Самолеты не отправляют и не принимают: в 12 российских аэропортах ввели ограничения — что произошло?

В одном аэропорту принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

В 12 российских аэропортах ввели ограничения. Воздушные гавани не принимают и не отправляют самолеты или же движение осуществляется только по согласованию с соответствующими органами. Информация об этом появилась в Telegram-канале «Говорит Росавиация».

Так, полный запрет на прием и вылет лайнеров ввели в аэропортах Краснодара, Калуги, Саратова, Пензы, Самары, Волгограда, Ульяновска, Казани, Чебоксар, Бугульмы, Нижнекамска. Воздушная гавань Нижнего Новгорода принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами.

Отметим, что в регионах, где ввели ограничения в аэропортах, объявили угрозу атаки беспилотников. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).

«В регионе введён запрет на публикацию любых неофициальных данных о применении беспилотников, последствиях этого и местах расположения средств ПВО», — говорится в сообщении.

Что делать в случае объявления беспилотной опасности:

Спуститесь в подвал, в подземный паркинг здания, убежище или укрытие. Помните: запрещено пользоваться лифтом!

Перейдите в помещение без окон (ванная комната, коридор, кладовая, туалет). Сядьте на пол у несущей стены и пригните голову, защитив её руками.

Не оставайтесь на открытой местности, если вы находитесь в транспорте, покиньте его. Как можно быстрее проследуйте в укрытие.

Если укрыться невозможно, найдите любое углубление (выступ) на земле или бетонные конструкции и используйте их для защиты, лежа на земле лицом вниз, прикрыв голову руками.

Находитесь в укрытии до звукового сигнала «Отбой опасности»

Нельзя подбирать никакие обломки или пытаться перемещать их, а также снимать и распространять информацию о работе систем ПВО или беспилотников.