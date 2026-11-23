Родители Марии внесли залог, чтобы ее выпустили из тюрьмы Источник: marialotta / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Российская модель Мария Талызина вот уже два месяца не может вернуться на родину из Китая. А всё из-за того, что женщину ожидает суд за профессиональную съемку в одном из местных агентств. Как оказалось, организаторы не оформили рабочую визу для россиянки. Об этом рассказала знакомая модели Елена.

«Так вот, во время съемки в Китае в студию внезапно ворвалась полиция. Они провели обыск, проверили все документы, и ее забрали в отделение полиции. И тут же забрали все документы, отобрали телефон и посадили в тюрьму. Два месяца она провела в китайской тюрьме», — рассказала Елена на своей странице в Facebook (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ).

Источник: marialotta / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ) Источник: marialotta / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Родные Марии нашли китайского адвоката, перевели ему деньги, чтобы внести за нее залог. В итоге модель вышла на свободу лишь спустя два месяца.

«Но сейчас уже больше полугода она вынуждена находиться в Китае, ожидая решение суда, без возможности работать, без возможности выехать. Она вынуждена снимать квартиру и каким-то образом там выживать. С ее стороны нет никаких нарушений», — отметила Елена.

Источник: marialotta / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ) Источник: marialotta / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)