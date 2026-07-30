Искусственный интеллект выходит из-под контроля — создатели нейросетей просят вмешаться. Новости 30 июля

Замедление ИИ поможет человечеству выиграть время Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 30 июля.

Суд возобновил дело Лерчек и перевел его в закрытый режим

Гагаринский суд Москвы возобновил производство по уголовному делу блогерши Валерии Чекалиной (Лерчек), обвиняемой в незаконных валютных операциях. Теперь все заседания будут проходить в закрытом режиме, а дело начнут рассматривать с самого начала.

На закрытом формате настаивала защита блогера. Ранее процесс приостанавливали из-за онкологического заболевания Чекалиной: она проходила курс химиотерапии. Однако в ответе из НМИЦ онкологии имени Блохина указано, что медицинских ограничений для участия в заседаниях нет и блогер может являться в суд.

«Суд постановил: провести заседание в закрытом режиме в связи с медицинскими данными, не подлежащими разглашению», — огласил решение судья.

Росфинмониторинг внес Павла Дурова в список террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес основателя Telegram Павла Дурова в перечень террористов и экстремистов. Теперь его банковские счета и активы в России заблокируют.

Включение в список Росфинмониторинга влечет блокировку всех счетов в России. Теперь он сможет получать или расходовать не более 10 тысяч рублей на каждого члена семьи, остальное заморозят.

Обычным пользователям Telegram опасаться нечего. Переводы внутри мессенджера не считаются финансированием терроризма, заявил депутат Госдумы Евгений Федоров беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

В Турции бушуют лесные пожары, эвакуированы сотни людей

В Турции бушуют лесные пожары, огонь уже добрался до жилых домов и туристических городов. Власти эвакуировали сотни людей.

Министр сельского и лесного хозяйства Ибрагим Юмаклы сообщил утром 30 июля, что общее число возгораний достигло 115, 110 из них потушили. Пять крупных очагов остаются в Мугле, где из-за сильного ветра огонь перекинулся с полей на лес. Там эвакуировали 703 человека и около сотни животных, повреждены 55 строений.

В Анталье пожары продолжаются второй день, в Кумлудже пламя повредило 50 гектаров и 15 домов. Из-за дыма временно перекрывали трассу Фетхие — Анталья, ведущую к курортам.

В России ужесточают правила для банковских карт, переводов и звонков

В России вступают в силу законы, которые изменят правила использования банковских карт, денежных переводов и мобильной связи. Они направлены на борьбу с мошенничеством и защиту финансов граждан.

С 1 сентября кредитные организации начнут передавать данные обо всех выданных картах в единую систему учета, оператором которой станет НСПК. В базу попадут номера карт, включая Visa и Mastercard, а также карты с истекшим сроком действия, если учреждение продолжает их обслуживать. С 1 сентября 2027 года введут ограничение — не больше 20 карт на одного человека, исключения возможны только по решению ЦБ.

С 1 марта 2027 года финансовые учреждения обязаны предлагать клиентам устанавливать антивирус на устройства для защиты мобильных приложений. Если на гаджете обнаружат вредоносное ПО, организация сможет отказать в переводе. Также кредитные организации будут обязаны возмещать клиентам средства, переведенные без их согласия, если учреждение получило сигнал от системы «Антифрод», но всё равно исполнило подозрительный перевод.

С 1 марта 2027 года через «Госуслуги» или МФЦ можно будет установить запрет на звонки из-за границы. Также создадут единую базу IMEI-кодов: если устройство попадет в черный список, оператор не сможет оказывать услуги связи с его использованием. Массовые вызовы банков клиентам для предупреждения мошенничества не будут считаться нарушением, но сами организации обязаны уведомлять абонентов о цели звонка.

Минтранс утвердил новые нормы работы и отдыха для водителей

С 1 сентября вступают в силу новые правила для водителей, регулирующие режим труда и отдыха. Документ устанавливает лимиты на продолжительность смен, перерывов и минимальную длительность еженедельных выходных.

Продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю. При этом допускается суммированный учет времени за месяц, а в некоторых случаях — до трех месяцев.

Обычная смена при суммированном учете не должна длиться дольше 10 часов. При разделении рабочего дня на части ее можно увеличить на 2 часа, но не чаще двух раз в неделю. Для такси, инкассаторов, коммунальных и аварийных служб смену разрешили продлевать до 12 часов.

