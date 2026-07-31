Склад DNS с техникой горит во Владивостоке. Пожар охватил около 1000 квадратов

Это не первое возгорание складов во Владивостоке Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Складское здание в районе улицы Днепровской, 104, загорелось во Владивостоке, сообщили в пресс-службе МЧС Приморского края. Примерно в 07:40 огонь охватил площадь около 1000 квадратных метров, и его всё еще не потушили.

Cначала к тушению привлекли 22 человека и 7 единиц техники, но позже к ликвидации привлекли дополнительные силы — сейчас на месте работают более 40 человек и 10 единиц техники. Также здесь находятся полицейские.

Тушение сильно осложняет ветер, а также вскрылись нарушения пожарной безопасности: у находящихся рядом гидрантов нет нормативного давления. Известно, что в помещении находились склады DNS с бытовой техникой. Это подтвердил глава компании Дмитрий Алексеев.

Источник: Svodka25 / Telegram

Также в ситуацию вмешалась прокуратура. В ведомстве сообщили, что оценят исполнение законов о пожарной безопасности, законность занятия земельного участка и то, как содержались помещения.

Источник: Прокуратура Приморского края / Telegram

Обновление: очевидцы сообщили, что у горящего склада начала обрушаться крыша.

Также ситуацию контролирует Роспотребнадзор Приморья. Там следят за состоянием воздуха в ближайшем к пожару жилом доме и оценивают уровень загрязнения среды продуктами горения.

Источник: МЧС Приморского края / Telegram

Огнеборцам удалось локализовать пожар на площади около 5000 квадратных метров, продолжается тушение, сообщили в пресс-службе краевого МЧС.

Источник: Алиса Князева / VLADIVOSTOK1.RU