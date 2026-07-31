«Круг интересов теперь в смартфоне». Зумеры нашли замены алкогольной зависимости — среди них не только кофе и интернет

Молодежь предпочитает ЗОЖ, спорт и внимательное отношение к своему физическому и ментальному состоянию Источник: Ксения Филимонова / IRCITY.RU

Зумеры не похожи на представителей предыдущих поколений по многим причинам. Молодежь уже изменила алкогольные привычки, ставшими своеобразной нормой и даже полноценной барной традицией. Культура крепких напитков, по всей видимости, постепенно уходит в прошлое — ей на смену приходит осознанный подход к потреблению и здоровый образ жизни. Что это? Очередной тренд из соцсетей или комплексная смена ценностей? Какие альтернативы алкогольным застольям нашла молодежь? Разбираемся в материале NGS.RU.

Зумеры или поколение Z — это люди, родившиеся примерно с 1997 по 2012 год, которые выросли в эпоху широкого распространения интернета, гаджетов и социальных сетей (их ещё называют первыми «цифровыми аборигенами»).

Меньше в 1,6 раз

Еще несколько лет назад ТАСС писал о том, что поколение Z пьет меньше алкоголя, чем представители любого другого поколения до него. Более того, зумеры также меньше покупают табак — следует из исследования платежного сервиса «Скрепка», которые попало в распоряжение редакции ТАССа. В нем указано, что в покупных чеках зумеров «в 1,6 раз реже встречается алкоголь и в 2,1 раза реже — табачная продукция».

По данным Российского мониторинга положения и здоровья населения НИУ ВШЭ, молодые люди от 18 до 24 лет составляют 6% от всех потребителей алкоголя в стране, а в возрасте от 24 до 29 лет — еще 7%. Сдвинулся и возраст первого знакомства с алкоголем. Если в начале 2000-х годов подростки впервые пробовали спиртные напитки в 13–14 лет, то теперь — ближе к 15–16 годам. Причин, почему молодых людей больше не так сильно интересуются крепкими напитками, довольно много.

Почему пить больше не «круто»?

Если раньше употребление алкогольных напитков (особенно в компании или на праздниках) было сродни определенному ритуалу и одним из самых доступных методов налаживания контактов, то сейчас воспринимается как один из признаков неосознанности и вредной, можно (и нужно) сказать, опасной привычки.

«Я ничего не имею против спиртного, но и за него тоже высказываться не могу. Допустим, по каким-то серьезным праздникам я могу выпить один-два бокала, но на постоянной основе, тем более сидеть в барах и специально пить — никогда. Алкоголь — зло, это самое главное», — рассказала Евгения, которой недавно исполнился двадцать один год.

По словам практикующего психолога Романа Жабина, алкоголь перестал быть способом социального взаимодействия — наоборот, зачастую зумеры могут использовать его в качестве дополнительного фактора отказа от нежелательных встреч под предлогом неупотребления спиртного. Алкоголь стал реальным средством социального избегания.

«Думаю, совершенно не секрет, что алкоголь используется как так называемый „реактивный агент“ — когда мы используем его для какой-то определенной функции. В обществе у алкоголя исключительно социальная функция: налаживание контактов, связей — всё в таком духе. По сути, алкоголь — это искусственный социальный стимулятор, и зумеры больше не делают выбор в его пользу. Сейчас они тяготеют к более глубоким, менее социально широким контактам. Потому что, опять же, вариантов времяпрепровождения в одиночестве у них стало просто больше», — считает эксперт.

Алкоголь больше не рассматривается как способ налаживания социальных связей Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

При этом, по его мнению, отказ от алкогольной культуры во многом произошел под влиянием целой совокупности как внешних, так и внутренних факторов: трендов из социальных сетей, популяризации здорового образа жизни со стороны государства и особенностей мышления самих зумеров. Сейчас им намного легче обратиться к психологу, чем «создавать себе лишние проблемы» с помощью алкоголя.

Одной из причин отказа молодежи от спиртного и правда чаще всего называют более осознанное отношение к своему как физическому, так и психологическому здоровью. Нормализация, а особенно, популяризация сеансов психотерапии показали молодым людям альтернативные способы управления тревогой и внутренними переживаниями. Зумеры больше не «запивают» душевную боль, а идут к специалисту за профессиональной помощью.

Врач-психиатр и нарколог Ульяна Зыкова считает, что к снижению употребления алкоголя молодыми людьми также привели некоторые социальные факторы. Речь в частности идет, например, о доступности информации (в том числе о вреде алкоголя и последствиях его употребления) и модном тренде на ЗОЖ.

Кстати говоря, именно здоровый образ жизни, в свою очередь, стал полноценной эстетикой в медиасреде. Романтизация занятий пилатесом и питья полезных смузи тоже сделали свое дело. Безграничное влияние социальных сетей в каком-то роде демонизировало алкоголь в глазах современной молодежи, сделало его непривлекательным и даже противным.

