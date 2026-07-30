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Город Атака БПЛА на Ярославль «В районе 50–100 метров раскиданы»: грибник наткнулся в ярославском лесу на обломки, похожие на БПЛА

«В районе 50–100 метров раскиданы»: грибник наткнулся в ярославском лесу на обломки, похожие на БПЛА

Рассказываем, что делать в таком случае

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Ярославец пошел за грибами, а нашел странные обломки | Источник: читатель 76.RUЯрославец пошел за грибами, а нашел странные обломки | Источник: читатель 76.RU

Ярославец пошел за грибами, а нашел странные обломки

Источник:

читатель 76.RU

Житель Ярославской области, собирая грибы, наткнулся в лесу на странные обломки. Мужчина принял их за фрагменты беспилотника.

В лес Ростовского района Николай (имя изменено. — Прим. ред.) заглядывал около полудня 30 июля, по грибы он пошел вместе с племянником. Однако вместе с лесным урожаем ярославцы нашли странные металлические обломки, в том числе в форме крыла.

«Там сосенки рядом с дорогой. Мы зашли, сначала не поняли, что это, потом догадались. Лешка (имя изменено. — Прим. ред.) хотел ближе подойти, я ему сказал не трогать. Там эти обломки в районе 50–100 метров раскиданы», — рассказал читатель 76.RU.

Ярославец нашел в лесу странные обломки | Источник: читатель 76.RUЯрославец нашел в лесу странные обломки | Источник: читатель 76.RU
Металлические детали были раскиданы в районе 50–100 метров | Источник: читатель 76.RUМеталлические детали были раскиданы в районе 50–100 метров | Источник: читатель 76.RU
Грибной урожай тоже удалось найти | Источник: читатель 76.RUГрибной урожай тоже удалось найти | Источник: читатель 76.RU

Что делать при обнаружении странных обломков

Ранее ярославские власти рассказывали, как нужно действовать при обнаружении БПЛА или его частей:

  • не трогайте БПЛА и не прикасайтесь к нему и его фрагментам;

  • незамедлительно отойдите на расстояние не менее 100 метров. Нужно укрыться за ближайшим зданием, сооружением, стволами деревьев;

  • предупредите о возможной опасности для тех, кто находится рядом;

  • на безопасном расстоянии сообщите о находке по телефону 112.

Что делать при обнаружении БПЛА | Источник: Евгения Бикунова / Городские порталыЧто делать при обнаружении БПЛА | Источник: Евгения Бикунова / Городские порталы

Что делать при обнаружении БПЛА

Источник:

Евгения Бикунова / Городские порталы

Последняя атака беспилотников в Ярославле была 27 июля. Тогда из-за налета пострадал мужчина, получив осколочные ранения. Обломки вражеских летательных аппаратов упали на территорию детского сада во Фрунзенском районе, из-за чего учреждение временно закрыли для проведения следственных работ. Повреждения получили жители многоэтажных домов, в которых выбило стекла, а рядом на парковке повредило автомобили.

ПО ТЕМЕ
Алёна ТроицкаяАлёна Троицкая
Алёна Троицкая
корреспондент
Беспилотник Грибник Обломки Лес
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Комментарии
34
Гость
13 минут
Может это обломки орешника? Его полёт непредсказуем.
Гость
16 минут
А это точно обломки от бпла?
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Гость
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