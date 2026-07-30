«В районе 50–100 метров раскиданы»: грибник наткнулся в ярославском лесу на обломки, похожие на БПЛА

Ярославец пошел за грибами, а нашел странные обломки Источник: читатель 76.RU

Житель Ярославской области, собирая грибы, наткнулся в лесу на странные обломки. Мужчина принял их за фрагменты беспилотника.

В лес Ростовского района Николай (имя изменено. — Прим. ред.) заглядывал около полудня 30 июля, по грибы он пошел вместе с племянником. Однако вместе с лесным урожаем ярославцы нашли странные металлические обломки, в том числе в форме крыла.

«Там сосенки рядом с дорогой. Мы зашли, сначала не поняли, что это, потом догадались. Лешка (имя изменено. — Прим. ред.) хотел ближе подойти, я ему сказал не трогать. Там эти обломки в районе 50–100 метров раскиданы», — рассказал читатель 76.RU.

Что делать при обнаружении странных обломков

Ранее ярославские власти рассказывали, как нужно действовать при обнаружении БПЛА или его частей:

не трогайте БПЛА и не прикасайтесь к нему и его фрагментам;

незамедлительно отойдите на расстояние не менее 100 метров. Нужно укрыться за ближайшим зданием, сооружением, стволами деревьев;

предупредите о возможной опасности для тех, кто находится рядом;

на безопасном расстоянии сообщите о находке по телефону 112.

Что делать при обнаружении БПЛА Источник: Евгения Бикунова / Городские порталы