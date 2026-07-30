Ярославль ушел под воду: фоторепортаж с затопленных улиц

Вечером 30 июля на Ярославль обрушилась гроза с мощным ливнем. Стихия бушевала несколько часов. Напор воды, льющейся с неба, казалось, немного ослабевал, но потом лил с еще большей силой. Итогом стал потоп на улицах. Дороги и тротуары ушли под воду. Заливало автобусы и подземные переходы.