речь? Но он сказал: «Ни о какой». Отмахнулся, будто не придал значение этой ситуации.

Я понимаю, что со стороны выгляжу глупой и наивной. Но он всем неоднозначным ситуациям мастерски находил объяснения. Манипулировал моими чувствами, заставлял испытывать вину за дурацкие вопросы и недоверие.

Мне было трудно поверить, что человек, которому я доверилась, способен на такую мерзость. Но еще более отвратительно было то, что он даже не извинился. Просто вычеркнул меня из своей жизни, будто ничего и не было.

Я решила, что будет честным, если все участники любовного треугольника будут знать правду. Нашла ту самую «разлучницу» в социальных сетях, отправила ей скриншоты наших с ним интимных переписок. По ним было понятно, что между нами не просто флирт — у нас длительная сексуальная связь. Увы, каких-то совместных романтических фото не было, потому что мы скрывались и осторожничали.

Девушка открыла сообщения и ничего не ответила. Спустя два дня и вовсе заблокировала. Кажется, ему снова поверили…

Этой колонкой я хочу не мстить, а предостеречь других девушек от подобных ситуаций. Прислушивайтесь к интуиции и никогда не соглашайтесь на тайные отношения. Если он хочет что-то от кого-то скрыть, значит, и от вас что-то скрывают. Не позволяйте мужчинам выставлять вас всегда во всем виноватой, не пытайтесь тащить отношения только на себе. Если за ваши отношения не борются двое, возможно, есть кто-то третий…