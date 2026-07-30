«Вдруг ударили и скинули»: 18-летний музыкант выпал из окна, пока друзья были в квартире, — мать добивается расследования

Мама, близкие и друзья 18-летнего Ильи Сафронова из Новосибирска были твердо уверены: у парня впереди блестящее будущее. Но в начале июля он при странных обстоятельствах выпал из окна Источник: Анастасия Ватаман

3 июля из окна съемной квартиры выпал 18-летний юноша. Спустя четыре дня он скончался в больнице, однако о ходе разбирательства по факту его смерти и о том, возбуждено ли дело, мать погибшего долгое время ничего не знала. В поисках правды она обратилась к главе СК России Александру Бастрыкину — после этого материалы на личный контроль взял и. о. руководителя регионального следкома. Наши коллеги из NGS.RU рассказывают, как случилась трагедия и какие сомнения мучают маму погибшего студента.

Страшная ночь

В ночь на 3 июля жительницу Новосибирска Евгению разбудил телефонный звонок из полиции. Ей сообщили, что из отдела нужно забрать сына Петра (имя изменено). Поначалу женщина решила, что подростков задержали за ночные гуляния на улице, возможно, выпившими. История досадная, но для мамы 17-летнего юноши в принципе ожидаемая. Но очень быстро выяснилось, что Петя не просто загулялся, а стал свидетелем странной и по-настоящему жуткой трагедии.

«Петя уехал к друзьям, они сначала гуляли, потом пошли в гости. Он спросил: „Можно с ночевкой останусь?“ Я разрешила. <…> Когда мне в полвторого ночи позвонили, я так поняла, что они выпили. <…> Приехала забирать его, а [сын с другом] мне начали рассказывать, что [их третий друг] Илья выпал из окна. Сидели на кухне, слушали музыку с телефона Ильи, а он ушел в комнату. Прошло буквально несколько минут, и мой говорит: „Я слышу грохот. И я, говорит, просто, ну подскакиваю и бегу в комнату. Смотрю, говорит, окно открыто. И я выглядываю в это окно и просто вижу — Илья под окном лежит“, — рассказала Евгения.

Мама погибшего парня кропотливо собрала видео со всех окрестных камер наблюдения. Нашла она и запись, на которой видно, как Илья летит вдоль стены. Из-за требований Роскомнадзора публиковать это видео нельзя Источник: Анастасия Ватаман

Петр вызвал скорую помощь и полицию, после чего их с другом немедленно забрали в отдел. Не из-за подозрений в преступлении, а потому, что и он сам, и третий парень из компании Миша (имя также изменено) были пьяными несовершеннолетними.

Выпавшему из окна парню не так давно исполнилось 18 лет. Его звали Илья Сафронов, и он вместе с Петей и Мишей учился в колледже. Физически — такой же мальчишка, как и его друзья, юридически — взрослый человек. Так что звонить маме парня полицейские не стали, и это пришлось делать Евгении:

«Я когда осознала, что произошло, нашла номер Анастасии и позвонила ей. Она спросонья, у меня шок, такое в первый раз в жизни, и я просто не понимала, как человеку сказать, что вообще произошло. Она спрашивает: куда, в какую больницу отвезли, а я ничего не знаю. Мы пытались звонить в больницы, но так и не дозвонились».

Сомнения

Квартиру, где случилась трагедия, родители Петиных друзей сняли совсем недавно. Миша и Илья были одногруппниками, вместе учились в колледже на кондитеров. Оба — самостоятельные и адекватные парни. То, что подростки могут устроить на каникулах вечеринку, мама Ильи Анастасия Ватаман понимала: когда еще чудить, как не в 18 лет.

Тем более что Илья свое подростковое стремление выделяться реализовывал исключительно социально приемлемыми способами: прекрасно учился, участвовал в конкурсах, играл на гитаре в рок-группе, причем достаточно успешной — его с товарищами уже приглашали выступать в барах, а песни были добавлены в сервис «Яндекс Музыка».

К тому, что, столкнувшись с самостоятельностью, сын попробует алкоголь или пару раз устроит шумные вечеринки до утра Анастасия была готова. К тому, что произошло, — нет.

«До 8 утра я даже не знала, живой у меня ребенок или нет, что и как случилось, и только утром я узнала, где он. Приехала в больницу, врач сказал, что ему сделали трепанацию черепа с двух сторон, [назвал список травм], и из больницы мы поехали на эту квартиру: Илью привезли в больницу без паспорта, и нужны были документы. <…> Нам дали в сопровождение участковую, оперуполномоченного и эксперта», — рассказала Анастасия.

