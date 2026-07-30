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Город Ярославль ушел под воду: фоторепортаж с затопленных улиц

Ярославль ушел под воду: фоторепортаж с затопленных улиц

Впечатляющие кадры

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Ярославль затопило мощным ливнем | Источник: Елена Вахрушева / Городские медиа, Анна Ёлкина / 76.RUЯрославль затопило мощным ливнем | Источник: Елена Вахрушева / Городские медиа, Анна Ёлкина / 76.RU

Ярославль затопило мощным ливнем

Источник:

Елена Вахрушева / Городские медиа, Анна Ёлкина / 76.RU

Вечером 30 июля на Ярославль обрушилась гроза с мощным ливнем. Стихия бушевала несколько часов. Напор воды, льющейся с неба, казалось, немного ослабевал, но потом лил с еще большей силой. Итогом стал потоп на улицах. Дороги и тротуары ушли под воду. Заливало автобусы и подземные переходы.

По прогнозам синоптиков, вероятность грозы сохраняется вплоть до 6 часов утра 31 июля.

Смотрим кадры из затопленного Ярославля.

Улицы превратились в реки | Источник: Елена Вахрушева / Городские медиаУлицы превратились в реки | Источник: Елена Вахрушева / Городские медиа

Улицы превратились в реки

Источник:

Елена Вахрушева / Городские медиа

Хотя бы обувь спасли | Источник: Елена Вахрушева / Городские медиаХотя бы обувь спасли | Источник: Елена Вахрушева / Городские медиа

Хотя бы обувь спасли

Источник:

Елена Вахрушева / Городские медиа

Когда от тебя уже ничего не зависит | Источник: Елена Вахрушева / Городские медиаКогда от тебя уже ничего не зависит | Источник: Елена Вахрушева / Городские медиа

Когда от тебя уже ничего не зависит

Источник:

Елена Вахрушева / Городские медиа

Машины бороздили лужи | Источник: Елена Вахрушева / Городские медиаМашины бороздили лужи | Источник: Елена Вахрушева / Городские медиа

Машины бороздили лужи

Источник:

Елена Вахрушева / Городские медиа

Вот это потоп! | Источник: Полина Зайцева / Городские медиаВот это потоп! | Источник: Полина Зайцева / Городские медиа

Вот это потоп!

Источник:

Полина Зайцева / Городские медиа

И сверху, и снизу вода | Источник: Полина Зайцева / Городские медиаИ сверху, и снизу вода | Источник: Полина Зайцева / Городские медиа

И сверху, и снизу вода

Источник:

Полина Зайцева / Городские медиа

Да, Большая Октябрьская, скорее, напоминает Которосль, чем автодорогу | Источник: Анна Ёлкина / 76.RUДа, Большая Октябрьская, скорее, напоминает Которосль, чем автодорогу | Источник: Анна Ёлкина / 76.RU

Да, Большая Октябрьская, скорее, напоминает Которосль, чем автодорогу

Источник:

Анна Ёлкина / 76.RU

М&nbsp;— мудрость | Источник: Елена Вахрушева / Городские медиаМ&nbsp;— мудрость | Источник: Елена Вахрушева / Городские медиа

М — мудрость

Источник:

Елена Вахрушева / Городские медиа

Когда уже нечего терять | Источник: Анна Ёлкина / 76.RUКогда уже нечего терять | Источник: Анна Ёлкина / 76.RU

Когда уже нечего терять

Источник:

Анна Ёлкина / 76.RU

Напомним, мощный ливень прошел в Ярославле 22 июля. Тогда за несколько часов на город выпала половина месячной нормы осадков.

А вы попали под ливень

Да
Нет, но с толкнулся/столкнулась с его последствиями
Меня стихия не коснулась
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Комментарии
8
Гость
1 минута
Когда-то Урлашова за такое наводнение предъявили. Но нынче мэр другой, а потом из-за ливневой тот же.
Гость
3 минуты
Да, проблема будет в том, если ты на работе или тебе куда-то надо.
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Гость
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