Один из самых разыскиваемых убийц: как случайно поймали и почему упустили орского маньяка — видео

Источник: Городские медиа

Валерий Андреев, известный как орский маньяк, уже больше десяти лет остается одним из самых разыскиваемых преступников страны. С 2012 года его ищут по всей России: официально ему вменяют восемь убийств, но на его счету может быть больше сотни жертв.

Как ловили и почему упустили маньяка, смотрите в видео выше.

С конца нулевых в Орске одна за другой исчезали молодые девушки. По городу ползли тревожные слухи: то ли орудует маньяк, то ли девушек увозят в рабство.

Перелом наступил в июле 2012‑го, когда пропала 18‑летняя Ольга. Случайный прохожий запомнил, как она садилась в редкий для города SsangYong. Владельца машины быстро вычислили — им оказался дальнобойщик и на первый взгляд примерный семьянин Андреев.

После допроса Андреева отпустили: улик не хватило. Он тут же скрылся. Позже в его машине и гараже нашли следы крови пропавших женщин. Следствие считает, что он подбирал жертв на пустынных трассах, втирался в доверие, а затем насиловал и убивал; некоторых удерживал в гараже.