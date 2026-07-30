Ярославль ушел под воду: фоторепортаж с затопленных улиц

Вечером 30 июля на Ярославль обрушилась гроза с мощным ливнем. Стихия бушевала несколько часов. Напор воды, льющейся с неба, казалось, немного ослабевал, но потом лил с еще большей силой. Итогом стал потоп на улицах. Дороги и тротуары ушли под воду. Заливало автобусы и подземные переходы.
По прогнозам синоптиков, вероятность грозы сохраняется вплоть до 6 часов утра 31 июля.
Смотрим кадры из затопленного Ярославля.
Напомним, мощный ливень прошел в Ярославле 22 июля. Тогда за несколько часов на город выпала половина месячной нормы осадков.
А вы попали под ливень
Да
Нет, но с толкнулся/столкнулась с его последствиями
Меня стихия не коснулась