НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+18°C

Сейчас в Ярославле
Погода+18°

пасмурно, без осадков

ощущается как +17

4 м/c,

сев.

 749мм 88%
Подробнее
0 Пробки
USD 79,86
EUR 90,88
Затопило Ярославль — онлайн
Урлашов в Ярославле
Здесь был Пушкин
Что будет с Telegram
Осколки, похожие на БПЛА
Спасают валы
Продажа домов-памятников
Афиша на неделю
Происшествия Самолеты не отправляют и не принимают: в 12 российских аэропортах ввели ограничения — что произошло?

Самолеты не отправляют и не принимают: в 12 российских аэропортах ввели ограничения — что произошло?

На сколько установили запрет точно неизвестно

75
В одном аэропорту принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами | Источник: Алексей Волхонский / V1.RUВ одном аэропорту принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами | Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

В одном аэропорту принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами

Источник:

Алексей Волхонский / V1.RU

В 12 российских аэропортах ввели ограничения. Воздушные гавани не принимают и не отправляют самолеты или же движение осуществляется только по согласованию с соответствующими органами. Информация об этом появилась в Telegram-канале «Говорит Росавиация».

Так, полный запрет на прием и вылет лайнеров ввели в аэропортах Краснодара, Калуги, Саратова, Пензы, Самары, Волгограда, Ульяновска, Казани, Чебоксар, Бугульмы, Нижнекамска. Воздушная гавань Нижнего Новгорода принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами.

Отметим, что в регионах, где ввели ограничения в аэропортах, объявили угрозу атаки беспилотников. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).

«В регионе введён запрет на публикацию любых неофициальных данных о применении беспилотников, последствиях этого и местах расположения средств ПВО», — говорится в сообщении.

Что делать в случае объявления беспилотной опасности:

  • Спуститесь в подвал, в подземный паркинг здания, убежище или укрытие. Помните: запрещено пользоваться лифтом!

  • Перейдите в помещение без окон (ванная комната, коридор, кладовая, туалет). Сядьте на пол у несущей стены и пригните голову, защитив её руками.

  • Не оставайтесь на открытой местности, если вы находитесь в транспорте, покиньте его. Как можно быстрее проследуйте в укрытие.

  • Если укрыться невозможно, найдите любое углубление (выступ) на земле или бетонные конструкции и используйте их для защиты, лежа на земле лицом вниз, прикрыв голову руками.

  • Находитесь в укрытии до звукового сигнала «Отбой опасности»

Нельзя подбирать никакие обломки или пытаться перемещать их, а также снимать и распространять информацию о работе систем ПВО или беспилотников.

Обо всех подозрительных объектах сообщайте по единому номеру 112.

ПО ТЕМЕ
Павел ПешковПавел Пешков
Павел Пешков
Корреспондент оперативной редакции
Аэропорт Ограничение Беспилотная опасность
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
«Машина просто полетела». Водитель сравнил бензин в Казахстане и России
Анатолий Кузнецов
Мнение
Квартиры дорожают, но дешевеют: почему рынок недвижимости сейчас такой странный
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
«Поступила жалоба — значит, врач виноват»: кардиохирург с 20-летним стажем разнес идею властей увольнять медиков за хамство
Роман Рисберг
Выполнил более 7000 лечебных и диагностических вмешательств на сердце и сосудах.
Мнение
«Спуталась речь, понес пургу». Врач — о смертельном диагнозе, который сложно обнаружить
Ирина Волкова
Главврач клиники «Реабилитация доктора Волковой»
Мнение
«Части черепа просто не было»: студентка рассказала, как вернулась к жизни после ДТП, комы и трепанации
Алиса Алехина
Рекомендуем