Если смена длится более 4 часов, водителю обязаны дать перерыв не менее 30 минут и не более 2 часов. При смене больше 8 часов можно сделать два перерыва.

В СБП появится возможность бесплатно оплачивать налоги, штрафы и госуслуги

Оплачивать детские сады, кружки, налоги, штрафы и осуществлять другие платежи в пользу государства можно будет напрямую на портале «Госуслуги», сайтах ведомств и в местах обслуживания граждан бюджетными организациями. Такое решение принял Банк России, расширив возможности Системы быстрых платежей.

Крупнейшие банки обязаны подключиться к сервису с 1 апреля следующего года, остальные — с 1 октября. Некоторые кредитные организации уже предоставляют эту услугу по собственной инициативе.

Все платежи в пользу государства для людей будут полностью бесплатными. Банки также не будут платить комиссии за проведение таких операций.

ЦБ также анонсировал новый сервис cash-in — он позволяет вносить наличные через банкомат одного банка и зачислять их на счет в другом. Сроки внедрения банки определят самостоятельно.

Власти проработают меры поддержки предпринимателей, пострадавших от атак на склады Wildberries

Вице-премьер Александр Новак поручил проработать меры поддержки предпринимателей, чьи товары пострадали в результате атак на логистические комплексы Wildberries. Вместе с ним эту работу координирует замглавы администрации президента Максим Орешкин, а подготовкой займутся Минэкономразвития, Минфин, ФНС, Центробанк и объединения предпринимателей.

Ведомства должны определить параметры предлагаемых мер и до 10 августа представить в правительство проекты актов, необходимых для их запуска. Конкретные параметры поддержки пока не раскрываются, но в поручении указано, что они будут выработаны совместно с бизнес-объединениями.

Правительство продлило запрет на экспорт бензина и дизеля

Правительство продлило запрет на экспорт бензина, дизельного и судового топлива, а также газойлей. Об этом говорится в сообщении кабмина.

Для бензина ограничения будут действовать до 31 января 2027 года. Запрет на вывоз дизеля и судового топлива продлили только до 1 сентября 2026 года, после чего для производителей его снимут. Вывоз топлива также разрешат в рамках международных межправительственных соглашений и для оказания гуманитарной помощи.

Хоккеистам из РФ закрыли дорогу на чемпионат мира

Совет Международной федерации хоккея после повторного рассмотрения оставил в силе отстранение российских команд. Мужская сборная пропустит чемпионат мира 2027 года.

В IIHF объяснили недопуск сохраняющимися опасениями по поводу безопасности и целостности спорта. Решение касается мужской национальной команды, молодежного чемпионата и юниорских турниров U18 среди юношей и девушек.

Участие взрослой женской сборной России в чемпионате мира 2027 года рассмотрят отдельно в ноябре. Совет IIHF намерен еще раз оценить обстановку и возможные риски непосредственно перед турниром.

Налоговая начала проверять доходы покупающих дорогую недвижимость

Московские налоговые инспекции начали направлять уведомления гражданам без официального дохода, которые приобретают дорогостоящую недвижимость, автомобили и другое имущество. Об этом узнало РБК.

Инспекция просит предоставить письменные пояснения и документы, подтверждающие доходы, за счет которых были куплены помещения, несколько автомобилей и водные транспортные средства. Налоговиков также интересует, сдается ли имущество в аренду и получал ли владелец доход от использования транспорта.

Официальных заявлений ФНС о масштабной проверке владельцев дорогого имущества пока не было. Опрошенные изданием юристы пояснили, что само по себе получение такого запроса не означает нарушения закона. Российское законодательство не требует от граждан вести учет личных доходов и расходов, но налоговая вправе запросить пояснения, если у нее возникают вопросы о крупных покупках без официального подтверждения.

Создатели ИИ боятся потерять контроль над нейросетями

Более 1200 сотрудников ведущих ИИ-компаний подписали открытое обращение к правительству США. Они просят создать механизмы, которые позволят при необходимости замедлить развитие самых мощных нейросетей. Среди подписантов — главные ученые OpenAI, Google DeepMind и Meta (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ), руководители Anthropic.