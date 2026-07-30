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Спорт С российских боксеров сняли все ограничения — теперь они могут выступать на соревнованиях под флагом и с гимном РФ

С российских боксеров сняли все ограничения — теперь они могут выступать на соревнованиях под флагом и с гимном РФ

В апреле World Boxing допустила россиян в нейтральном статусе

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Долгое время наши спортсмены не моги принимать участие в международных поединках | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RUДолгое время наши спортсмены не моги принимать участие в международных поединках | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Долгое время наши спортсмены не моги принимать участие в международных поединках

Источник:

Наталья Лапцевич / 74.RU

Организация World Boxing допустила российских боксеров к участию во всех международных соревнованиях с национальными флагом и гимном. Об этом сообщил министр спорта РФ Михаил Дегтярев.

«Решение международной федерации особенно важно, поскольку именно WB уполномочена Международным олимпийским комитетом проводить олимпийский турнир по боксу. Полноправное членство Федерации бокса России в WB открывает российским боксерам путь к полноценному участию в международном календаре, включая олимпийский цикл», — написал министр в соцсетях.

World Boxing (сокращенно WB) — международная спортивная организация, регулирующая любительский бокс. Основана 13 апреля 2023 года в качестве альтернативы Международной ассоциации бокса (IBA). Цель создания — сохранение бокса как олимпийского вида спорта.

Напомним, в апреле World Boxing допустила боксеров из России и Белоруссии до соревнований в нейтральном статусе во всех возрастных категориях. Спортсмены должны проходить детальную проверку для допуска к соревнованиям.

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Павел Пешков
Корреспондент оперативной редакции
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