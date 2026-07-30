НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+18°C

Сейчас в Ярославле
Погода+18°

пасмурно, без осадков

ощущается как +18

3 м/c,

с-з.

 749мм 94%
Подробнее
2 Пробки
USD 79,86
EUR 90,88
Затопило Ярославль — онлайн
Урлашов в Ярославле
Здесь был Пушкин
Что будет с Telegram
Осколки, похожие на БПЛА
Спасают валы
Продажа домов-памятников
Афиша на неделю
Криминал Один из самых разыскиваемых убийц: как случайно поймали и почему упустили орского маньяка — видео

Один из самых разыскиваемых убийц: как случайно поймали и почему упустили орского маньяка — видео

Что известно о Валерии Андрееве и его преступлениях и почему его не могут задержать уже больше 10 лет

104
Источник:

Городские медиа

Валерий Андреев, известный как орский маньяк, уже больше десяти лет остается одним из самых разыскиваемых преступников страны. С 2012 года его ищут по всей России: официально ему вменяют восемь убийств, но на его счету может быть больше сотни жертв.

Как ловили и почему упустили маньяка, смотрите в видео выше.

С конца нулевых в Орске одна за другой исчезали молодые девушки. По городу ползли тревожные слухи: то ли орудует маньяк, то ли девушек увозят в рабство.

Перелом наступил в июле 2012‑го, когда пропала 18‑летняя Ольга. Случайный прохожий запомнил, как она садилась в редкий для города SsangYong. Владельца машины быстро вычислили — им оказался дальнобойщик и на первый взгляд примерный семьянин Андреев.

После допроса Андреева отпустили: улик не хватило. Он тут же скрылся. Позже в его машине и гараже нашли следы крови пропавших женщин. Следствие считает, что он подбирал жертв на пустынных трассах, втирался в доверие, а затем насиловал и убивал; некоторых удерживал в гараже.

За сведения, которые помогут задержать Андреева, обещают полтора миллиона рублей. В полицию поступали сотни сообщений о похожих мужчинах — от Калининграда до зарубежья, но ни одно не подтвердилось. Орский маньяк до сих пор на свободе.

ПО ТЕМЕ
Елена ВахрушеваЕлена Вахрушева
Елена Вахрушева
видеоредактор
Маньяк Убийство Розыск
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
13 минут
Скрепный чел!
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Части черепа просто не было»: студентка рассказала, как вернулась к жизни после ДТП, комы и трепанации
Алиса Алехина
Мнение
«Спуталась речь, понес пургу». Врач — о смертельном диагнозе, который сложно обнаружить
Ирина Волкова
Главврач клиники «Реабилитация доктора Волковой»
Мнение
«Сливочное пиво разочаровало»: туристы заплатили 60 тысяч, чтобы целый день гулять по парку Юрского периода и Хогвартсу
Яна Шаламова
Мнение
Мой банк меня бережет. Журналист хотела снять 200 тысяч, чтобы погасить кредит, — к ней домой приехала служба безопасности
Ксения Владимирская
Автор мнения
Мнение
«Машина просто полетела». Водитель сравнил бензин в Казахстане и России
Анатолий Кузнецов
Рекомендуем