Конкурс круче, чем в МГУ. Почему колледжи стали так популярны — и правда ли сварщики получают по полмиллиона

Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Конкурс в столичные колледжи на ряд специальностей этим летом оказался выше, чем в МГУ. По данным Mash, на сестринское дело сегодня претендуют до 18 человек на место, на поварские специальности — 14–16, на строительные направления — до 15 человек, на сварщиков и электриков — до 12. Для сравнения: средний конкурс в МГУ составляет около 11 человек на место.

Действительно ли российский рынок труда настолько перевернулся, узнавал MSK1.RU.

Колледж — реальная альтернатива вузу

«За последние несколько лет интерес к среднему профессиональному образованию заметно вырос, поэтому высокие конкурсы в колледжи — это закономерная тенденция, а не временный ажиотаж», — говорит MSK1.RU гендиректор сервиса по поиску работы и найму сотрудников GdeRabota.ru Екатерина Агаева.

По ее словам, российский рынок труда уже несколько лет испытывает хронический дефицит квалифицированных рабочих кадров.

«Во всех регионах страны нужны электрики, сварщики, повара, операторы производства, монтажники», — перечисляет Агаева. — «Если раньше высшее образование было обязательным этапом карьеры, то теперь молодежь хочет как можно быстрее выйти на рынок труда и начать зарабатывать».

Поэтому-то колледж и начинает выигрывать у классического университета: «Выпускник колледжа получает практические навыки и опыт работы, в то время как молодой специалист после вуза только начинает строить карьеру», — подчеркивает Агаева.

По ее словам, особенно заметен спрос в медицине: «Традиционно остаются востребованы профессии медсестры и медбрата. Учреждения здравоохранения испытывают нехватку кадров, поэтому у выпускников медицинских колледжей редко возникают проблемы с трудоустройством».

Полмиллиона сварщику. Правда или красивая сказка?

В интернете расходятся объявления, где срочный вызов сантехника или электрика в Москве действительно может стоить клиенту 8 — 15 тысяч рублей. Звучит так, будто офис окончательно проиграл человеку в спецовке.

А вот член Центрального совета независимого профсоюза «Новый труд», кандидат экономических наук Саид Гафуров объясняет MSK1.RU, что нынешняя ситуация с гигантским конкурсом в колледжи вообще не имеет отношения к романтике рабочих профессий.

«Каждый раз, когда статистика фиксирует рост популярности среднего профессионального образования, многие пытаются разглядеть культурную сенсацию. Говорят, что молодежь внезапно полюбила рабочие профессии, что поколение стало прагматичнее или что возрождается престиж физического труда, — говорит Гафуров. — Боюсь разочаровать романтиков: это не любовь к „синим воротничкам“ и не реванш советских идеалов. Это просто новая стадия развития рынка труда, когда молодые люди начали внимательно читать мелкий шрифт собственного договора с реальностью».

Экономист напоминает, что десятилетиями общество убеждали в простой формуле: университет автоматически гарантирует успешную карьеру. Но всё оказалось куда прозаичнее: выпускников вузов оказалось значительно больше, чем потребностей экономики. Особенно по таким «попсовым» направлениям, как юристы, менеджеры, экономисты, финансисты… Рынок такое количество выпускников просто не смог переварить.

«Зато квалифицированных сварщиков, электриков, строителей, операторов сложного оборудования, медицинских работников среднего звена готовилось явно недостаточно», — говорит Гафуров. — «Любой рынок рано или поздно исправляет подобные дисбалансы через цену труда».

Именно поэтому, считает эксперт, заработки рабочих специальностей начали расти быстрее многих офисных профессий. А следом за заработками и конкурс на поступление в колледжи.

Нейросети неожиданно сыграли на стороне рабочих

Есть еще одна причина, которая несколько лет назад показалась бы фантастикой, — пресловутый ИИ. Пока нейросети всё увереннее осваивают офисную работу, профессии, связанные с физическим трудом, остаются значительно менее уязвимыми.

«Заменить хорошего сварщика, наладчика, оператора буровой, электрика или медбрата значительно сложнее, — говорит Гафуров. — Роботу пришлось бы иметь дело с кривыми трубами, старой проводкой, человеческим организмом и тысячами непредусмотренных ситуаций».

В общем, истории о зарплатах в полмиллиона рублей описывают скорее вершину айсберга на рынке труда. А вот большинство выпускников колледжей зарабатывают куда скромнее. Да и гигантские доходы требуют опыта, сложных объектов, тяжелых условий труда и высокой квалификации. Но всё равно уже известна планка, к которой стремится молодежь: в скучном офисе сотни тысяч уже скоро заработать будет нереально!