Илья учился на кондитера, но параллельно играл в рок-группе и вместе с друзьями писал песни Источник: Анастасия Ватаман

Она допускала и допускает: то, что произошло с сыном, вполне может оказаться несчастным случаем. Но в арендованной квартире, которую Илья делил со своим 17-летним одногруппником, женщина заметила нечто, показавшееся ей странным. Несмотря на то, что в ночь на 3 июля парни выпивали, и вроде как без меры, следов вечеринки она не заметила. Телефон сына действительно был на кухне, а его рюкзак с вещами, по словам Анастасии, лежал в комнате Миши.

«После этого я пошла на место падения, хотела посмотреть вообще, как там окна расположены, всё такое. И увидела, что под окном сына магазин. Если бы он упал [из своего окна], его бы нашли прямо на лестнице [ведущей к крыльцу магазина], и у козырька над крыльцом тоже какие-то повреждения или вмятины были, — перечислила новые странности мама студента. — Потом мы поговорили с администратором ТЦ, попросили дать записи камер, которые у них есть. [И оказалось, что] видео не запрошено было. <…> Счет буквально уже на минуты шел, камеры же стираются».

То, каким именно образом парень выпал из окна, в кадр не попало: объективы камер были нацелены значительно ниже. Но женщину смутило, что сын летит как будто между окон. Вместе с вылизанной квартирой, где накануне пили подростки-студенты, это тоже показалось Анастасии подозрительным.

А потом 7 июля Илья, так и не выйдя из комы, умер.

«Врач завуалированно как-то говорил, что тело отдаст только судмедэксперту, потому что это криминальная смерть. Я спросила, почему он так решил, что на это указывает, а он отмахнулся от моих вопросов. <…> Единственное, что мне сказали, что это точно не суицид», — рассказала женщина.

Анастасия ждала, что гибель сына даст толчок настоящему расследованию, но разбирательство продолжало идти неторопливо. Она и рада была бы услышать точный, однозначный ответ о том, что смерть ее сына стала несчастным случаем, — если бы он основывался на итогах вдумчивой и тщательной проверки всех обстоятельств. Но как раз ее женщина и не видела.

«Я теперь боюсь: вдруг могло быть так, что его по голове ударили и скинули, потому что я советовалась со многими, я наняла адвоката <…>, и она говорит, что по видео видно: он летит уже без сознания. С [невысокого] этажа такие травмы не получишь, это физика», — рассказала Анастасия.

В съемную квартиру парень переехал за две недели до смерти Источник: Анастасия Ватаман

Журналисты обратились в следственное управление СК по Новосибирской области, чтобы узнать подробности разбирательства. Согласно ответу на запрос, уголовное дело по факту смерти Ильи было возбуждено. Но больше никаких подробностей следователи рассказывать не стали:

«В производстве находится уголовное дело по факту смерти 18-летнего жителя региона. В соответствии с требованиями <…> данные предварительного расследования не подлежат разглашению. Указанные данные могут быть преданы гласности лишь с разрешения следователя и только в том объеме, в каком им будет признано это допустимым, если разглашение не противоречит интересам предварительного расследования и не связано с нарушением прав и законных интересов участников судопроизводства», — ответили в ведомстве.

Илью похоронили, на церемонии присутствовали и его друзья. Мамы погибшего юноши и Пети описывают прощание одинаково (корреспондент написала Мише о желании поговорить с его матерью, но ответа не получила). Проводить Илью в последний путь пришло очень много людей, все были в шоке, все плакали.

С большим трудом сдерживала слезы во время разговора с журналистом и сама Анастасия. Не понимая, как продвигается (и идет ли вообще расследование), она обратилась в интернет-приемную Александра Бастрыкина (копия подтверждения отправки есть в распоряжении редакции). 28 июля женщина сообщила, что следователи начали разбираться в обстоятельствах гибели ее сына.

«Уголовное дело возбуждено и взято на контроль и. о. руководителя регионального следственного управления СК России», — сообщили маме погибшего студента.

Оно заведено по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»). Это стандартная практика при подозрительных смертях и не означает, что юноша действительно был убит, — квалификация дела позволяет следователям провести максимально тщательную проверку.