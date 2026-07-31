«Я не верю в эти цифры». Спустя 13 дней после атаки БПЛА на Wildberries в Электростали сотрудники ищут пропавших коллег

Со дня трагедии в логистическом центре Wildberries в подмосковной Электростали прошло более 12 дней. По официальным данным губернатора Московской области Андрея Воробьева, в результате атаки пострадали 57 человек, из них до 10 находились в тяжелом состоянии. Также известно об одном погибшем — им стал 25-летний уроженец Таджикистана Наврузджон Содиков, скончавшийся в реанимации.
Люди не верят официальным данным
Все прошлые выходные работники склада несли цветы к месту трагедии. Многие уверены, что пострадавших больше, чем заявлено официально.
«Я не верю в эти цифры. Как вы считаете, если бы написали, что там погибли 500 человек, на следующий день разумный человек пошел бы работать на склад? — задала вопрос Ася, работавшая в день атаки. — Я лично — пусть блокируют, пусть что хотят делают — уже точно ни ногой. Тот ужас, который мы пережили, не стоит никаких денег».
Другие работники Wildberries рассказали корреспонденту MSK1.RU, что сейчас в чатах и группах сотрудников появляются имена людей, которых до сих пор не могут найти. В основном это те, кто был на складе в день прилета и с тех пор не выходил на связь.
Редакции MSK1.RU стало известно, что как минимум шестерых человек пытаются найти прямо сейчас. Их данные пересылают из чата в чат в надежде связаться со знакомыми, друзьями или теми, кто мог их видеть 18 июля.
«Есть списки людей, которые уже более 10 дней не выходят на связь, — рассказала MSK1.RU Галина Воробьева, представительница профсоюза „Коледино“. — Мы их ищем, нашли уже нескольких из этих списков. Помогаем им в больницах — с восстановлением документов, с адресной поддержкой. У многих они утеряны при эвакуации».
Судьба части сотрудников остается неизвестной
Ранее нигде официально о пропавших без вести не сообщалось. Мы обратились в Wildberries с вопросом, действительно ли компания до сих пор ведет поиски тех, кто мог быть на работе в ночь на 18 июля.
В компании заявили, что поиск идет круглосуточно.
«Мы разделяем тревогу исполнителей, которые временно потеряли связь со своими знакомыми. Это естественная реакция на экстраординарную ситуацию, — сообщили MSK1.RU в пресс-службе Wildberries. — Наш оперативный штаб в круглосуточном режиме ведет собственную систему учета и восстановления контактов. С начала обзвона мы уже подтвердили местонахождение и состояние 99% занятых, находившихся на объекте в момент атаки. Оставшийся перечень динамичный: люди оперативно исключаются из него, как только подтверждается их местонахождение и безопасность».
В компании также пояснили, что, как часто оказывается, сотрудники не пострадали, а не могут восстановить SIM-карту или доступ к старым контактам из-за поврежденного имущества.
«Об этом мы узнаём от родственников. Именно поэтому, к счастью, список постоянно сокращается», — добавили в пресс-службе.
Таким образом, судьба 1% сотрудников, работавших в ту ночь, всё еще не установлена. Точных данных о числе тех, чье состояние остается неизвестным, нет.
«Вы просто не были и не видели склад в работе — там люди кишат, — рассказала сотрудница Wildberries Елена (имя изменено), также работавшая в ту ночь. — В ночную смену было порядка 7 тысяч человек. Все заняты своим делом. Это меньше, чем днем, но поток всё равно огромный. А тут паника, пожар, часть выходов перекрыта, пришлось взламывать ворота».
Схожие цифры — до 10 тысяч сотрудников в ночную смену — подтверждает и бывшая сотрудница Wildberries Анна Еперина (ранее работала инструктором и обучала новичков). В апреле 2023 года «Интерфакс» со ссылкой на компанию писал, что склад создаст в Подмосковье до 20 тысяч рабочих мест.
Таким образом, речь может идти о 70–100 людях, чья судьба после атаки БПЛА на склад Wildberries пока неизвестна.
Редакция MSK1.RU обратилась в пресс-службу МЧС по Московской области. Там сообщили, что не располагают этой информацией, и рекомендовали уточнять данные по атакам БПЛА в пресс-службе правительства Подмосковья.
В пресс-службе правительства Московской области, в свою очередь, заявили, что вопросы о пропавших людях и возможном нахождении под завалами не входят в их компетенцию.
Ранее MSK1.RU публиковал кадры с места разрушенного склада Wildberries в Электростали после атаки, а также большой репортаж о том, как сотрудники переживают трагедию и разрушение одного из крупнейших логистических центров маркетплейса в Подмосковье. Также мы рассказывали о единственном погибшем работнике склада при атаке БПЛА.