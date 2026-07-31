«Я не верю в эти цифры». Спустя 13 дней после атаки БПЛА на Wildberries в Электростали сотрудники ищут пропавших коллег

Десятки людей после атаки дронов по складу Wildberries могут оставаться под завалами — их судьба неизвестна Источник: Дмитрий Бондарев / MSK1.RU

Со дня трагедии в логистическом центре Wildberries в подмосковной Электростали прошло более 12 дней. По официальным данным губернатора Московской области Андрея Воробьева, в результате атаки пострадали 57 человек, из них до 10 находились в тяжелом состоянии. Также известно об одном погибшем — им стал 25-летний уроженец Таджикистана Наврузджон Содиков, скончавшийся в реанимации.

Люди не верят официальным данным

Все прошлые выходные работники склада несли цветы к месту трагедии. Многие уверены, что пострадавших больше, чем заявлено официально.

«Я не верю в эти цифры. Как вы считаете, если бы написали, что там погибли 500 человек, на следующий день разумный человек пошел бы работать на склад? — задала вопрос Ася, работавшая в день атаки. — Я лично — пусть блокируют, пусть что хотят делают — уже точно ни ногой. Тот ужас, который мы пережили, не стоит никаких денег».

Как выглядит склад Wildberries после атаки беспилотников 18 июля Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Другие работники Wildberries рассказали корреспонденту MSK1.RU, что сейчас в чатах и группах сотрудников появляются имена людей, которых до сих пор не могут найти. В основном это те, кто был на складе в день прилета и с тех пор не выходил на связь.

Редакции MSK1.RU стало известно, что как минимум шестерых человек пытаются найти прямо сейчас. Их данные пересылают из чата в чат в надежде связаться со знакомыми, друзьями или теми, кто мог их видеть 18 июля.

«Есть списки людей, которые уже более 10 дней не выходят на связь, — рассказала MSK1.RU Галина Воробьева, представительница профсоюза „Коледино“. — Мы их ищем, нашли уже нескольких из этих списков. Помогаем им в больницах — с восстановлением документов, с адресной поддержкой. У многих они утеряны при эвакуации».

Люди почтили память пострадавших на складе Wildberries в Электростали Источник: Дмитрий Бондарев / MSK1.RU

Судьба части сотрудников остается неизвестной

Ранее нигде официально о пропавших без вести не сообщалось. Мы обратились в Wildberries с вопросом, действительно ли компания до сих пор ведет поиски тех, кто мог быть на работе в ночь на 18 июля.

В компании заявили, что поиск идет круглосуточно.

«Мы разделяем тревогу исполнителей, которые временно потеряли связь со своими знакомыми. Это естественная реакция на экстраординарную ситуацию, — сообщили MSK1.RU в пресс-службе Wildberries. — Наш оперативный штаб в круглосуточном режиме ведет собственную систему учета и восстановления контактов. С начала обзвона мы уже подтвердили местонахождение и состояние 99% занятых, находившихся на объекте в момент атаки. Оставшийся перечень динамичный: люди оперативно исключаются из него, как только подтверждается их местонахождение и безопасность».

Неизвестна судьба десятка людей после атаки беспилотников по складу Wildberries в Электростали Источник: Дмитрий Бондарев / MSK1.RU

В компании также пояснили, что, как часто оказывается, сотрудники не пострадали, а не могут восстановить SIM-карту или доступ к старым контактам из-за поврежденного имущества.

«Об этом мы узнаём от родственников. Именно поэтому, к счастью, список постоянно сокращается», — добавили в пресс-службе.

Разрушения на месте бывшего склада Wildberries Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Таким образом, судьба 1% сотрудников, работавших в ту ночь, всё еще не установлена. Точных данных о числе тех, чье состояние остается неизвестным, нет.

«Вы просто не были и не видели склад в работе — там люди кишат, — рассказала сотрудница Wildberries Елена (имя изменено), также работавшая в ту ночь. — В ночную смену было порядка 7 тысяч человек. Все заняты своим делом. Это меньше, чем днем, но поток всё равно огромный. А тут паника, пожар, часть выходов перекрыта, пришлось взламывать ворота».

В Подмосковной электростали до сих пор не смогли установить, что случилось с людьми после атаки беспилотника Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Схожие цифры — до 10 тысяч сотрудников в ночную смену — подтверждает и бывшая сотрудница Wildberries Анна Еперина (ранее работала инструктором и обучала новичков). В апреле 2023 года «Интерфакс» со ссылкой на компанию писал, что склад создаст в Подмосковье до 20 тысяч рабочих мест.

Таким образом, речь может идти о 70–100 людях, чья судьба после атаки БПЛА на склад Wildberries пока неизвестна.

Редакция MSK1.RU обратилась в пресс-службу МЧС по Московской области. Там сообщили, что не располагают этой информацией, и рекомендовали уточнять данные по атакам БПЛА в пресс-службе правительства Подмосковья.