«Но считать это осознанным личностным выбором или очередным трендом на здоровый образ жизни не приходится», — считает врач-психиатр.

По ее мнению, алкоголь вполне смогли заменить социальные сети. Они считаются более общественно приемлемыми, доступными и, на первый взгляд, более безопасными, чем употребление спиртного.

Роман Жабин имеет немного иное мнение на этот счет. Эксперт считает, что о зависимости от социальных сетей говорить уже поздно. По его словам, в каждом поколении существуют свои уязвимые группы, для которых выстраивание коммуникации по-прежнему остается довольно сложной задачей. Для них алкоголь и социальные сети являются своеобразными «костылями» в общения с другими.

Какие альтернативы алкоголю нашла молодежь?

Зумеры не были бы зумерами, если бы не нашли других вариантов проведения досуга, чем вечера в барах.

«Я считаю, что времяпрепровождение с алкоголем только притупляет вкус жизни. Тратя на него (алкоголь) время, можно столько всего пропустить и упустить», — считает восемнадцатилетняя София.

В последнее время стали особенно популярны кофе-рейвы — это такие танцевальные вечеринки, которые обычно начинаются в 10-11 утра (или даже еще раньше). Главная «фишка» в том, что вместо алкоголя обычно подают авторские напитки (преимущественно, конечно, кофе) и включают энергичную музыку для бодрого начала рабочего дня (главное, без похмелья). Такие мероприятия обычно заканчиваются ближе к обеду и не занимают много времени.

Так вместо ночных клубов и баров — уютные пространства кофеен, вместо алкоголя — эспрессо, капучино на миндальном молоке и матча.

Йога-завтраки — еще один новомодный вид досуга, заменивший алкогольные застолья. Утренняя практика в просторном зале, которая плавно переходит в совместный бранч с кофе в атмосферных студиях и ресторанах.

Зумеры находят альтернативные варианты досуга Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU

Другие популярные форматы времяпрепровождения — арт-вечеринки: коллективное создание картин или, например, керамики за чашкой кофе или чая. Да и в целом сюда можно отнести любые мастер-классы, где нужно что-либо создавать своими руками, будь то мини-сады в стекле, вязание, создание свечей или мыла.

Не забываем и про интеллектуальные и настольные игры, а также квесты. Сейчас многие зумеры могут предпочесть квиз по вселенной «Гарри Поттера» в обед воскресенья «скучным» алкогольным посиделкам в баре допоздна.

«Я вообще не пью алкоголь, мне не нравится ни его запах, ни вкус, — делится двадцатилетняя Ксения. — В целом во многом из-за того, что спиртное вредит здоровью, я предпочитаю безалкогольные напитки».

Уже сейчас алкогольный рынок претерпевает масштабную трансформацию. Об этом особенно говорит новый тренд на безалкогольные напитки (их еще по-модному называют «софт-дринки»), коктейли и лимонады: сочетание новых, так скажем, непривычных вкусов и текстур (особенно в красивых бутылках для фотографий в соцсети) вызывает у поколения Z больший интерес, чем «простое» употребление алкоголя за компанию.

Так ли всё однозначно?

Нельзя с уверенностью говорить о том, что все зумеры массово перестали пить. Но однозначно те, кто уже успел вступить во взрослую жизнь, имеют более осознанный подход к употреблению алкоголя. У молодых людей появилось много новых видов досуга, им доступны разнообразные формы самовыражения и хобби. Активное развитие социальных сетей и перенасыщенность изобилием современной молодежи также сыграли свою немаловажную роль. Но говорить о том, что зумеры нашли только безобидные альтернативы алкоголю в виде утренних кофейных вечеринок и вязания, тоже будет не совсем верно.

«Если раньше молодые люди снимали стресс алкоголем, то теперь — бесконечным скроллингом лент», — говорит психолог Юлия Деревяга.

По ее мнению, «зависание» в сети, которым сейчас массово страдают зумеры, перевозбуждает нервную систему, снижает концентрацию внимания. Из-за отсутствия необходимости что-либо запоминать страдает память, ведь всё «всегда можно посмотреть», появляется раздражительность, нарушается сон, ослабевают коммуникативные навыки при живом общении, появляются замкнутость, отгороженность от реального мира — в дальнейшем это может приводить к расстройствам адаптации, одиночеству и тревоге.

На замену алкоголю пришли другие зависимости Источник: Максим Серков / NGS42.RU

Психиатр и нарколог Ульяна Зыкова также считает, что изменился лишь вид зависимости, но не она сама.

«Алкоголь заместился другим способом получения удовольствия и ухода от реальности — постоянным погружением в цифровую среду. Весь круг общения и интересов теперь помещается в смартфоне», — считает специалист.